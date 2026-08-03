चंडीगढ़ की शास्त्री मार्केट के वेंडिंग जोन से हो रही है परेशानी, वेंडरों के शोर-शराबे से कॉलोनी वासी हैं परेशान

चंडीगढ़ की शास्त्री मार्केट के वेंडिंग जोन से हो रही है परेशानी, वेंडरों के शोर-शराबे से कॉलोनी वासी हैं परेशान
चंडीगढ़ की मशहूर शास्त्री मार्केट में सरकारी दीवार के साथ लगी कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारी पास के वेंडिंग जोन के शोर-शराबे से परेशान हैं.
Published : August 3, 2026 at 1:30 PM IST
चंडीगढ़ः शहर के मशहूर बाजारों में से एक सेक्टर-22 स्थित शास्त्री मार्केट में गाहे-बगाहे कोई न कोई विवाद सुनाई देता है. लेकिन मार्केट के दुकानदारों की आपसी उलझनों के अलावा कुछ सरकारी कर्मचारी भी लंबे समय से परेशानी में हैं. यह सभी कर्मचारी वे हैं, जिनके घर मार्केट में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत बिठाए गए वेंडरों की फड़ियों के बेहद करीब हैं. नतीजतन सुबह से रात करीब 11 बजे तक सरकारी कर्मचारी अपने-अपने घरों में रहने के बावजूद मानसिक परेशानी में रहने को मजबूर हैं. लेकिन विभागीय मजबूरी के कारण सामने न आने की भी परेशानी है, नतीजतन विवशता के चलते मैनेज करने में जुटे हैं.
सरकारी दीवार पर लगाया फड़ियों का सामान: दरअसल, नगर निगम द्वारा मार्केट में कुल 107 स्ट्रीट वेंडरों को लाइसेंस देकर उन्हें मान्यता प्राप्त होने का दर्जा देकर बिठाया गया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मार्केट के सामने सड़क के दूसरी ओर सरकारी दीवार के साथ फुटपाथ (पैदल आवागमन) की जगह पर बिठाया गया है. लेकिन वेंडरों ने अपनी फड़ियों के सामान को सरकारी दीवार दीवार पर सजाया हुआ है. जहां तक यह सभी वेंडर बैठे हैं, वहां फड़ियों का सामान लगे होने के चलते सरकारी दीवार दिखाई तक नहीं देती. हालांकि, मुख्य समस्या फड़ी मार्केट का शोर-शराबा दिन-रात सरकारी मकानों में रहने वाले लोगों को सुनाई देना है. एक फड़ी पर दो-चार कर्मचारी काम करते हैं. जबकि मार्केट में कुल 107 स्ट्रीट वेंडर बिठाए गए हैं. ऐसे में यदि एक शॉप पर तीन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो यह संख्या कुल 321 बनती है. इनके अलावा रोजाना सुबह से रात तक इन फड़ियों पर खरीदारी करने वाले हजारों लोगों की संख्या अलग है. इन सभी लोगों का शोर-शराबा सुबह फड़ियां लगते ही शुरू होता है, जो रात करीब 11 बजे तक बना रहता है. इस कारण वेंडिंग जोन के बिल्कुल पीछे सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारी और उनके बच्चे लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं.
परीक्षा के दिनों में अधिक परेशानी: सरकारी कर्मचारियों ने बताया कि यह परेशानी लंबे समय से बनी हुई है. इस कारण प्रशासन से एक विशेष लाइन के सरकारी मकान अलॉट होने के चलते लंबे समय से उनमें कोई रहने को राजी नहीं होता था. ऐसे मुख्य तौर पर करीब एक दर्जन मकान हैं, जिनमें से दो अभी भी खाली हैं और जो कर्मचारी रह भी रहे हैं, वे भी किसी अन्य जगह मकान मिलने पर इन मकानों को छोड़ने को तैयार हैं. कुछ सरकारी कर्मचारियों ने कैमरे के सामने न आकर और नाम प्रकाशित न करने की बात पर राजी होते हुए अपनी आपबीती बयां की. कर्मचारियों ने कहा कि सबसे अधिक परेशानी का सामना बच्चों की परीक्षा के समय करना पड़ता है. क्योंकि घरों के अंदर तक लगातार आने वाली ऊंची-ऊंची आवाजों और अन्य तरह के शोर-शराबे के चलते उनके बच्चे एकाग्रता के साथ पढ़ाई भी नहीं कर पाते. उन्होंने कहा कि सरकारी मकान अलॉट होने से राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन यहां आकर अलग तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है.
