उत्तम नगर मछली मार्केट की भीषण आग में झुलसी लोगों की आस, आंखों से झलका पीड़ितों का दर्द
आग बुझने के बाद का मंजर भी लोगों के लिए दुखदायी रहा. किसी का सारा सामान जल गया तो किसी के पैसे. पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट..
Published : March 12, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर की मटियाला विधानसभा में बुधवार रात 12:00 बजे के करीब मछली बाजार के नजदीक झुग्गियों में भीषण आग लग गई. यहां 1200 से अधिक झुग्गियां मौजूद थीं. इसमें ज्यादातर लोग कूड़े बीनने वाले रहते थे. जानकारी के मुताबिक ये सभी मूल रूप से बिहार के निवासी हैं. गनीमत रही की हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. फायर ब्रिगेड ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन लोगों के जरूरी सामान के साथ कुछ की जमा पूंजी भी जलकर राख हो गई.
आग लगने के दौरान लोगों ने केवल अपने बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की. पीड़ित शैलेंद्र ने बताया कि वह बीते 28 वर्षों से मटियाला विधानसभा में रह रहे हैं यहां वह कूड़ा बीनने का काम करते हैं. आग लगने के दौरान बच्चों और परिवार के सभी लोगों के मुख्य कागजात जल के राख हो गए. बच्चों की सारी किताबें भी जल गई. जैसे-तैसे बच्चे परीक्षा देने गए. सरकार को एक सुरक्षित ठिकाना देने के साथ बच्चों की शिक्षा के लिए मदद करनी चाहिए. दोपहर 12:00 बजे दिल्ली नगर निगम के कुछ कर्मचारी आए और सफाई कर के चले गए. रात का मंजर इतना डरावना था कि लोग बार बार टॉर्च व अन्य साधनों से यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि झुग्गियों में लगी आग में व्यक्ति तो नहीं फंस गया.
आग में जल गए ढाई लाख रुपये: उनके अलावा आग में घर और पूंजी गंवाने वाले दिव्यांग सुबोर मोची ने बताया, मैं कूड़ा बीनने का काम करता हूं. आग में उनके पास रखे 2,50,000 रुपये जल गए और वे किसी तरह बच्चों को बचा पाए. अब यह स्थिति है कि पास में 10 रुपये तक नहीं है कि बच्चों के लिए खाने-पीने का सामान खरीद पाएं. प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी सुध लेने नहीं आया. बीते 25 सालों से इस झुग्गियों में रह रहे हैं लेकिन अब हाथ में कुछ नहीं बचा. वैसे ही बीते कुछ महीनों से ना ही बिजली आ रही थी और ना ही पानी मिल रहा था. परिवार में 6 बच्चे हैं और उनका लालन-पालन करना बड़ी जिम्मेदारी है.
नहीं मिली कोई मदद: वहीं 18 साल से झुग्गी में रहने वाले कालू रविदास ने बताया कि रात के वक्त सभी लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी झुग्गियों में एक तरफ से आग लगने की खबर आई. इसपर सभी ने अपने बच्चों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया. बीते कुछ महीने पहले झुग्गियां खाली करने का नोटिस भी आया था, जिसके बाद जानकारी मिली थी कि यहां बुलडोजर चलाया जाएगा. कई लोगों ने झुग्गियां खाली करना शुरू भी कर दिया था. इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने यहां आग लगाई, जिसके बाद यह घटना हुई.
लगाया ये आरोप: गौरतलब है कि, यहां बड़े इलाके में झुग्गियां फैली हुई हैं. मीरा नामक महिला ने आरोप लगाया कि बीते 6 मार्च को भी यहां झुग्गियों में आग लगाई गई थी. इसके बाद फिर से यहां आग लगाई गई. वहीं मनोरमा देवी नामक महिला ने कहा कि बीते 25 सालों से इस झुग्गियों में रह रही हैं, लेकिन इस घटना में उनका सारा सामान जलकर राख हो गया. अब खाने-रहने की भी जगह नहीं है.
