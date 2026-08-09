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खानपुर में जलभराव से बेहाल लोग, 3 महीने से सड़क बंद घरों से निकलना भी हुआ मुश्किल

खानपुर में जलभराव से लोगों का जीवन हुआ मुहाल ( ETV Bharat )