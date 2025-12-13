ETV Bharat / state

सपनों का घर सजाने से पहले ही आशियाना उजड़ने का दर्द, अतिक्रमण हटाओ अभियान से उठी टीस!

रांची: रिम्स की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बरियातू के डीआईजी ग्राउंड के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बना 20-21 फ्लैट वाला बिल्कुल नया अपार्टमेंट खास चर्चा में है.

चर्चा में इसलिए कि बड़गांई सीओ ने रिम्स की जमीन का डिमार्केशन में यह माना है कि बिल्डर द्वारा बनाया गया यह अपार्टमेंट भी रिम्स की अतिक्रमित जमीन पर है. अब इसे प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा. ऐसे में इस नए अपार्टमेंट के सभी 3 BHK फ्लैट न सिर्फ बुक हो चुके थे बल्कि कई की तो रजिस्ट्री भी हो चुकी है.

जिस घर का इंटीरियर करा रही थी, उसके टूटने से पहले सामान बचा लेना चाहती हैं ममता!

ETV भारत की टीम ने आशियाना बसने से पहले ही घर के उजड़ने का दर्द जानने के लिए इस अपार्टमेंट में पहुंचीं. हमारे संवाददाता की मुलाकात ममता नाम की एक महिला से हुई. रिम्स में ही स्टाफ नर्स के रूप में मरीजों की सेवा करने वाली ममता की पीड़ा समझी जा सकती है.

जानकारी देते फ्लैटधारी, मुंशी और कार्यपालक दंडाधिकारी (ETV Bharat)

ममता बताती हैं कि फरवरी में उन्होंने यह सोचकर फ्लैट बुक कराया क्योंकि यह रिम्स के करीब था. रिम्स के ही एसबीआई ब्रांच से 45 लाख रुपया होम लोन लिया. मई महीने में रजिस्ट्रार के यहां फ्लैट की रजिस्ट्री भी हो गयी. अब कहा जा रहा है कि पूरा अपार्टमेंट अवैध है.

भरे गले से ममता सिस्टम से सवाल करती हैं कि जब रिम्स की जमीन पर अपार्टमेंट बना है तो इसका नक्शा नगर निगम ने कैसे पास कर दिया, बैंक ने होम लोन कैसे दे दिया और फिर रजिस्ट्री कैसे हो गयी? ममता कहती है कि आज वह खुद को ठगा महसूस कर रहीं हैं, एक ओर होम लोन का EMI भी कट रहा है और दूसरी ओर बसने से पहले ही उजड़ने का दर्द सहना पड़ रहा है. बिल्डर चुप है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कह रहा है. वह बताती हैं कि इस अपार्टमेंट में रिम्स के ही कई डॉक्टर्स,नर्स और बैंक स्टाफ ने फ्लैट रजिस्ट्री कराई हुई है.

रिम्स की अतिक्रमित जमीन पर बने अपार्टमेंट (ETV Bharat)

अदालत को पहले उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए

बिल्डर ग्रुप द्वारा बनाये गए नए बहुमंजिली अपार्टमेंट में एक अन्य व्यक्ति रंजीत मिले. वह कहते हैं कि हम फ्लैट लेने वालों का दोष क्या है? पांच साल से यह अपार्टमेंट बन रहा था, रिम्स के प्रबंधन से जुड़े लोग कहां थे? जब रिम्स की जमीन थी तो इस पर नगर निगम ने अपार्टमेंट बनाने के लिए नक्शा कैसे पास कर दिया? अगर जमीन का नेचर बदला गया तो उसका जिम्मेवार कौन है?

उन्होंने कहा कि और तो और बैंक तो सारा डाक्यूमेंट्स देखकर होम लोन देता है. वह कैसे इस अपार्टमेंट को अप्रूव कर दिया और होम लोन दिया. इस सबके लिए जो दोषी है पहले उसकी पहचान कर सजा देना चाहिए. इसी तरह की बात एक फ्लैटधारी शिवशंकर महतो के परिजन भास्कर पंडित भी करते हैं.