सबका दुलारा 'सियारो'! मौत पर इंसानों की तरह हुई विदाई, आत्मा शांति के लिए रखा भोज
धनबाद में एक कुत्ते के मरने के बाद गमगीन लोगों ने पूरे रीति-रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद
Published : November 4, 2026 at 6:15 PM IST
धनबाद: एक ऐसे बेजुबान की कहानी सामने आई है, जो किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि हकीकत है. दरअसल, 3 पैर और 1 आंख के सहारे जिंदगी जीने वाले एक श्वान ने पूरे मोहल्ले को अपना परिवार बना लिया था. नाम था 'सियारो'. करीब 10 साल तक उसने लोगों के घरों की रखवाली की, बच्चों के साथ खेला और हर किसी का चहेता बना रहा.
'सियारो' ने दुनिया को कहा अलविदा
25 अक्टूबर को जब 'सियारो' ने दुनिया को अलविदा कहा, तो पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया. लोगों ने उसे परिवार के सदस्य की तरह अंतिम विदाई दी. अब 6 नवंबर को उसकी याद में गरीबों के लिए भोज और बेजुबानों के लिए दूध-रोटी की व्यवस्था की जा रही है. देखिए, एक बेजुबान और इंसानों के बीच प्रेम, विश्वास और संवेदना की यह अनोखी कहानी.
3 पैर और एक आंख के सहारे काटी जिंदगी
'सियारो'...नाम भले ही एक श्वान का था, लेकिन पहचान पूरे मोहल्ले के एक सदस्य की थी. करीब 10 साल पहले जब वह बरमसिया रेलवे कॉलोनी पहुंचा, तब उसके शरीर पर कई जख्म थे. एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था. तीन पैरों के सहारे चलने वाले इस बेजुबान को शायद किसी ने लावारिस समझकर छोड़ दिया था, लेकिन यहां के लोगों ने उसे बेगाना नहीं समझा. किसी ने खाना खिलाया, किसी ने इलाज कराया, तो किसी ने उसे अपने घर और दिल में जगह दे दी.
सबका दुलारा 'सियारो'
धीरे-धीरे 'सियारो' पूरे मोहल्ले का हमसाया बन गया. सुबह हो या देर रात, किसी के घर गाड़ी पहुंचती तो वह गेट पर खड़ा मिल जाता. अनजान लोगों से मोहल्ले की हिफाजत करता और बच्चों के साथ खेलता. उसकी वफादारी ऐसी थी कि लोग उसे अपने परिवार का पहरेदार मानने लगे थे.
किसी बच्चे को नहीं पहुंचाया नुकसान
'सियारो' की दुनिया किसी एक घर तक सीमित नहीं थी. पूरा मोहल्ला उसका परिवार था. किसी के घर में खाना बनता तो वह पहुंच जाता, कोई गाड़ी लेकर आता तो उसके साथ गेट तक दौड़ता. बच्चों के साथ उसका रिश्ता भी बेहद खास था. बच्चे उसके साथ खेलते, उसे खिलाते-पिलाते और उसकी देखभाल करते थे. हैरानी की बात यह थी कि 3 पैरों और 1 आंख से महरूम होने के बावजूद वह पूरे इलाके में बेफिक्र घूमता था. उसने कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया.
पहरेदारी और सैर का साथी 'सियारो'
किसी के लिए वह घर का पहरेदार था, तो किसी के लिए सुबह की सैर का साथी. परिवार के सदस्य बताते हैं कि 'सियारो' सिर्फ आवाज सुनकर अपने लोगों को पहचान लेता था. रात के डेढ़ बजे हो या सुबह के 4, गाड़ी की आहट मिलते ही वह गेट पर पहुंच जाता था. आज भी लोगों को लगता है कि कहीं से आवाज आएगी और 'सियारो' दौड़ता हुआ सामने आ जाएगा, लेकिन अब वह जगह खाली है. उसकी यादें हैं और उसे खोने का दर्द.
'सियारो' के जाने से लोग दुखी
स्थानीय बुजुर्ग महिला नगिना देवी को भी 'सियारो' के इस दुनिया को छोड़कर चले जाने से काफी दुखी है. वह कहती है कि वह मेरे बगल में आकर दरवाजे के बाहर बैठता था, कहने को वह जानवर था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल मनुष्य जैसा था.
