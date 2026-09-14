दिल्ली: संगम बिहार में सीवर संकट से लोगों का जीवन बेहाल, सत्य निकेतन जैसी घटना का सता रहा डर
दिल्ली के तिगड़ी इलाके के अशोका अपार्टमेंट के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, एमसीडी के खिलाफ जमकर लगाए नारे
Published : September 14, 2026 at 10:39 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के देवली विधानसभा के तिगड़ी इलाके के अशोका अपार्टमेंट के लोग फ्लैट में पानी घुस आने की समस्या से त्रस्त है. जिसको लेकर अब लोगों का गुस्ता इतना बढ़ गया है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं. लोगों का आरोप है कि उनके घरों में सीवर का पानी भर चुका है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार और सांसद तक, सभी से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है.
अशोका अपार्टमेंट के लोग फ्लैट में पानी घुसने से परेशान: हालात इतने बिगड़ गए कि अशोका अपार्टमेंट के तमाम लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन की वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है. ट्रक, बसें और गाड़ियां सड़कों पर जस की तस खड़ी हैं. मौके पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि समस्या का स्थायी समाधान चाहिए. उनको डर है कि अगर समय रहते उनकी इमारतों और सीवर की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कहीं सत्य निकेतन जैसी घटना उनके साथ भी न घट जाए.
दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे जैसा हादसा का सता रहा डर: स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को लेकर जिम्मेदार विभागों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उन्हें सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है.स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली के सत्य निकेतन में जिस तरह इमारत हादसे में लोगों की जान गई, उसके बाद अब उन्हें अपने इलाके में भी किसी अनहोनी की आशंका सता रही है.
अशोका अपार्टमेंट के लोगों की समस्या का कब होगा समाधान: अशोका अपार्टमेंट के लोगों के प्रदर्शन का असर अब सड़क पर साफ नजर आ रहा है.कई किलोमीटर तक लगे जाम की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बसों और ट्रकों के साथ-साथ निजी वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है. मौके पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है. पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक वह पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. पुलिस मौके पर है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है इसलिए लोगों का कहना है कि अधिकारी मौके पर आएं और हमारी समस्या को समझें.
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