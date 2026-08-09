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खानपुर में जलभराव से बेहाल लोग, 3 महीने से सड़क बंद घरों से निकलना भी हुआ मुश्किल

दक्षिणी दिल्ली के खानपुर वार्ड-167 एमबी रोड और आसपास की गलियों में पानी भरने से लोगों को हो रही भारी परेशानी.कई बार लगाई है गुहार

खानपुर में जलभराव से लोगों का जीवन हुआ मुहाल
खानपुर में जलभराव से लोगों का जीवन हुआ मुहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 2:46 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 2:52 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के खानपुर वार्ड-167 से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ बारिश के बाद हुए जलभराव की नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही बदहाल व्यवस्था की कहानी बयां कर रही हैं. एमबी रोड और आसपास की गलियों में पानी भरने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों का दावा है कि कई जगहों पर दो से तीन महीने से रास्ते खराब पड़े हैं, कहीं सीवर लाइन का काम अधूरा है तो कहीं सड़क निर्माण का काम अटका हुआ है. हालात से परेशान लोगों ने विरोध जताते हुए जिम्मेदार विभागों और जनप्रतिनिधियों से तत्काल समाधान की मांग की है.

जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी: खानपुर वार्ड-167 में बारिश के बाद एक बार फिर जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. एमबी रोड से लेकर आसपास की गलियों तक पानी जमा है और कई जगह सड़क दिखाई तक नहीं दे रही. स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या सिर्फ बारिश के बाद पैदा नहीं हुई, बल्कि पिछले कई महीनों से सड़क और जलनिकासी की स्थिति खराब है. पानी जमा रहने के कारण लोगों को पैदल निकलने में परेशानी हो रही है और दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी खतरा बना हुआ है.

खानपुर में जलभराव से बेहाल लोग (ETV Bharat)

स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ी मुसीबत:स्थानीय निवासी भंवर चौधरी का कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है. उनका आरोप है कि कई बच्चे पानी और खराब रास्ते के कारण गिरकर चोटिल तक हुए हैं. वहीं राम स्वरूप पहाड़िया बताते हैं कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है, रोजमर्रा का सामान लेने के लिए भी लोग परेशान हैं और सड़क बनाने को लेकर लंबे समय से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है.

बारिश से पहले भी इलाके में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी: स्थानीय लोगों के मुताबिक कई गलियों में लंबे समय से पानी जमा है और पानी बैक मारने की वजह से हालात और खराब हो जाते हैं. फतेह चंद गर्ग का कहना है कि बारिश से पहले भी इलाके में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी और अब बारिश के बाद समस्या और बढ़ गई है. यहां तक कि मंदिर जाने वाले लोगों को भी रास्ता बंद होने की वजह से परेशानी हो रही है.

कई बार स्थानीय स्तर पर की गई शिकायतें: लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायतें कीं गई. विधायक और प्रधान तक शिकायत लेकर जाने के बावजूद उन्हें लगातार आश्वासन ही मिले. विरोध कर रहे लोगों की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि सड़क और जलनिकासी से जुड़ी समस्या की जिम्मेदारी को लेकर स्थिति साफ नहीं है. प्रेम बंसल का कहना है कि दो से तीन महीने से लोग परेशान हैं और हर कोई एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं.

रोजमर्रा के कारोबार पर भी पड़ा असर: स्थानीय लोगों की परेशानी का असर रोजमर्रा के कारोबार पर भी पड़ा है. सड़क और पानी की वजह से लोगों का आवागमन प्रभावित है. स्थानीय सब्जी विक्रेता का कहना है कि इलाके में पानी और खराब रास्ते की वजह से रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है और ग्राहक भी आसानी से यहां तक नहीं पहुंच पा रहे.

सीवर लाइन का काम भी बना मुसीबत का सबब: वहीं जसविंदर पाल का कहना है कि इलाके में सीवर लाइन का काम भी कई महीनों से परेशानी का कारण बना हुआ है. सीवर लाइन के काम में महीनों लग गए और इसके बाद सड़क की हालत और खराब हो गई. स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता बुजुर्गों और बीमार लोगों को लेकर है. उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो खराब रास्ते और जलभराव के बीच उसे बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है.

जलभराव और बदहाल रास्तों से स्थायी समाधान की मांग: खानपुर वार्ड-167 में लोगों का विरोध सिर्फ सड़क पर जमा पानी को लेकर नहीं है. स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सड़क, सीवर और जलनिकासी से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं और बार-बार शिकायत के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है. अब लोगों की मांग है कि जिम्मेदार विभाग मौके पर पहुंचें, समस्या की वजह तय करें और सिर्फ अस्थायी तौर पर पानी निकालने के बजाय इसका स्थायी समाधान करें. अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि इन शिकायतों पर कब तक कार्रवाई करते हैं और खानपुर के लोगों को इस जलभराव और बदहाल रास्तों से कब स्थायी राहत मिलती है.

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Last Updated : August 9, 2026 at 2:52 PM IST

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