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बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, एटीएस कॉलोनी के बाहर दिया धरना, जानिए क्यों?

देहरादून: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साइंटिस्ट के साथ मारपीट मामले आज लोगों को गुस्सा फूट पड़ा. एटीएस कॉलोनी के लोगों ने आज गेट के बाहर बैठकर बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया.

एटीएस निवासी प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिल्डर पुनीत अग्रवाल पिछले कई सालों से कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोगों से अभद्रता कर रहा है. आरोप है पुनीत अग्रवाल ने गाली गलौज के साथ-साथ लोगों से मारपीट भी की हैं. स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई ठोश कार्रवाई नहीं हुई. कॉलोनीवासियों का कहना है कि प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करें ताकि कॉलोनी के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे.

डीआरडीओ में तैनात सीनियर साइंटिस्ट शिखा ने बताया कि उनके पति अनिरुद्ध शर्मा भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं. 13 अप्रैल दोपहर को बिल्डर पुनीत अग्रवाल की ओर से गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर दीवार निर्माण का कार्य किया जा रहा था. प्लाट का मलबा उनके घर की तरफ गिर रहा था. उसको लेकर उनके माली ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल से मिट्टी पड़ने और पौधों को नुकसान पहुंचने के संबंध में बात की.

आरोप है कि इतनी सी बात पर पुनीत अग्रवाल भड़क गया और उसने माली, सास और ससुर के साथ गाली गलौज की. इस दौरान उनके पति अनिरुद्ध शर्मा ने पुनीत अग्रवाल से बात की तो उसने अचानक उनके पति पर हमला कर दिया. बिल्डर ने गालियां देते हुए उनके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान उनके पति को काफी चोटें आई.