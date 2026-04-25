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कानपुर में किस इलाके का पानी जहरीला, चर्म रोग से जूझ रहे लोग

वहीं, शहर की 50 लाख की आबादी में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं, जो रोजाना साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं. वो भी तब-जब सरकारी अमला ठोस दावा करता है कि हर घर जल पहुंच रहा है. कानपुर में पनकी व भौंती के आसपास, दक्षिण क्षेत्र में जूही, राखी मंडी व जाजमऊ के 10 से अधिक गांवों में क्रोमियम समेत अन्य हानिकारक तत्वों वाला पानी पहुंच रहा है. लोग इसे पीने से लेकर इसका उपयोग करने को मजबूर हैं. उन्हें अपनी प्यास बुझाने की कीमत चर्म रोग को पालकर चुकानी पड़ रही है.

किशनपुर गांव निवासी कमलेश कहते हैं, भले ही हमारा गांव गंगा किनारे लगता हो, लेकिन, हालात ऐसे हैं कि जिसे बता दो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस गांव में जो पानी लोगों के ऊपयोग के लिए है, उसमें क्रोमियम जैसा हानिकारक तत्व मिला होता है.

कानपुर: तपती दोपहर के बीच लगभग तीन बजे जूही बंबुरहिया (वार्ड-14) निवासी मुन्नी देवी अपने छोटे से घर से जब बाहर निकल रही हैं, तो उनके हाथों में खाली बाल्टियां हैं. उनके घर के बाहर जलकल विभाग का टैंकर खड़ा है. वह इस जल्दबाजी में हैं कि जल्द से जल्द उन्हें पानी मिल जाए. जैसे ही उनसे बात की गई तो कहती हैं. 50 साल हो गए मेरी आंखों को देखते-देखते. आज तक साफ पानी पीने को तरसे हैं. थोड़ी दूर इशारा कर कहती हैं. जो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, उनके यहां से पीने का पानी लाते हैं.

ईटीवी भारत संवाददाता ने वार्ड-14 जूही बंबुरहिया पहुंचकर ग्राऊंड पर पानी की त्रासदी को लेकर हालात देखे. यहां सबसे पहले मुलाकात पूर्व पार्षद व स्थानीय निवासी सुनील कनौजिया से हुई. सुनील ने बताया करीब 30 से 35 साल होने जा रहे हैं. क्षेत्र में केवल गंदा पानी ही आता रहा. इसे ऐसे मानिए, जैसे इस वार्ड की करीब एक लाख की आबादी के भाग्य में कभी पीला, कभी झाग वाला और कभी बदबूदार पानी आया. पिछले कुछ दिनों से हरे रंग का पानी टंकियों में भर रहा है.

दूषित पानी. (dddd)



सुनील ने कहा कि 12-13 सालों पहले केवल क्रोमियम आता था. साल भर पहले इंतहा तो तब हो गई, जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य जिम्मेदार विभागों की जांच रिपोर्ट में पारा आया. इससे यहां के लोग पहले चर्म रोग से पीड़ित थे, फिर उन्हें पेट की दिक्कतें हो गईं. सालों से केवल गंदा पानी पी रहे हैं.



इसके बाद 50 वर्षीय राकेश कुमार ने कहा, इस क्षेत्र में सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, मगर साफ पानी नहीं आ सकता. वाजिदपुर ट्रीटमेंट प्लांट से गंदे पानी की सप्लाई गांवों तक पहुंचती: वार्ड-12 चकेरी के अंतर्गत आने वाले गांव किशनपुर निवासी कमलेश कुमार ने बताया, गंगा किनारे वाजिदपुर गांव, प्योंदी, शेखपुर, जाना, किशनपुर, मदारपुर, तिलोपुर, हनिया, अटवा, कुलगांव, गदनपुर, समतलखेड़ा, मोतीपुर, सुखनीपुर खजुरिया, मवैया, रूमा, लछनिया पुरवा बसे हैं. इनमें करीब 50 से 60 हजार की आबादी रहती है. हालांकि, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालों से ये आबादी क्रोमियम वाले पानी का दंश झेलने को विवश है.



कमलेश ने कहा, इसका मुख्य कारण वाजिदपुर में बना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है. यहां जो स्लज वाटर लीकेज के रूप में निकलता है, वह नहरों को बुरी तरह से दूषित कर रहा है. इससे कहीं न कहीं गांव में खेती प्रभावित है. कभी यहां के गावों में गेंदा के फूलों की सजावट चारों ओर दिखती थी, पर अब यहां की जमीनों में सफेद केमिकल के दाग दिखते हैं. लोगों की स्थिति ऐसी है, उनके शरीर पर चकत्ते उभरे हैं. हाथ-पैरों की हड्डियों की बनावट बदल चुकी है. आएदिन ही कोई न कोई बीमारी गांव में अपने पैर पसार चुकी होती है. इंसानों के साथ यहां पशुओं का भी बुरा हाल है.



कमलेश ने कहा कि मुंह के छालों से लेकर कैंसर की चपेट में आ रहे लोग: शहर में पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी न होने पर लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. लोग मुंह के छालों से लेकर कैंसर की चपेट में आ रहे हैं. इसके अलावा उन्हें किडनी, लीवर , हैजा व पेट की कई अन्य बीमारियां हो रही हैं, जिससे उनके परिवार पर हमेशा कोई न कोई संकट मंडराता रहता है. लोगों का कहना है, जिस शहर में साफ पीने का पानी नहीं मिल सकता, उस शहर में कोई कैसे अपना जीवन जी सकता है?





वरिष्ठ चिकित्सक बोले केवल घर का पानी ही पिएं: दूषित पानी के उपयोग व पीने को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कालेज के सीनियर डॉक्टर (मेडिसिन विभाग) डा.एसके गौतम का कहना था, दूषित पानी पीने से एक्यूट गैस्ट्रोएंट्राइटिस, डायरिया, पेट का इंफेक्शन, उल्टी समेत अन्य बीमारियां हो जाती हैं. इसलिए सबसे बेहतर है सभी लोग घर का पानी पिएं. अगर घर से बाहर पानी पीना पड़ रहा है, तो मिनरल वाटर ले सकते हैं, जो खुले स्थानों पर पानी बिकता है, या किसी नल से सप्लाई होती है उसे पीने से बचना चाहिए.





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