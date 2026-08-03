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चंडीगढ़ की शास्त्री मार्केट के वेंडिंग जोन से हो रही है परेशानी, वेंडरों के शोर-शराबे से कॉलोनी वासी हैं परेशान

चंडीगढ़ की शास्त्री मार्केट के पास रहने वाले लोग हैं परेशान ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः शहर के मशहूर बाजारों में से एक सेक्टर-22 स्थित शास्त्री मार्केट में गाहे-बगाहे कोई न कोई विवाद सुनाई देता है. लेकिन मार्केट के दुकानदारों की आपसी उलझनों के अलावा कुछ सरकारी कर्मचारी भी लंबे समय से परेशानी में हैं. यह सभी कर्मचारी वे हैं, जिनके घर मार्केट में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत बिठाए गए वेंडरों की फड़ियों के बेहद करीब हैं. नतीजतन सुबह से रात करीब 11 बजे तक सरकारी कर्मचारी अपने-अपने घरों में रहने के बावजूद मानसिक परेशानी में रहने को मजबूर हैं. लेकिन विभागीय मजबूरी के कारण सामने न आने की भी परेशानी है, नतीजतन विवशता के चलते मैनेज करने में जुटे हैं. सरकारी दीवार पर लगाया फड़ियों का सामान: दरअसल, नगर निगम द्वारा मार्केट में कुल 107 स्ट्रीट वेंडरों को लाइसेंस देकर उन्हें मान्यता प्राप्त होने का दर्जा देकर बिठाया गया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मार्केट के सामने सड़क के दूसरी ओर सरकारी दीवार के साथ फुटपाथ (पैदल आवागमन) की जगह पर बिठाया गया है. लेकिन वेंडरों ने अपनी फड़ियों के सामान को सरकारी दीवार दीवार पर सजाया हुआ है. जहां तक यह सभी वेंडर बैठे हैं, वहां फड़ियों का सामान लगे होने के चलते सरकारी दीवार दिखाई तक नहीं देती. हालांकि, मुख्य समस्या फड़ी मार्केट का शोर-शराबा दिन-रात सरकारी मकानों में रहने वाले लोगों को सुनाई देना है. एक फड़ी पर दो-चार कर्मचारी काम करते हैं. जबकि मार्केट में कुल 107 स्ट्रीट वेंडर बिठाए गए हैं. ऐसे में यदि एक शॉप पर तीन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो यह संख्या कुल 321 बनती है. इनके अलावा रोजाना सुबह से रात तक इन फड़ियों पर खरीदारी करने वाले हजारों लोगों की संख्या अलग है. इन सभी लोगों का शोर-शराबा सुबह फड़ियां लगते ही शुरू होता है, जो रात करीब 11 बजे तक बना रहता है. इस कारण वेंडिंग जोन के बिल्कुल पीछे सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारी और उनके बच्चे लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं. वेंडरों के शोर-शराबे से कॉलोनी वासियों को होती है परेशानी (ETV Bharat) परीक्षा के दिनों में अधिक परेशानी: सरकारी कर्मचारियों ने बताया कि यह परेशानी लंबे समय से बनी हुई है. इस कारण प्रशासन से एक विशेष लाइन के सरकारी मकान अलॉट होने के चलते लंबे समय से उनमें कोई रहने को राजी नहीं होता था. ऐसे मुख्य तौर पर करीब एक दर्जन मकान हैं, जिनमें से दो अभी भी खाली हैं और जो कर्मचारी रह भी रहे हैं, वे भी किसी अन्य जगह मकान मिलने पर इन मकानों को छोड़ने को तैयार हैं. कुछ सरकारी कर्मचारियों ने कैमरे के सामने न आकर और नाम प्रकाशित न करने की बात पर राजी होते हुए अपनी आपबीती बयां की. कर्मचारियों ने कहा कि सबसे अधिक परेशानी का सामना बच्चों की परीक्षा के समय करना पड़ता है. क्योंकि घरों के अंदर तक लगातार आने वाली ऊंची-ऊंची आवाजों और अन्य तरह के शोर-शराबे के चलते उनके बच्चे एकाग्रता के साथ पढ़ाई भी नहीं कर पाते. उन्होंने कहा कि सरकारी मकान अलॉट होने से राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन यहां आकर अलग तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है.