अवैध वेंडर सरकारी गली का ले रहे सहारा: शास्त्री मार्केट में निगम की ओर से बिठाए गए स्ट्रीट वेंडरों के अलावा कुछ अवैध वेंडर्स अभी भी छुप-छुप कर काम कर रहे हैं. जब-जब निगम की इन्फोर्समेंट टीम के कर्मचारी मार्केट में कार्रवाई करने पहुंचते हैं तो यह सभी अवैध वेंडर इन्हीं मकानों के सामने की गली (फ्रंट साइड) पर जाकर छुप जाते हैं. इस सरकारी गली में एक ऐसा रास्ता भी है, जिससे होकर इन्हें दूसरी सरकारी गली में भागने का मौका मिल जाता है. जब तक इन्फोर्समेंट टीम मार्केट में सक्रिय रहती है, अवैध वेंडर इन सरकारी मकानों की गलियों की आड़ लेकर बैठेते हैं.
पब्लिक पार्किंग वाहन खड़ी करते हैं अवैध वेंडरः गौरतलब है कि एक समय जब अधिकांश सरकारी मकान खाली थे, तो वेंडरों ने इनमें अपने सामान के लिए स्टोर तक बनाए हुए थे. यहां तक कि सरकारी दीवार के बीच से एक गुप्त रास्ता तक बनाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल वे निगम टीम की कार्रवाई से बचाव को करते थे. इसके अलावा कुछ अवैध वेंडर पब्लिक पार्किंग में अपनी वैन और अन्य गाड़ियां पक्के तौर पर खड़ी रखते थे, ताकि निगम की कार्रवाई के दौरान अपने सामान को जब्त होने से बचाने के लिए गाड़ियों में ले जाकर रखा जा सके. हालांकि, निगम की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है.
वेंडरों ने क्या कहा: वेंडरों की ओर से दुकानदार बरिंदर सिंह ने कहा कि "उनकी ओर से किसी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा जाता. उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर न तो वे बुथ मार्केट के बारे में और न ही सरकारी दीवार के बारे में कोई आपत्ति करते हैं. लेकिन वेंडरों को लेकर अकसर शिकायतें की जाती हैं." उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी 107 वेंडरों की पूरी वेरिफिकेशन कर, नक्शे बनाने और सभी से सहमति लेने के बाद ही वेंडरों को बिठाया गया है, ताकि वे भी अपनी आजीविका चला सकें. बरिंदर सिंह ने कहा कि सरकारी दीवार से मकानों का अंतर करीब दस से बीस फुट का है और खाली जगह कर्मचारियों के इस्तेमाल को दी गई है. उन्होंने कहा कि सभी वेंडर इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उनके कारण किसी को कोई परेशानी न हो. यही कारण है कि वेंडरों ने अपने कर्मचारियों के भरोसे न रहते हुए खुद जिम्मेदारी संभाली हुई है. हालांकि, अवैध वेंडर क्या कुछ करते हैं, इस संबंध में बरिंदर सिंह ने कुछ भी कहने से गुरेज किया, उन्होंने कहा कि वह केवल 107 वेंडरों के संबंध में ही कोई पक्ष रख सकते हैं.
क्या बोले पार्षदः स्थानीय पार्षद दमनप्रीत सिंह ने बताया कि "वेंडिग जोन में 107 वेंडर मार्केट के सटे कॉलोनियों के रहने वाले लोगों को परेशानी होती है. मार्केट में हर वक्त 250-300 की संख्या में वेंडर और उनके कर्मचारी रहते हैं. वहीं खरीददारी के लिए भी हजारों की संख्या में लोग रहते हैं. वेंडरों को शोर-शराबे, बिना अनुमति के स्ट्रक्चर बनाया गया है. कुछ खाली मकानों और गलियों पर कब्जा किया गया है. इससे वहां रहने वाले और वहां से गुजरने वालों को परेशानी होती है. मेरी राय में निगम एक्ट के तहत ऐसे इलाके में वेंडिग जोन नहीं होना चाहिए."