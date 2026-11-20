ETV Bharat / state

कानपुर में गुजैनी वाटर वर्क्स बंद; 25 मोहल्लों के 5 लाख लोग परेशान, जानिये कब तक रहेगा संकट?

जल कल विभाग नगर निगम कानपुर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : शहर के दक्षिण इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के सामने पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. गुजैनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहने के कारण गुरुवार को रोजाना होने वाली 2.8 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रही. इस वजह से दक्षिण क्षेत्र के करीब 25 मोहल्लों में पानी के लिए हाहाकार मच गया और तकरीबन पांच लाख की आबादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात ऐसे रहे कि लोग सुबह से शाम तक सरकारी सबमर्सिबल, हैंडपंप, वाटर एटीएम और अपने पड़ोसियों के घरों में लगे पंपों के सहारे पानी भरते नजर आए.

जलकल विभाग के जोन-पांच के अधिशासी अभियंता गंगासागर ने बताया कि चमनगंज में पाइप लाइन फटने की वजह से गुरुवार सुबह गंगा बैराज से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई थी. हालांकि, लोगों को राहत देने के लिए रात में टंकियों में बचे हुए पानी से किसी तरह आपूर्ति कराई गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मरम्मत कार्य के बाद अब शुक्रवार से गंगा बैराज प्लांट के जरिए प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कराई जाएगी, ताकि लोगों को 2 दिसंबर तक राहत मिल सके.