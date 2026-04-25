बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, एटीएस कॉलोनी के बाहर दिया धरना, जानिए क्यों?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुनीत अग्रवाल एटीएस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ अभद्रता कर रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 25, 2026 at 6:08 PM IST
देहरादून: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साइंटिस्ट के साथ मारपीट मामले आज लोगों को गुस्सा फूट पड़ा. एटीएस कॉलोनी के लोगों ने आज गेट के बाहर बैठकर बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया.
एटीएस निवासी प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिल्डर पुनीत अग्रवाल पिछले कई सालों से कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोगों से अभद्रता कर रहा है. आरोप है पुनीत अग्रवाल ने गाली गलौज के साथ-साथ लोगों से मारपीट भी की हैं. स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई ठोश कार्रवाई नहीं हुई. कॉलोनीवासियों का कहना है कि प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करें ताकि कॉलोनी के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे.
डीआरडीओ में तैनात सीनियर साइंटिस्ट शिखा ने बताया कि उनके पति अनिरुद्ध शर्मा भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं. 13 अप्रैल दोपहर को बिल्डर पुनीत अग्रवाल की ओर से गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर दीवार निर्माण का कार्य किया जा रहा था. प्लाट का मलबा उनके घर की तरफ गिर रहा था. उसको लेकर उनके माली ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल से मिट्टी पड़ने और पौधों को नुकसान पहुंचने के संबंध में बात की.
आरोप है कि इतनी सी बात पर पुनीत अग्रवाल भड़क गया और उसने माली, सास और ससुर के साथ गाली गलौज की. इस दौरान उनके पति अनिरुद्ध शर्मा ने पुनीत अग्रवाल से बात की तो उसने अचानक उनके पति पर हमला कर दिया. बिल्डर ने गालियां देते हुए उनके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान उनके पति को काफी चोटें आई.
इस दौरान पीड़ित अनिरुद्ध शर्मा के कान का पर्दा भी फट गया, जिसके बाद तहरीर पर बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. एटीएस कॉलोनी के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि आरोपी पुनीत अग्रवाल ने पहले भी कॉलोनी में विवाद किया है. बिल्डर पुनीत अग्रवाल की ओर से एटीएस कॉलोनी में मारपीट का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले बिल्डर ने दीपावली के दौरान पिस्टल लहरा दी थी, जिसके बाद डीएम ने उनका असलहा लाइसेंस रद्द कर दिया था. उस दौरान भी पुनीत अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. पुनीत अग्रवाल के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।लेकिन अब तक भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
इससे पहले भी एटीएस कॉलोनी के लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंच कर एसपी देहात से मुलाकात की थी. एसपी देहात द्वारा सभी आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई की जायेगी, लेकिन अब तक पुनीत अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है. वही आज एसटीएस कॉलोनी के लोगों ने पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कॉलोनी के गेट के बाहर बैठ कर धरना प्रदर्शन किया है. कॉलोनी वासियों के मांग है कि पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए़, जिससे कॉलोनीवासी शांति से रह सके.
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