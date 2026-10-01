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लखनऊ के फैजुल्लागंज में जलभराव; घरों में घुसा पानी, नगर आयुक्त बोले- "तीन रैन बसेरे, दो कंट्रोल रूम बनाए गए"

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि गोमती का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है.

फैजुल्लागंज का हाल!
फैजुल्लागंज का हाल! (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:11 PM IST

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लखनऊ : बीते दिनों हुई भीषण बारिश के बाद राजधानी स्थित फैजुल्लागंज में हालात बेहद खराब हैं. गोमती नदी के किनारे बसे इस इलाके के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर गया है. कई घरों में पानी घुसने के बाद लोग अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां शरण लेने को मजबूर हैं. वहीं, कई परिवार ऐसे भी हैं जो पिछले तीन दिनों से अपने ही घर में कैद हैं.


स्थानीय लोगों का कहना है कि सामान्य दिनों में भी यहां डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है. कई बार जिम्मेदार अधिकारियों ने समस्या को लेकर चिंता जताई, लेकिन स्थायी राहत के लिए बड़ा काम नहीं हुआ.

फैजुल्लागंज का हाल! (Video credit: ETV Bharat)



इस बार लगातार हुई बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए. नदी का पानी आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गया. कई घरों के अंदर पानी भरने से लोग परेशान हैं. कुछ परिवार दूसरे लोगों के घरों में रह रहे हैं, लेकिन वहां भी खाने-पीने की समस्या सामने आ रही है.


स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह पानी गर्दन तक पहुंच गया है. ऐसे में घर से निकलना भी जान जोखिम में डालने जैसा है. मजबूरी में लोग पानी के बीच से अपने घर जाते हैं और खाने-पीने का सामान लेकर वापस लौटते हैं. साफ पानी की भी समस्या बनी हुई है.




ETV भारत की टीम फैजुल्लागंज पहुंची. स्थानीय निवासी रेशमा ने बताया कि उनकी बेटी का परिवार पिछले तीन दिनों से घर में फंसा हुआ है. परिवार में पांच लोग हैं. रेशमा के मुताबिक, उनकी बेटी का परिवार बाहर नहीं निकल पा रहा है और खाने-पीने की दिक्कत हो रही है.

फैजुल्लागंज में जलभराव
फैजुल्लागंज में जलभराव (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि उनके दामाद और एक साल का नाती भी घर में फंसे हैं. रेशमा का कहना है कि आस-पास भी आधा दर्जन से ज्यादा परिवार ऐसे हैं, जो घरों के अंदर फंसे हुए हैं. इन लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन अभी तक उन्हें निकालने के लिए पर्याप्त मदद नहीं पहुंची है.




स्थानीय निवासी निजामुद्दीन ने बताया कि उनके घर में पानी भर गया है, इसलिए वह परिवार के साथ एक परिचित के घर में रह रहे हैं. उनका कहना है कि किसी दूसरे के घर में भी आखिर कितने दिन रहा जा सकता है. खाने-पीने की परेशानी लगातार बढ़ रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, एक दर्जन से ज्यादा परिवार दूसरे लोगों के घरों में रहने को मजबूर हैं.

फैजुल्लागंज में जलभराव
फैजुल्लागंज में जलभराव (Photo credit: ETV Bharat)


ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान एक युवक स्टीमर के लिए फोन करता मिला. उसका आरोप है कि वह सुबह छह बजे से लगातार फोन कर रहा है. उसके मुताबिक, पुलिसकर्मी एक नंबर देकर गए थे और कहा था कि घर में कोई फंसा हो तो इस नंबर पर फोन कर स्टीमर की मदद ली जा सकती है.

फैजुल्लागंज में जलभराव
फैजुल्लागंज में जलभराव (Photo credit: ETV Bharat)

युवक का आरोप है कि सुबह एक बार फोन उठा, लेकिन इसके बाद कोई मदद नहीं पहुंची. हालांकि जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से दावा किया गया है कि प्रभावित इलाकों में स्टीमर चलाए जा रहे हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और पानी निकालने के लिए बड़े पंप लगाए गए हैं.

फैजुल्लागंज में जलभराव
फैजुल्लागंज में जलभराव (Photo credit: ETV Bharat)

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने ETV भारत को बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाके में लोगों को परेशानी हो रही है. राहत और बचाव के लिए SDRF की टीम को लगाया गया है. उन्होंने बताया कि लोगों को बीमारियों से बचाने और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है.

फैजुल्लागंज में जलभराव
फैजुल्लागंज में जलभराव (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि ड्रोन की मदद से भी एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 100-100 लोगों की क्षमता वाले तीन रैन बसेरे बनाए गए हैं. यहां लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है. जो लोग जलभराव की वजह से रैन बसेरों में शरण लेने पहुंचेंगे, उन्हें दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

नगर आयुक्त के मुताबिक, जहां पानी अधिक है, वहां SDRF की मदद से स्टीमर के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है. इसके अलावा 10 नावें भी लगाई गई हैं, ताकि घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके. नगर आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में सिंचाई विभाग से भी वार्ता की गई है. सिंचाई विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले दो दिन यानी 2 और 3 अक्टूबर तक पानी कम होने की संभावना कम है. लोगों की सुविधा के लिए दो कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं.

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