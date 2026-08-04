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सड़क नहीं, नदी बनी... अब नाव नहीं, विकास चाहिए , जयपुर के झोटवाड़ा में जलभराव पर जनता का अनोखा प्रदर्शन

राजधानी की कालवाड़ रोड पर जलभराव से परेशान लोगों ने सांसद और मंत्री के पोस्टर लगी सांकेतिक नाव पर सवार होकर विरोध जताया.

Protest using a symbolic boat in Jaipur's Jhotwara.
जयपुर के झोटवाड़ा में सांकेतिक नाव के जरिए विरोध प्रदर्शन (Photo Credit: Devendra pratap singh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 8:54 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: स्मार्ट सिटी जयपुर में बारिश के बाद बदहाल सड़कों और जलभराव की तस्वीरें आम हो चुकी हैं, लेकिन झोटवाड़ा में बुधवार को विरोध का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. यहां कालवाड़ रोड पर भारी जलभराव से परेशान स्थानीय लोगों ने सड़क पर सांकेतिक नाव उतारकर 'नाव यात्रा' निकाली और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए. स्थानीय नेता देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ में किए गए प्रदर्शन में संदेश साफ था- 'सड़क नहीं, नदी बनी... अब नाव नहीं, विकास चाहिए'.

प्रदर्शन कर रहे स्थानीय नेता देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना था कि जिस सड़क से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, वही बारिश के दौरान तालाब में तब्दील हो जाती है. सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे, जलभराव और अधूरा निर्माण राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि ड्रेनेज और सीवरेज की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, लेकिन बार-बार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा.

जयपुर में जलभराव के विरोध में अनूठा प्रदर्शन (video Credit : Devendra pratap singh)

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कालवाड़ रोड पर 'नाव प्रदर्शन': झोटवाड़ा की कालवाड़ रोड जयपुर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों में शामिल है. यह सड़क फुलेरा, सांभर, जोबनेर और कालवाड़ से राजधानी आने वाले कामगारों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है. इसके अलावा नागौर, डीडवाना-कुचामन और सीकर ग्रामीण क्षेत्रों से जयपुर आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही भी इसी मार्ग से होती है. स्थानीय लोगों के अनुसार रोजाना एक लाख से अधिक लोग इस मार्ग से गुजरते हैं. हजारों दोपहिया और चौपहिया वाहन भी इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में बारिश के दिनों में सड़क पर जमा पानी और गड्ढों के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है.

विरोध का अनूठा तरीका: इसी परेशानी को लेकर स्थानीय लोगों ने बुधवार को अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया. जलभराव वाली सड़क पर सांकेतिक नाव तैयार की गई. नाव पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और मंत्री और स्थानीय विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पोस्टर लगाए गए. प्रदर्शन को 'नाव यात्रा' का नाम दिया गया और लोगों ने नाव पर सवार होकर प्रशासन का ध्यान समस्या की ओर खींचने की कोशिश की.

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सड़क नहीं, नदी बनी...अब नाव नहीं, विकास चाहिए: प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों के हाथों में तख्तियां थीं. इन पर जलभराव, सड़क की बदहाली और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बारिश के बाद कालवाड़ रोड की स्थिति सड़क जैसी नहीं रहती, बल्कि यह एक नदी या तालाब में बदल जाती है. लोगों ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, सड़क नहीं, नदी बनी... अब नाव नहीं, विकास चाहिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के बजाय इलाके की बुनियादी समस्याओं को सामने लाने के लिए किया गया है. उनका कहना है कि सड़क, नाली और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हल्की बारिश में घुटनों तक भर जाता है पानी: मंगल सिटी निवासी शोभित तिवाड़ी ने कहा कि मेगा हाईवे और राजधानी की मुख्य सड़क होने के बावजूद कालवाड़ रोड की स्थिति बेहद खराब है. उनका कहना है कि थोड़ी सी बारिश होते ही पूरी सड़क जलमग्न हो जाती है. कई जगहों पर पानी घुटनों तक पहुंच जाता है और लोगों को रोजाना इसी समस्या से गुजरना पड़ता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर पहले से मौजूद बड़े गड्ढे बारिश के पानी में दिखाई नहीं देते. इससे दोपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं कार और अन्य वाहन भी जलभराव के कारण बीच रास्ते में बंद हो जाते हैं.

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सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुके: आनंदम सिटी निवासी दिलीप पांडे ने बताया कि इलाके के लोग समस्या के समाधान के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कालवाड़ रोड की ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है. बारिश होते ही सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं, नाले बंद पड़े हैं और पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इसका सीधा असर स्थानीय व्यापारियों और आम राहगीरों पर पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण दुकानों और शोरूम में पानी घुस जाता है. वाहन पानी में फंस जाते हैं और पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना तक मुश्किल हो जाता है.

बड़े गड्ढे और अधूरा निर्माण बढ़ा रहा परेशानी: स्थानीय लोगों के मुताबिक, कालवाड़ रोड पर जलभराव की समस्या के साथ सड़क की बदहाली भी बड़ी परेशानी बनी हुई है. कई स्थानों पर सड़क निर्माण का काम अधूरा है. वहीं जगह-जगह बने गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से सड़क की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता. वाहन चालकों के सामने एक तरफ पानी से भरी सड़क और दूसरी तरफ गड्ढों की चुनौती रहती है. इससे ट्रैफिक धीमा होने के साथ हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बारिश से पहले सड़क की मरम्मत, नालों की सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था कर दी जाती तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती.

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हर साल दावे, पहली बारिश में खुल जाती है पोल: स्थानीय निवासियों का कहना है, मानसून से पहले हर साल प्रशासन की ओर से नालों की सफाई और जलभराव से निपटने के इंतजामों को लेकर दावे किए जाते हैं. लोगों को बताया जाता है कि नालों की सफाई कर दी गई है और इस बार जलभराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन बारिश शुरू होते ही जमीनी हकीकत इन दावों से अलग नजर आती है. पहली ही तेज बारिश में कालवाड़ रोड पर जलभराव की स्थिति बन जाती है. लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई और पानी की निकासी की व्यवस्था कागजों तक सीमित रह जाती है.

सोशल मीडिया पर भी मुखर हो रहा विरोध: कालवाड़ रोड की बदहाली और जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध अब सोशल मीडिया पर भी सामने आने लगा है. जलमग्न सड़क, गड्ढों और सांकेतिक नाव यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि उनका मकसद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित करना है. वे चाहते हैं कि बारिश के दौरान अस्थायी राहत देने के बजाय जलभराव और सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. झोटवाड़ा के कालवाड़ रोड पर हुआ यह प्रदर्शन सिर्फ एक सड़क पर जलभराव का मामला नहीं है, बल्कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों को भी सामने लाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर मानसून में जलभराव से जूझना उनकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए.

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जयपुर में जलभराव की समस्या
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