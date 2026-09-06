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कोरबा मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा 20 बेड का आवासीय NRC, कुपोषित बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज

NRC केंद्र में कुपोषित बच्चे के साथ उसकी माता भी रहेगी जहां दोनों को भोजन दिया जाएगा. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

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कुपोषित बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2026 at 1:39 PM IST

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कोरबा: हेल्थ सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने की कवायद जारी है. इसके साथ ही जिले में गंभीर रुप से कुपोषण से लड़ रहे बच्चों को अब बेहतर इलाज मुहैया कराने का काम भी शुरू हो गया है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज और देखभाल के लिए संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) के दायरे को व्यापक बनाया जा रहा है. वर्तमान में संचालित केंद्र का परिसर छोटा होने के कारण व्यवस्थाओं के संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए, अब अस्पताल परिसर में ही एक नए आवासीय एनआरसी भवन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है.

मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा 20 बेड का आवासीय NRC

योजना का सबसे अधिक लाभ वनांचल क्षेत्रों के जनजातीय (ट्राइब्स) समुदायों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर (निचले तबके) वर्गों के परिवारों को मिलता है. हालांकि, कई बार प्रचार-प्रसार और जागरूकता के अभाव में सुदूर अंचलों के जरूरतमंद परिवारों तक इसकी पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती, जिससे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे इन जीवनरक्षक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं. नए और बड़े केंद्र के बनने से इस खाई को पाटने और अधिक से अधिक पीड़ितों तक पहुंच बनाने में मदद होगी.

शुरू होगा 20 बेड का आवासीय NRC (ETV Bharat)



फिलहाल 10 बेड का एनआरसी जो काफी छोटा

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर फिलहाल एक 10 बेड का एनआरसी संचालित है, जहां विशेषज्ञों का निगरानी में कुपोषण से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है. यहां एक्सपर्ट की निगरानी में मरीजों को संतुलित आहार दिया जाता है और विशेषज्ञों के द्वारा उनकी निगरानी की जाती है. डाइट और माता के दूध पिलाने के तरीकों को बताने के लिए भी विशेषज्ञों की नियुक्ति है.

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कुपोषित बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज (ETV Bharat)

पोषण युक्त आहार मिले इसकी कवायद तेज

स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि बच्चों को पोषण युक्त आहार सही तरीके से मिल सके. हालांकि इस दिशा में जागरूकता का भाव है, कई बार योजनाओं के संचालन में भी लापरवाही बढ़ती जाती है. वर्तमान केंद्र केवल 10 बेड का है और भवन छोटा होने के कारण अधिक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता.


​नि:शुल्क भोजन और आवास की होगी व्यवस्था

इस नए आवासीय केंद्र में गंभीर कुपोषण से पीड़ित और विभिन्न चिकित्सीय जटिलताओं से जूझ रहे बच्चों को विशेष ध्यान रखा जाएगा. नया सेंटर ट्रामा सेंटर का सामने बनाया जा रहा है, जो की 20 बेड का होगा. स्वास्थ्य मानकों और बच्चों की शारीरिक स्थिति के अनुरूप उन्हें विशेष कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त आहार दिया जाएगा. सबसे राहत भरी बात यह है कि इलाज के वक्त बच्चे के साथ उसकी माता के भी ठहरने और भोजन की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन द्वारा निःशुल्क कराई जाएगी. एनआरसी में बच्चों के साथ ही माता के ठहरने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है.

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कुपोषित बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज (ETV Bharat)


कुपोषण से लड़ने में मिलेगी मदद

मल्टी स्पेशियलिटी आवासीय केंद्र के शुरू होने से कोरबा जिले और आसपास के ग्रामीण अंचलों में कुपोषण दर में कमी लाने के साथ जरूरतमंदों को तत्काल इलाज मिलेगा. शासन की कोशिश है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराई जाए. विश्व स्तर पर भी कुपोषण को एक गंभीर समस्या माना गया है हालांकि इस दिशा में काफी जागरुकता भी आई है अब कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और जिला पोषण प्रोफाइल के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की स्थिति

अंडरवेट (कम वजन वाले बच्चे): लगभग 36.6% बच्चे कम वजन की श्रेणी में आते हैं
स्टंटिंग (आयु के अनुपात में कम लंबाई): लगभग 33.2% बच्चों में बौनेपन या कम लंबाई की समस्या पाई गई
वेस्टिंग (लंबाई के अनुपात में कम वजन/गंभीर व मध्यम कुपोषण): जिले में वेस्टिंग की दर लगभग 25.7%

कुपोषण से जुड़ी बड़ी बातें

  • महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में चलाए जाने वाले 'वजन तिहार' और स्थानीय आंगनबाड़ी डेटा के अनुसार, कुल पंजीकृत बच्चों में से लगभग 19% से 20% बच्चे विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुपोषण से प्रभावित दर्ज किए जाते हैं, जिन पर लगातार पोषण अभियानों के माध्यम से नजर रखी जा रही है.
  • आधिकारिक जनगणना (2011) के अनुसार कोरबा जिले में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या 1,72,016 थी. जो कुल आबादी का लगभग 14.26% हिस्सा थी. हालांकि अब इस संख्या में कुछ बदलाव भी संभव है.


नया एनआरसी जल्द लेगा आकर

मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ गोपाल सिंह कंवर ने कहा, ''हमारे यहां एनआरसी संचालित है. जहां कुपोषण से ग्रसित बच्चों को रखा जाता है. माता के ठहरने की व्यवस्था है. उनको संतुलित आहार दिया जाता है, प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है, ताकि उन्हें कुपोषण की समस्या से बाहर निकाला जा सके. इस योजना के विषय में जागरूकता भी फैलाई जाती है. महिला बाल विकास एवं मान्य संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को यहां लाया जाता है और उनकी देखभाल निगरानी में की जाती है. अस्पताल परिसर में एक नया एनआरसी बनेगा. जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है. इसकी संख्या 20 बेड की होगी. जहां बच्चों के साथ उनकी माता के भी ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था रहेगी.''

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