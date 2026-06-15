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दिल्ली की 52 कॉलोनियों के लोगों ने DDA ऑफिस में 'O-Zone' के खिलाफ किया प्रदर्शन, डायरेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दिल्ली के यमुना फ्लड जोन को ओ-ज़ोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए सार्वजनिक नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं.

DDA के दफ्तर पर O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन
DDA के दफ्तर पर O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 15, 2026 at 7:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना के किनारे 'O-Zone' (ओ-ज़ोन) का मतलब नदी का बाढ़ या डूब क्षेत्र (फ्लडप्लेन) है. दिल्ली मास्टर प्लान के तहत वजीराबाद से ओखला के बीच 22 किलोमीटर के इस संरक्षित क्षेत्र में लगभग 91 अनधिकृत कॉलोनियां और गांव बसे हैं. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने इन क्षेत्रों में नोटिस और चेतावनी बोर्ड लगाए थे, जिससे यहां रहने वाले लगभग 15 लाख लोगों में अपने घरों को टूटने का डर पैदा हो गया है. वहीं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के नहर पर 3 वार्ड के 52 कॉलोनी में O-Zone का बोर्ड नगर निगम के द्वारा लगा दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अब यहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता.

दिल्ली के 91 अनधिकृत कॉलोनी में ओ-जोन का बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें से 52 कॉलोनी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के तीन वार्ड का है, हरीनगर, मीठापुर और जैतपुर जहां लाखों लोग रहते हैं, जहां क्षेत्र के लोगों का मानना है कि हम लोग यमुना से 4 किलोमीटर दूर है. इसके बावजूद गलत तरीके से हमें ओ-जोन में रख दिया गया है. हमारे कॉलोनी के चारों तरफ ओ-जोन का बोर्ड लगा दिया गया है, जिसकी वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं. उन्हें डर है कि अब उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई न शुरू कर दी जायगी. इसको लेकर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के तीन वार्ड मीठापुर, हरी नगर और जैतपुर के लोग DDA के दफ्तर पहुंचे. इस दौरान उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन DDA के डायरेक्टर से मिलकर उन्हें सौंपा गया.

DDA के दफ्तर पर O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन

दिल्ली विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर पहुंचे हरी नगर वार्ड से आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सरजीत चौकन ने बताया कि आज हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद अपना ज्ञापन लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर से मिले फिर उन्होंने फोन पर DDA के वाइस चेयरमैन से बात किया और हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहे, आप लोगों के मकान पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी और आपके क्षेत्र के सांसद मीटिंग बुलाए थे, जिसमें हम लोग भी शामिल हुए थे और जल्द ही आपके क्षेत्र में फिर से डिमांर्कशन की जाएगी. हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, वहां भी आप लोगों की बात को रखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के क्षेत्र को जल्द ही F-Zone कर दिया जाएगा.

कई इलाकों में Zone-O का बोर्ड

मीठापुर निवासी एकनाथ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हम लोग आज अपने क्षेत्र में ओ-जोन को लेकर DDA के दफ्तर पहुंचे है. यहां हम लोग वाइस चेयरमैन से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, हम लोगों ने यहां DDA के डायरेक्टर से मिले, उन्हें अपना ज्ञापन दे दिया है और हमें यह आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों के घर पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी आप लोगों के क्षेत्र के सांसद लगातार हम लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जल्द ही आपके क्षेत्र को F-Zone में कर दिया जाएगा.

DDA के दफ्तर पर O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन
DDA के दफ्तर पर O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की क्षेत्र को बचाने के लिए गुहार

ज्ञापन देने पहुंचे दशरथ सिंह बताते हैं कि हम लोगों ने आज अपना ज्ञापन दे दिया है और हम लोगों को अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र के सांसद लगातार दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं. मंत्रालय के दफ्तर भी जा रहे हैं और क्षेत्र की आवाज को उठा रहे हैं ताकि क्षेत्र में जो ओ-जोन का बोर्ड लगा है, इससे कोई भी लोग डर के साए में ना रहे, किसी के भी घर को कोई नुकसान न पहुंचे और आज हम लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी और जल्द ही आपके क्षेत्र को F-Zone में डाला जाएगा. इसके लिए आगे का प्रोसेस कराया जा रहा है.

बता दें कि हाल ही में प्रशासन की कार्रवाई और अवैध निर्माण टूटने की आशंका से इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों में भारी दहशत फैल गई थी. हालांकि, नेताओं और प्रशासन ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि PM-UDAY योजना और वैध हो चुकी मौजूदा कॉलोनियों को इस ज़ोन से छूट दी गई है. अब एनजीटी में भी कोई मामला लंबित नहीं है तो ओ-जोन हटाने के 28 सितंबर 2013 के नोटिफिकेशन को ही जारी कर दिया जाए ताकि इन कालोनियों के लाखों लोगों को राहत मिल सके.

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