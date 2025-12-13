ETV Bharat / state

सपनों का घर सजाने से पहले ही आशियाना उजड़ने का दर्द, अतिक्रमण हटाओ अभियान से उठी टीस!

रांची में रिम्स की अतिक्रमित जमीन पर बने अपार्टमेंट के लोग इन दिनों काफी परेशान हैं.

Residents of apartments built on encroached land of RIMS in Ranchi troubled by actions
रिम्स की अतिक्रमित जमीन पर बना अपार्टमेंट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 13, 2025 at 7:19 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रिम्स की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बरियातू के डीआईजी ग्राउंड के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बना 20-21 फ्लैट वाला बिल्कुल नया अपार्टमेंट खास चर्चा में है.

चर्चा में इसलिए कि बड़गांई सीओ ने रिम्स की जमीन का डिमार्केशन में यह माना है कि बिल्डर द्वारा बनाया गया यह अपार्टमेंट भी रिम्स की अतिक्रमित जमीन पर है. अब इसे प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा. ऐसे में इस नए अपार्टमेंट के सभी 3 BHK फ्लैट न सिर्फ बुक हो चुके थे बल्कि कई की तो रजिस्ट्री भी हो चुकी है.

जिस घर का इंटीरियर करा रही थी, उसके टूटने से पहले सामान बचा लेना चाहती हैं ममता!

ETV भारत की टीम ने आशियाना बसने से पहले ही घर के उजड़ने का दर्द जानने के लिए इस अपार्टमेंट में पहुंचीं. हमारे संवाददाता की मुलाकात ममता नाम की एक महिला से हुई. रिम्स में ही स्टाफ नर्स के रूप में मरीजों की सेवा करने वाली ममता की पीड़ा समझी जा सकती है.

जानकारी देते फ्लैटधारी, मुंशी और कार्यपालक दंडाधिकारी (ETV Bharat)

ममता बताती हैं कि फरवरी में उन्होंने यह सोचकर फ्लैट बुक कराया क्योंकि यह रिम्स के करीब था. रिम्स के ही एसबीआई ब्रांच से 45 लाख रुपया होम लोन लिया. मई महीने में रजिस्ट्रार के यहां फ्लैट की रजिस्ट्री भी हो गयी. अब कहा जा रहा है कि पूरा अपार्टमेंट अवैध है.

भरे गले से ममता सिस्टम से सवाल करती हैं कि जब रिम्स की जमीन पर अपार्टमेंट बना है तो इसका नक्शा नगर निगम ने कैसे पास कर दिया, बैंक ने होम लोन कैसे दे दिया और फिर रजिस्ट्री कैसे हो गयी? ममता कहती है कि आज वह खुद को ठगा महसूस कर रहीं हैं, एक ओर होम लोन का EMI भी कट रहा है और दूसरी ओर बसने से पहले ही उजड़ने का दर्द सहना पड़ रहा है. बिल्डर चुप है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कह रहा है. वह बताती हैं कि इस अपार्टमेंट में रिम्स के ही कई डॉक्टर्स,नर्स और बैंक स्टाफ ने फ्लैट रजिस्ट्री कराई हुई है.

Residents of apartments built on encroached land of RIMS in Ranchi troubled by actions
रिम्स की अतिक्रमित जमीन पर बने अपार्टमेंट (ETV Bharat)

अदालत को पहले उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए

बिल्डर ग्रुप द्वारा बनाये गए नए बहुमंजिली अपार्टमेंट में एक अन्य व्यक्ति रंजीत मिले. वह कहते हैं कि हम फ्लैट लेने वालों का दोष क्या है? पांच साल से यह अपार्टमेंट बन रहा था, रिम्स के प्रबंधन से जुड़े लोग कहां थे? जब रिम्स की जमीन थी तो इस पर नगर निगम ने अपार्टमेंट बनाने के लिए नक्शा कैसे पास कर दिया? अगर जमीन का नेचर बदला गया तो उसका जिम्मेवार कौन है?

उन्होंने कहा कि और तो और बैंक तो सारा डाक्यूमेंट्स देखकर होम लोन देता है. वह कैसे इस अपार्टमेंट को अप्रूव कर दिया और होम लोन दिया. इस सबके लिए जो दोषी है पहले उसकी पहचान कर सजा देना चाहिए. इसी तरह की बात एक फ्लैटधारी शिवशंकर महतो के परिजन भास्कर पंडित भी करते हैं.

बिल्डर गायब, फ्लैट में मौजूद मुंशी ने बतायी ये बात

अपार्टमेंट में बिल्डर ग्रुप की ओर से बहाल एक मुंशी गोपाल सिंह मिला. वह बताते हैं कि पांच साल से यह अपार्टमेंट बन रहा था, अब प्रशासन ने इसे खाली करने को कहा है तो अपार्टमेंट खाली करा रहे हैं. बिल्डर के नाम पूछने पर वह जवाब देने से यह कहकर बचता दिखा कि वह सात दिन पहले ही यहां ड्यूटी पर आया है.

Residents of apartments built on encroached land of RIMS in Ranchi troubled by actions
रिम्स की अतिक्रमित जमीन पर बने अपार्टमेंट का परिसर (ETV Bharat)

अपार्टमेंट हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है- असीम बाड़ा

आज अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा ने कहा कि वह सिर्फ अदालत के आदेश का अनुपालन करा रहे हैं. अपार्टमेंट भी रिम्स की जमीन में बनीं अवैध निर्माण है और उसे हटाने का काम शुरू हो चुका है. उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट को हटाने के लिए भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है.

बहरहाल मैन्युअली बाउंड्री और अन्य कंस्ट्रक्शन को आज हटाया गया है. कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बाड़ा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराया जा रहा है. जो भी एरिया सीओ द्वारा मापी कराकर दिया गया है, रिम्स की उसी अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है.

ये है पूरा मामला

झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर वाद संख्या W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा वर्सेस राज्य सरकार एवं अन्य) में 03.12.2025 को पारित न्यायादेश में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के अंदर सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया था.

झारखंड उच्च न्यायालय के दिये आदेश के अनुपालन में सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया था. 72 घंटे की अवधि बीते शनिवार को समाप्त होने के बाद, रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रांची नगर निगम और रिम्स प्रबंधन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला जा रहा है.

उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर वाद संख्या W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 03.12.2025 को पारित न्यायादेश तथा सरकार द्वारा झारखण्ड सार्वजनिक भूनि अतिक्रमण अधिनियम, 1958 (संबंधित राज्य अधिनियम) के तहत बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा और अतिक्रमण हटाने में होने वाले समस्त व्यय संबंधित अतिक्रमणकारियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा. इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

इसे भी पढे़ं- रांची के डीआईजी ग्राउंड में आज भी चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कल जमींदोज किया जाएगा बहुमंजिला अपार्टमेंट

इसे भी पढे़ं- लोगों के विरोध के बीच डीआईजी ग्राउंड में फिर चला बुलडोजर, नहीं ढहाया जा सका अपार्टमेंट

इसे भी पढ़ें- रिम्स डॉक्टर्स क्वार्टर में चला प्रशासन का बुलडोजर, जारी रहेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान!

TAGGED:

BEGHAR HONE KA DARD
ENCROACHMENT REMOVAL CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.