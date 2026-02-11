ETV Bharat / state

गिरिडीह के वार्ड 11 में जल जमाव है प्रमुख समस्या, स्थानीय लोगों ने सुनाई जुबानी हकीकत

गिरिडीह के वार्ड 11 में लोग जल जमाव समेत कई बुनियादी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं.

waterlogging and other basic problem
गिरिडीह के वार्ड 11 में जल जमाव की समस्या (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 11, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
गिरिडीह: जिले के वार्ड 11 सिहोडीह क्षेत्र में पड़ता है. इस वार्ड की समस्या दूसरे वार्डों से कुछ अलग है. यहां की प्रमुख समस्या नालियों का नहीं बनाना है. साथ ही गलियों में सालों से पानी का बहता रहना यहां की प्रमुख समस्या है. ईटीवी भारत की टीम ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बातचीत की. स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां की प्रमुख समस्या गलियों में जल जमाव है.

सभी गलियों का एक जैसा हाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गली से गुजर रही स्कूली बच्ची बताती है कि पानी के बहाव और जल जमाव के कारण चलना मुश्किल होता है. सुबोध कुमार बताते हैं यहां की गली से गुजरना काफी मुश्किल होता है. कोई जनप्रतिनिधि सुनता नहीं. वार्ड पार्षद भी जीतने के बाद ध्यान देते नहीं है. स्थानीय यह भी बताते हैं कि इस वार्ड की कई गलियों का हाल एक जैसा ही है.

वार्ड 11 की प्रमुख समस्या पर बोले स्थानीय लोग (Etv bharat)

क्षेत्र में विकास की दरकार

स्थानीय दुकानदार अमित कुमार राम बताते हैं कि कोई भी जीते यहां के हालात बदलने वाले नहीं है. जीतने के बाद पार्षद कहते हैं कि वोट नहीं मिला इसलिए काम नहीं होगा. राजकुमार वर्मा कहते हैं कि पिछले कई साल से यही स्थिति बनी हुई है. वही मृत्युंजय सिंह कहते हैं आठ साल पहले यह क्षेत्र निगम में शामिल हुआ था लेकिन विकास नहीं हो रहा है. कई बार शिकायत की गई लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है. वही स्थानीय महिला बताती हैं कि उन्हें मंदिर जाने में भी परेशानी होती है.

WATERLOGGING PROBLEM IN GIRIDIH
रास्ते में भरा पानी (Etv bharat)

इस बार चुनावी मैदान में 12 प्रत्याशी

इस बार के चुनाव में यहां से करीब 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो बताता है कि नाराजगी किस कदर हावी है. इस बार अखबार बांटने वाला श्याम कुमार भी यहां से वार्ड पार्षद के दावेदार हैं. श्याम कुमार बताते हैं कि यहां की जर्जर गली और जल जमाव के कारण वे भी कई दफा अखबार समेत गिर चुके हैं. इसी समस्या को देखते हुए वे चुनावी मैदान में उतरे हैं.

