अंगूठा लगाकर भी चावल नहीं मिला, बसना में हितग्राहियों का राशन घोटाले का आरोप
बसना नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6, 7, 8, 9 सहित अन्य कई वार्डों का मामला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 6:50 PM IST
महासमुंद: बसना नगर पंचायत में सैकड़ों राशन कार्डधारकों ने आरोप लगाया है कि पिछले तीन से चार महीनों से उन्हें चावल, शक्कर और नमक जैसी जरूरी सामग्री नहीं मिली है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में राशन वितरण दिखाया जा चुका है. हितग्राहियों का कहना है कि उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन राशन नहीं दिया गया.
तीन-चार महीने से हितग्राही परेशान
ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान के सेल्समैन द्वारा लगातार टालमटोल की जा रही है और राशन मांगने पर लोगों को गालियां सुननी पड़ती हैं. कई हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने या राशन के बारे में पूछने पर सेल्समैन अभद्र व्यवहार करता है और अपमानित करता है.
रिकॉर्ड में बंट गया राशन, लेकिन भूखे हैं हितग्राही
ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी पोर्टल में उनके राशन कार्ड की एंट्री हो चुकी है और वितरण भी दर्शाया गया है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें एक दाना तक नहीं मिला. महिलाओं का कहना है कि पिछले तीन महीनों से शक्कर और नमक का वितरण भी बंद है। इससे गरीब और मजदूर परिवारों के सामने भोजन का संकट गहराता जा रहा है.
तीन-चार महीने से चावल नहीं मिला है और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही-लक्ष्मी बाई मानिकपुरी,हितग्राही
राशन नहीं मिलने से उन्हें दूसरों के यहां भोजन करने को मजबूर होना पड़ रहा है-फागुनी बाई, हितग्राही
राशन मांगने पर सेल्समैन कार्ड फेंक देता है और बदतमीजी करता है-डिकेश्वरी पटवा, हितग्राही
गरीबों का पेट राशन से भरता है, लेकिन सेल्समैन की मनमानी से लोग परेशान हैं-पिंटू बहरा, हितग्राही
कलेक्टर ने दिया जांच कर कार्रवाई का भरोसा
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में आई है. उन्होंने संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं. यदि जांच में कोई अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.