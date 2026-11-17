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नेताओं के पोस्टरों पर पोती कालिख, चुनाव बहिष्कार का ऐलान, ग्रामीणों ने लगाए 'सड़क नहीं तो वोट नहीं' के बैनर

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रुड़की: हरिद्वार जिले में भगवानपुर ब्लॉक के मसाई कलां गांव में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. दरअसल, लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर क्षेत्र की सियासत में हलचल मचा दी है.

ग्रामीणों ने गांव में जगह-जगह 'सड़क नहीं तो वोट नहीं' के बैनर लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. इतना ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के प्रचार बैनरों पर कालिख पोतकर ग्रामीणों ने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के प्रति अपना विरोध भी दर्ज कराया है. ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब उन्हें खोखले आश्वासन नहीं, बल्कि सड़क का पक्का निर्माण चाहिए.