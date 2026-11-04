ETV Bharat / state

सबका दुलारा 'सियारो'! मौत पर इंसानों की तरह हुई विदाई, आत्मा शांति के लिए रखा भोज

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: एक ऐसे बेजुबान की कहानी सामने आई है, जो किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि हकीकत है. दरअसल, 3 पैर और 1 आंख के सहारे जिंदगी जीने वाले एक श्वान ने पूरे मोहल्ले को अपना परिवार बना लिया था. नाम था 'सियारो'. करीब 10 साल तक उसने लोगों के घरों की रखवाली की, बच्चों के साथ खेला और हर किसी का चहेता बना रहा.

'सियारो' ने दुनिया को कहा अलविदा