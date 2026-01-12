ETV Bharat / state

हमीरपुर में सड़क नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित, 13 सालों से ग्रामीणों लगा रहे गुहार

हमीरपुर: जिले के ब्लॉक कुरारा के चंदूपुर गांव की कीचड़ और दलदल में तब्दील सड़क ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की परेशानियां बढ़ा दी है. कच्ची सड़क के कारण गांव के सैकड़ों बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. बारिश के समय तो रास्ता पूरी तरह से बंद रहता है. 13 सालों से झेल रहे इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द सड़क निर्माण की मांग की.

ग्रामीण अशोक निसाद बबली, रामराज, सुनील, स्वामीदीन ने बताया कि गांव से बच्ची के डेरा होते हुए सिटी फॉरेस्ट तक जाने वाली सड़क वर्षों से कच्ची हालत में है. बरसात के मौसम में हालत और भी बदतर हो जाती है. रास्ते में जगह-जगह एक मीटर तक पानी भर जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है. ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है.

ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार (Video Credit; ETV Bharat)



गांव की स्कूली छात्रा प्रीति ने बताया कि हर साल बरसात के चार महीने स्कूल जाना संभव नहीं हो पाता. बरसात के बाद जब सड़क सूखती है, तब उड़ने वाली धूल और गड्ढों की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. इससे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.



ग्रामीणों के अनुसार, गांव में स्कूल की सुविधा पहले से ही सीमित है और सड़क न होने के कारण करीब 600 बच्चे घरों में बैठने को मजबूर हैं. इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ रहा है. सड़क न होने से बीमार लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता और आपात स्थिति में गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है.