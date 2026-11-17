नेताओं के पोस्टरों पर पोती कालिख, चुनाव बहिष्कार का ऐलान, ग्रामीणों ने लगाए 'सड़क नहीं तो वोट नहीं' के बैनर
भगवानपुर के मसाई कलां गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है. लोगों ने नेताओं के पोस्टर पर भी कालिख पोती.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 6:24 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले में भगवानपुर ब्लॉक के मसाई कलां गांव में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. दरअसल, लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर क्षेत्र की सियासत में हलचल मचा दी है.
ग्रामीणों ने गांव में जगह-जगह 'सड़क नहीं तो वोट नहीं' के बैनर लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. इतना ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के प्रचार बैनरों पर कालिख पोतकर ग्रामीणों ने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के प्रति अपना विरोध भी दर्ज कराया है. ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब उन्हें खोखले आश्वासन नहीं, बल्कि सड़क का पक्का निर्माण चाहिए.
दरअसल, भगवानपुर के मसाई कलां गांव से निवादा गांव जाने वाला करीब चार किलोमीटर लंबा मुख्य मार्ग लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रहा है. यह मार्ग केवल दो गांवों के बीच आवागमन का साधन नहीं, बल्कि निवादा कलां, मसाई कलां समेत आसपास के करीब दो दर्जन गांवों को आपस में जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है.
ग्रामीणों के मुताबिक, सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं. बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है. सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है. जबकि दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों का आरोप है कि बदहाल सड़क के कारण आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों को उठानी पड़ती है. आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहता. इसके बावजूद, संबंधित विभाग और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि लंबे समय से इस समस्या की अनदेखी करते आ रहे हैं.
ग्रामीणों का कहना है कि, उन्होंने कई बार सड़क निर्माण को लेकर शिकायतें कीं और ज्ञापन भी सौंपे. लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन देकर शांत कर दिया गया. धरातल पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लगातार मिल रही निराशा के बाद अब ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है. ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का सामूहिक ऐलान किया. इसके बाद गांव में 'सड़क नहीं तो वोट नहीं' के बैनर लगाए गए.
वहीं भाजपा और कांग्रेस के संभावित चुनावी दावेदारों के प्रचार बैनरों पर कालिख पोतकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि विकास के मुद्दे पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा. ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि उनके लिए किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न या नेता का चेहरा मायने नहीं रखता, बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्र की बुनियादी समस्या का समाधान प्राथमिकता है, उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी इस चार किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण करवाने की ठोस पहल करेगा पूरा गांव उसी का समर्थन करेगा, सड़क निर्माण कराने वाले प्रत्याशी का ग्रामीणों की ओर से स्वागत भी किया जाएगा, चाहे वह भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे.
बहरहाल, मसाई कलां गांव के ग्रामीणों के इस फैसले ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय राजनीतिक दावेदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग की नींद टूटेगी या फिर ग्रामीणों को अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा. ग्रामीणों की निगाहें अब सड़क निर्माण की दिशा में होने वाली ठोस कार्रवाई पर टिकी हैं.
लोगों का गुस्सा विधायक के प्रति है और इस गुस्से की भरपाई लोग इस चुनाव में वोट से करेंगे. इस बार ज्वालापुर में भाजपा की होगी. स्थानीय विधायक ने क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया. मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि आखिरकार क्या समस्या है?
-प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री-
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