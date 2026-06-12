ETV Bharat / state

अंगूठा लगाकर भी चावल नहीं मिला, बसना में हितग्राहियों का राशन घोटाले का आरोप

बसना नगर पंचायत के निवासी ( ETV BHARAT )

महासमुंद में राशन दुकानदार की मनमानी (ETV BHARAT)

ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान के सेल्समैन द्वारा लगातार टालमटोल की जा रही है और राशन मांगने पर लोगों को गालियां सुननी पड़ती हैं. कई हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने या राशन के बारे में पूछने पर सेल्समैन अभद्र व्यवहार करता है और अपमानित करता है.

महासमुंद : बसना नगर पंचायत में सैकड़ों राशन कार्डधारकों ने आरोप लगाया है कि पिछले तीन से चार महीनों से उन्हें चावल, शक्कर और नमक जैसी जरूरी सामग्री नहीं मिली है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में राशन वितरण दिखाया जा चुका है. हितग्राहियों का कहना है कि उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन राशन नहीं दिया गया.

रिकॉर्ड में बंट गया राशन, लेकिन भूखे हैं हितग्राही

ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी पोर्टल में उनके राशन कार्ड की एंट्री हो चुकी है और वितरण भी दर्शाया गया है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें एक दाना तक नहीं मिला. महिलाओं का कहना है कि पिछले तीन महीनों से शक्कर और नमक का वितरण भी बंद है। इससे गरीब और मजदूर परिवारों के सामने भोजन का संकट गहराता जा रहा है.

राशन की दुकान (ETV BHARAT)

तीन-चार महीने से चावल नहीं मिला है और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही-लक्ष्मी बाई मानिकपुरी,हितग्राही

राशन नहीं मिलने से उन्हें दूसरों के यहां भोजन करने को मजबूर होना पड़ रहा है-फागुनी बाई, हितग्राही

महासमुंद में राशन की हेरा फेरी (ETV BHARAT)

राशन मांगने पर सेल्समैन कार्ड फेंक देता है और बदतमीजी करता है-डिकेश्वरी पटवा, हितग्राही

गरीबों का पेट राशन से भरता है, लेकिन सेल्समैन की मनमानी से लोग परेशान हैं-पिंटू बहरा, हितग्राही

बसना नगर पंचायत (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने दिया जांच कर कार्रवाई का भरोसा

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में आई है. उन्होंने संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं. यदि जांच में कोई अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.