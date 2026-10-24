विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों का बदलेगा भविष्य,आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे पहाड़ी कोरवा बिरहोर के बच्चे

विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों का बदलेगा भविष्य,आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे पहाड़ी कोरवा बिरहोर के बच्चे
छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों का भविष्य संवारने आवासीय विद्यालय बनाने की तैयारी शुरु हो गई है.राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 10:27 PM IST
कोरबा: विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कोरबा जिले में महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू हो गया है. नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कोरवा और बिरहोर समुदाय से आने वाले बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय तैयार किया जा रहा है. यहां शिक्षा के मुख्य धारा से कटे इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना है.
ट्राइबल डिपार्टमेंट योजना का करेगा क्रियान्वयन
ट्रायबल डिपार्मेंट इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा. कोरबा शहर के समीप रिस्दी में 6 एकड़ भूमि का भी चिन्हांकन कर लिया गया है. कोरवा और बिरहोर जनजाति के बच्चों के लिए 100 सीटर विशेष आवासीय विद्यालय संचालित किया जाएगा. राज्य शासन की ओर से भवन निर्माण के लिए पहले ही 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है. पहाड़ी कोरवा और बिरहोर दोनों ही केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजातियां यानी PVTG हैं
कोरवा और बिरहोर, ड्रॉप आउट रेट अधिक
जिले के दुर्गम क्षेत्र में बसे गांव दूधीटांगर, कोलगा, लेमरू, हरदीमौहा सहित कई दूरस्थ बसाहटों में इन समुदायों की आबादी है. जिले में कोरवा और बिरहोर समुदाय के महज 1300 परिवार निवासरत हैं. सरकारी स्कूलों की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इन क्षेत्रों में शाला त्यागी बच्चों की संख्या चिंता का विषय है. बच्चे स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं. शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, आर्थिक स्थिति और पलायन जैसी समस्याएं भी इसके प्रमुख कारण हैं.
विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा और बिरहोर समुदाय के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा. आगामी शिक्षा सत्र से वैकल्पिक व्यवस्था में कक्षाएं शुरू की जाएंगी. भवन निर्माण के लिए शहर के ग्राम रिसदी में छह एकड़ जमीन की मंजूरी राजस्व विभाग ने दी है- श्रीकांत कसेर, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
शुरू किया जाएगा आवासीय विद्यालय
इस विषय में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर ने बताया कि आदिवासी विकास विभाग की देखरेख में विद्यालय का स्थायी भवन तैयार किया जाएगा. भवन निर्माण पूरा होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आगामी शिक्षा सत्र से विद्यालय की कक्षाएं शुरू करने की योजना है.विद्यालय में केवल कोरवा और बिरहोर समुदाय के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा. कोरवा और बिरहोर समुदाय के लोग जिले के पहाड़ी और वनांचल क्षेत्रों में निवास करते हैं.
आवासीय विद्यालय में मिलेंगी पूरी सुविधा
प्रस्तावित आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ ही साथ आवास, भोजन, पुस्तकें, गणवेश और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. विद्यालय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी. गुणवत्तापूर्ण अध्यापन के साथ विद्यार्थियों को नियमित मार्गदर्शन और आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर रहेगा. बुनियादी शिक्षा मजबूत कर उन्हें भविष्य में उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है.
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