चौरासियावास के बाशिंदों की प्रशासन से गुहार, आवासीय योजना के लिए ना तोड़ें हमारे घर
ग्रामीणों की मांग है कि पीटी सर्वे करा पट्टा दें. ग्रामीण पृथ्वीराज योजना से ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं. आबादी क्षेत्र को छोड़ा जाए.
अजमेर: निकटवर्ती चौरासियावास के बाशिंदों को घरों से बेदखल किए जाने का डर सता रहा है. 2 हजार की आबादी वाले गांव के लोग अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) के खिलाफ जिला कलेक्टर लोकबन्धु से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे. ग्रामीणों के साथ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रहीं नसीम अख्तर और पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती भी थे. एडीए ने चौरासियावास की जमीन पर पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना बनाई है. ग्रामीणों को डर है कि योजना की आड़ में उन्हें घरों से बेदखल ना कर दिया जाए.
ग्रामीण मिरु चीता ने बताया कि चौरासियावास गांव चौहान वंश के समय से है.गांव की ढाई से 3 हजार बीघा जमीन एडीए ने अवाप्त कर ली. 2 हजार घरों की बस्ती है, जिसे एडीए नहीं छोड़ रहा. गांव में पंचशील नगर योजना शामिल करते वक्त यूआईटी ने आश्वासन दिया था कि पृथ्वीराज नगर योजना नहीं लाई जाएगी, लेकिन वर्ष 2005 में एडीए पृथ्वीराज योजना लाया. तब भी गांव की जमीन अवाप्त नहीं करने का आश्वासन दिया. अब ग्रामीणों को बेदखल करने की तैयारी है. ग्रामीणों की मांग है कि गांव का पीटी सर्वे करा पट्टा दें. पृथ्वीराज योजना के लिए एडीए ने लॉटरी निकाली थी, ग्रामीण उससे ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं. आबादी क्षेत्र को छोड़ा जाए.
पीढ़ी दर पीढ़ी रहवास: पूर्व राज्यमंत्री नसीम अख्तर ने बताया कि चौरासियावास प्राचीन गांव है. सदियों से लोग रह रहे हैं. इन्हें बेदखल कर आवासीय योजना बनाना ठीक नहीं है. प्रशासन लोगों के आशियाने ना तोड़ें. गांव की आबादी क्षेत्र छोड़ा जाए. इन्हें घरों से बेदखल किया तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे. मनमानी के बजाय एडीए को सहयोग करते हुए गांव और ग्रामीणों के हित में निर्णय लेना चाहिए. आबादी भूमि पर ही एडीए लोगों के आशियाने तोड़ेगा, यह कहां का न्याय है.
मुद्दे को हल्के में ना लें प्रशासन: पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती ने कहा कि ग्रामीणों को घर और गांव से बेदखल करना भजनलाल सरकार की बदनीयती और संवेदनहीनता है. हजार वर्ष से अधिक समय से चौरसियावास बसा है. आवासीय योजना के नाम पर ग्रामीणों को गांव और घरों से बेदखल करना लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है. उन्होंने मांग की कि यहां बसे ग्रामीणों का नियमन किया जाए. एक ओर एडीए पृथ्वीराज नगर योजना बसाना चाहता है तो दूसरी ओर ग्रामीणों के घर उजाड़ने पर उतारू है, यह कैसा न्याय है. बाहेती ने कहा कि शासन प्रशासन को इस मुद्दे पर संवेदनशील रहना चाहिए.