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विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों का बदलेगा भविष्य,आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे पहाड़ी कोरवा बिरहोर के बच्चे

विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों का बदलेगा भविष्य ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा: विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कोरबा जिले में महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू हो गया है. नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कोरवा और बिरहोर समुदाय से आने वाले बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय तैयार किया जा रहा है. यहां शिक्षा के मुख्य धारा से कटे इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना है.

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