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दिल्ली में ओ-जोन क्षेत्र पर बढ़ता बवाल! 52 कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन, सरकार के सामने रखी ये मांग

इसी को लेकर हरी नगर वार्ड में मीठापुर,जैतपुर वार्ड के लोग पहुंचे और उन्होंने इकट्ठा होकर हस्ताक्षर अभियान चलाया है जिसे वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजेंगे. दिल्ली में 91 अनाधिकृत कॉलोनी पर ओ-जोन का बोर्ड नगर निगम के द्वारा लगाया गया जिसमें से 52 कॉलोनी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से है. जब से क्षेत्र में ओ-जोन का बोर्ड लगा है तब से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है क्षेत्र के लोग अपने घरों को बचाने के लिए लगातार दिल्ली विकास प्राधिकरण के दफ्तर और नेताओं के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं.

बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कह दिया है कि ओ-जोन के दायरे में आने वाले किसी भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा ठीक उसी तरह हम लोगों को F-Zone का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए जिससे हम लोग निश्चिंत हो जाए कि हमारे घर पर कोई तोड़फोड़ कार्रवाई हमारे घरों पर नहीं होगी.

नई दिल्ली: बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के हरी नगर,मीठापुर और जैतपुर इलाके में दिल्ली नगर निगम के द्वारा चारों तरफ ओ-जोन का बोर्ड लगा दिया गया जिसके वजह से क्षेत्र के 52 कॉलोनी में तोड़फोड़ की आशंका जताई जा रही है जिसके वजह से क्षेत्र के लोग परेशान हैं और लगातार वह क्षेत्र के विधायक, सांसद और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे है.

दिल्ली में ओ-जोन क्षेत्र पर बढ़ता बवाल! (ETV BHARAT)

वहीं पदयात्रा और प्रदर्शन के दौरान मीठापुर, हरी नगर और जैतपुर से RWA अध्यक्ष सरजीत चौकन के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे और ओ-जोन क्षेत्र से हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और पदयात्रा निकाली.

इस दौरान आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सरजीत चौकन ने बताया कि जो हमारे दक्षिणी दिल्ली के सांसद, क्षेत्र के विधायक और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हम लोगों से कह रही हैं कि जिनका भी घर ओजोन के दायरे में आया है उनके साथ कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं लेकिन हम क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि जिस तरह से कोर्ट के द्वारा हमारे क्षेत्र में ओ-जोन लगा है ठीक उसी तरह हमें F-Zone का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए हमारे क्षेत्र की 52 कॉलोनी के लिए हम लोगों की यही मांग है और जब तक हम लोगों को F-Zone में नहीं किया जाएगा तब तक हमारा क्षेत्र के लिए प्रदर्शन और संघर्ष जारी रहेगा. हम चाहते हैं कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे क्षेत्र के लिए F-Zone का नोटिफिकेशन जारी करें.

52 कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन (ETV BHARAT)

वहीं नितिन बताते हैं किवहीं प्रदर्शन में शामिल सरदार गुरबक्ष सिंह बताते हैं कि

बता दें बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के 52 कॉलोनी में ओ-जोन लगा है जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा ओ-जोन का बोर्ड लगा दिया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यहां पर अब किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता अगर करते हुए पाया गया तो उसे पर कार्रवाई की जाएगी.

दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी क्षेत्र को बचाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मिले हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ओ-जोन के दायरे में आने वाले किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा. लेकिन क्षेत्र की जनता चाहती है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन न दिया जाए उन्हें ओ-जोन से F-zone का नोटिफिकेशन दिया जाए ताकि वह सुनिश्चित हो सके.

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