कानपुर में गुजैनी वाटर वर्क्स बंद; 25 मोहल्लों के 5 लाख लोग परेशान, जानिये कब तक रहेगा संकट?
अधिशासी अभियंता ने बताया कि चमनगंज में पाइप लाइन फटने की वजह से गंगा बैराज से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:59 PM IST
कानपुर : शहर के दक्षिण इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के सामने पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. गुजैनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहने के कारण गुरुवार को रोजाना होने वाली 2.8 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रही. इस वजह से दक्षिण क्षेत्र के करीब 25 मोहल्लों में पानी के लिए हाहाकार मच गया और तकरीबन पांच लाख की आबादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात ऐसे रहे कि लोग सुबह से शाम तक सरकारी सबमर्सिबल, हैंडपंप, वाटर एटीएम और अपने पड़ोसियों के घरों में लगे पंपों के सहारे पानी भरते नजर आए.
जलकल विभाग के जोन-पांच के अधिशासी अभियंता गंगासागर ने बताया कि चमनगंज में पाइप लाइन फटने की वजह से गुरुवार सुबह गंगा बैराज से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई थी. हालांकि, लोगों को राहत देने के लिए रात में टंकियों में बचे हुए पानी से किसी तरह आपूर्ति कराई गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मरम्मत कार्य के बाद अब शुक्रवार से गंगा बैराज प्लांट के जरिए प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कराई जाएगी, ताकि लोगों को 2 दिसंबर तक राहत मिल सके.
दरअसल, पनकी धाम रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. इसी वजह से सिंचाई विभाग ने निचली गंगा नहर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है. नहर बंद होने के कारण गुजैनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बुधवार से ही कच्चा पानी मिलना बंद हो गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, यह प्लांट आगामी 2 दिसंबर तक बंद रहेगा. इसकी सीधी मार बर्रा एक से सात तक, रतनलालनगर, दबौली, गुजैनी, साकेतनगर, निरालानगर, गोविंद नगर और उस्मानपुर समेत दक्षिण के करीब 25 घनी आबादी वाले मोहल्लों पर पड़ी है.
लोगों की मुश्किलें उस वक्त और ज्यादा बढ़ गईं जब गुरुवार सुबह गंगा बैराज से होने वाली वैकल्पिक सप्लाई भी बाधित हो गई. चमनगंज इलाके में मुख्य पाइप लाइन फटने की वजह से बैराज प्लांट से दक्षिण के इन मोहल्लों में सुबह 5 से 7 बजे तक होने वाली दो घंटे की आपूर्ति भी नहीं हो सकी.
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