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एमसीबी में बंदरों ने जीना किया मुहाल, गेल्हापानी में सबसे ज्यादा आतंक, लोगों ने वन विभाग से की शिकायत

एमसीबी : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में जंगली बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं. बदंरों का उत्पात सबसे ज्यादा चिरमिरी नगर पालिका के वार्ड 9 में है. यहां के गेल्हापानी में लगातार जंगली बंदर लोगों को परेशान कर रहे हैं. जंगल से निकलकर बंदरों के झुंड अब सीधे रिहायशी इलाकों, घरों और दुकानों तक पहुंच रहे हैं. इस इलाके के दुकानदार लाठी लेकर दुकान के बाहर खड़े रहने को मजबूर हैं.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि गेल्हापानी क्षेत्र में रोजाना बड़ी संख्या में बंदरों के झुंड पहुंच रहे हैं. कई बार इनकी संख्या 100 से 150 तक बताई जा रही है. बंदर घरों में घुसकर रसोई में रखा तैयार खाना उठा ले जाते हैं. दरवाजा खुला मिलते ही घर के भीतर पहुंचकर घरेलू सामान को इधर-उधर बिखेर देते हैं और कई बार तोड़फोड़ भी कर देते हैं.

बंदरों के आतंक का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है. सड़क से सामान लेकर गुजर रहे बच्चों पर बंदर झपट्टा मारकर सामान छीन लेते हैं. इससे अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर बढ़ गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब छोटे बच्चों को अकेले बाजार भेजना भी मुश्किल हो गया है. बंदरों के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं. लोगों का दावा है कि आए दिन बंदर किसी न किसी व्यक्ति को काट रहे हैं. इससे क्षेत्र में बंदरों और इंसानों के बीच टकराव का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

दुकानदारों की भी बढ़ी परेशानी

गेल्हापानी में बंदरों का आतंक सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है. बाजार और दुकानदार भी इनसे परेशान हैं। बंदरों के झुंड दुकानों की छतों पर पहुंचकर छत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मौका मिलते ही दुकान के भीतर घुसकर खाद्य सामग्री और अन्य सामान उठाकर भाग जाते हैं. दुकानदारों का कहना है कि दुकान में बिना डंडे के बैठना मुश्किल हो गया है. दिनभर बंदरों के झुंड आसपास मंडराते रहते हैं और जरा सी चूक होते ही दुकान में घुस जाते हैं. इससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.

डोमनहिल का गेल्हापानी एरिया (ETV BHARAT)

महिलाओं को बाजार जाने में हो रही परेशानी

बंदरों के बढ़ते आतंक का असर महिलाओं की आवाजाही पर भी पड़ा है. बंदरों के झपटने और काटने के डर से कई महिलाएं अकेले बाजार जाने से बच रही हैं. लोगों का कहना है कि समस्या अब सामान्य बंदरों की मौजूदगी से आगे बढ़कर सुरक्षा का विषय बन चुकी है. गरीब परिवार हों या सक्षम, बंदरों की समस्या ने पूरे इलाके के लोगों को परेशान कर रखा है. लोगों का कहना है कि घर में भोजन और घरेलू सामान सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया है. बच्चों को बाहर भेजने से पहले अभिभावकों को कई बार सोचना पड़ रहा है.

वन विभाग को कई बार दी गई जानकारी

स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों के आतंक की जानकारी वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है. आवेदन और शिकायतों के बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. लोगों की मांग है कि बंदरों को किसी तरह नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाए और उन्हें उपयुक्त जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाए, ताकि रिहायशी इलाके में इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव की स्थिति समाप्त हो सके. रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है.

बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और घर खुला छोड़ना मुश्किल हो गया है. छोटे बच्चों को अकेले बाजार भेजने में डर लगता है. महिलाओं की आवाजाही भी प्रभावित हुई है. आए दिन बंदर किसी न किसी व्यक्ति को काट रहे हैं. वन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए- विक्की अहमद, स्थानीय निवासी

गेल्हापानी में बंदरों का आतंक बेहद बढ़ गया है. रोजाना बड़ी संख्या में बंदर इलाके में पहुंचते हैं और किसी न किसी व्यक्ति को काटने की बात सामने आती है. बंदर घरों में घुसकर खाने-पीने का सामान ले जाने के साथ तोड़फोड़ भी करते हैं. वन विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई और आवेदन भी दिए गए, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है- हर्ष गोयल, स्थानीय निवासी

स्थिति पर हमारी नजर- वन विभाग

इस मसले पर वन विभाग ने कहा कि स्थिति पर हमारी नजह है. चिरमिरी के वन परिक्षेत्र अधिकारी टीकम सिंह ने बताया कि गेल्हापानी में बंदरों के उत्पात की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग ने इलाके का निरीक्षण किया है. बंदरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. लोगों से अपील है कि बंदरों से दूरी बनाए रखें और किसी भी घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दें.