परिवार का सदस्य मानते थे रहवासी
25 अक्टूबर 2026 को 'सियारो' की जिंदगी का सफर थम गया, लेकिन उसकी विदाई भी उतनी ही खास रही, जितना खास उसका मोहल्ले के साथ रिश्ता था. लोगों ने उसे आम जानवर की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह सम्मान दिया. पूरी विधि-विधान और गाजे-बाजे के साथ अंतिम संस्कार किया गया. तेलीपाड़ा ले जाकर जमीन में दफनाया गया. इस दौरान मोहल्ले के लोगों की आंखें नम थीं. किसी ने अपने पहरेदार को खोया था, तो किसी ने अपना साथी और बच्चों ने अपना दोस्त.
बेजुबान जानवर का पवित्र मन
'सियारो' की कहानी अब पशु प्रेमियों और एनिमल वेलफेयर से जुड़े लोगों तक भी पहुंच गई है. एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी राना घोष भी जब इस परिवार से मिले तो लोगों की भावनाएं देखकर प्रभावित हुए. उनका कहना है कि बेजुबान जानवरों का मन बेहद पवित्र होता है. उनके प्रति ऐसा अपनापन और संवेदना समाज के लिए एक बड़ी सीख है, लेकिन 'सियारो' की कहानी सिर्फ एक बेजुबान की विदाई तक सीमित नहीं है. यह उन जानवरों के प्रति हमारे व्यवहार पर भी सवाल खड़ा करती है, जो सड़कों और गलियों में जिंदगी गुजारते हैं.
सुरक्षा और संरक्षण का संतुलन
कई बार आवारा कुत्तों के आक्रामक व्यवहार को लेकर विवाद और हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे मामलों में इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के संरक्षण, दोनों के बीच संतुलन जरूरी है. राना घोष का कहना है कि किसी जानवर के आक्रामक होने पर हिंसा के बजाय संबंधित विभाग को सूचना देकर रेस्क्यू और जरूरी कार्रवाई करानी चाहिए.
'सियारो' की याद में आवारा श्वानों को दूध और रोटी खिलाने की योजना
अब 'सियारो' की यादों को जिंदा रखने के लिए 6 नवंबर को विशेष आयोजन किया जा रहा है. बरमसिया मोड़ स्थित मंदिर के पास दोपहर 12 बजे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खिचड़ी भोज आयोजित होगा. वहीं 'सियारो' की याद में आसपास के हजारों आवारा श्वान को दूध और रोटी खिलाने की भी योजना है. इस आयोजन के जरिए पशु प्रेमी समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि बेजुबानों के प्रति दया और संवेदना सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखनी चाहिए.
जिला प्रशासन से पशुओं के लिए देखभाल की गुहार
सुरेश कुमार सिंह 'मुन्ना' अब पशुओं की सेवा के लिए एक संस्था बनाने की तैयारी कर रहे हैं. उनका उद्देश्य लावारिस और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को प्राथमिक उपचार, अस्पताल पहुंचाने और भोजन-पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही जिला प्रशासन से पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने की मांग भी की जाएगी यानी सियारो की विदाई के बाद अब उसकी याद को पशु सेवा की एक बड़ी पहल में बदलने की कोशिश हो रही है.
बिना बोले ही जीत लिया लोगों का दिल
फिल्मों में इंसान और जानवरों के बीच मोहब्बत की कहानियां देखकर आंखें नम होती हैं, लेकिन धनबाद के सियारो ने साबित कर दिया कि ऐसी मोहब्बत सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी होती है. 3 पैरों और एक आंख के सहारे जिंदगी गुजारने वाले सियारो ने कभी अपनी तकलीफ को रिश्तों के बीच नहीं आने दिया. उसने बिना कुछ बोले पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया. आज वह नहीं है, लेकिन उसकी यादें और उसके लिए लोगों की आंखों में छलकता प्यार यही बता रहा है कि रिश्ते सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बनते. कभी-कभी एक बेजुबान भी पूरे मोहल्ले का परिवार बन जाता है.
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