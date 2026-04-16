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अग्निकांड प्रभावित गांव में बढ़ी लोगों की मुश्किलें, भारी कीमत देकर घोड़े-खच्चर पर ढोकर ले जा रहे भवन निर्माण सामग्री

झनियार गांव में अग्निकांड के बाद सरकार ने की थी रज्जू मार्ग बनाने की घोषणा. सरकार और प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण परेशान.

Transporting Building Materials on Horses
रज्जू मार्ग न बनने से घोड़े खच्चर पर ढोकर ले जा रहे भवन निर्माण सामग्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 2:58 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी के झनियार गांव में 31 दिसंबर 2025 की रात एक बुरी घटना बनकर सामने आई. जब अग्निकांड में गांव जल गया और लोग बेघर हो गए. हालांकि अब लोगों ने फिर से अपना घर बनाने की कवायद शुरू शुरू कर दी है. कुछ लोग फिर से गांव बसाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं. लेकिन, गांव तक न तो सड़क है और न ही पैदल रास्ते की हालत सही है. ऐसे में ग्रामीणों को भवन निर्माण सामग्री गांव तक पहुंचने में काफी परेशानी पेश आ रही है. हालांकि ग्रामीण घोड़े और खच्चर की मदद ले रहे हैं. घोड़े और खच्चर से निर्माण सामग्री होने पर उन्हें अतिरिक्त किराया खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

घोड़े खच्चर पर ढोकर ले जा रहे भवन निर्माण सामग्री

झनियार गांव के लोग आज भी अपने आशियाने बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सरकार और प्रशासन के बड़े-बड़े दावे तीन महीने के बाद भी सिर्फ कागजों में दब गए हैं. लेकिन, जमीन पर ग्रामीणों के हौसले अब भी बुलंद हैं. अग्निकांड से प्रभावित हुए लोग अपने दम पर जिंदगी को फिर से खड़ा करने में जुटे हैं. ग्रामीणों ने मिलकर श्रमदान कर करीब तीन किलोमीटर तक पैदल मार्ग तैयार किया है. इसी रास्ते के सहारे अब घोड़े, खच्चरों से सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री गांव तक पहुंचाई जा रही है.

Residents of fire-affected village Jhaniar Facing Problem
अग्निकांड प्रभावित झनियार गांव में बढ़ी लोगों की परेशानी (ETV Bharat)

31 दिसंबर 2025 को आग की चपेट में आ गए थे 16 मकान

गौर रहे कि, 31 दिसंबर 2025 को अग्निकांड में झनियार गांव के 16 परिवार बेघर हो गए थे. इस घटना के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन दिया था कि गांव के लिए वैकल्पिक रूप से रज्जू मार्ग स्थापित किया जाएगा, ताकि निर्माण सामग्री और रोजमर्रा का सामान आसानी से पहुंचा सके. घटना को तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन रज्जू मार्ग अब तक नहीं बन पाया है. ऐसे में सरकारी वादे हवा में झूलते नजर आ रहे हैं.

Transporting Building Materials on Horses
रज्जू मार्ग न बनने से घोड़े खच्चर पर ढोकर ले जा रहे भवन निर्माण सामग्री (ETV Bharat)

खंड विकास अधिकारी को दी गई जिम्मेदारी

गांव के लिए रज्जू मार्ग बनाने का जिम्मा खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया है, ताकि प्रभावितों को निर्माण सामग्री पहुंचाने में सुविधा मिल सके. इस बारे में बंजार के खंड विकास अधिकारी से जानकारी ली जाएगी और जल्द से जल्द रज्जू मार्ग भी स्थापित किया जाएगा. -पंकज शर्मा, SDM, बंजार

एक बोरी रेत या सीमेंट पहुंचाने के लिए 100 रुपए चार्ज

अग्निकांड से प्रभावित ग्रामीण हरीश कुमार ने बताया कि, मजबूरी में घोड़े-खच्चरों के माध्यम से सामग्री की ढुलाई करनी पड़ रही है. एक बोरी रेत या सीमेंट को गांव तक पहुंचाने के लिए 100 रुपए तक किराया देना पड़ रहा है. इस हिसाब से एक टिपर रेत को करीब तीन किलोमीटर दूर गांव तक पहुंचाने में लगभग 12 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं. महंगी ढुलाई के कारण अधिकांश प्रभावित अब तक अपने घरों का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाए हैं.

सरकार से मदद की गुहार

ग्रामीण चुन्नी लाल का कहना है कि, "सरकार ने सड़क तो दूर, रज्जू मार्ग का वादा भी पूरा नहीं किया, ऐसे में प्रभावित परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वादों के बावजूद कोई ठोस कदम न उठना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. आज ग्रामीण अपने स्तर पर फिर से घर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो सरकार और प्रशासन को भी इसमें ग्रामीणों की मदद करनी चाहिए."

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