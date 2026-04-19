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केरल के बाद राजस्थान की जोड़ी ने संभाली पलामू की कमान, इसी जिले में दोनों ने ट्रेनिंग भी की पूरी

पलामू: राज्य भर में 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें कई जिलों के एसपी बदले गए. पलामू में भी एसपी और डीसी में बदलाव हुआ है. जिले में पहले केरल की जोड़ी प्रशासनिक पद पर तैनात थी. अब राजस्थान की जोड़ी ने प्रशासनिक कमान संभाली है.

पलामू डीसी के पद पर आईएएस दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी के पद पर कपिल चौधरी ने शनिवार को अपना योगदान दिया है. दोनों मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. इससे पहले पलामू डीसी के पद पद डीसी आईएएस समीरा एस और एसपी के पद पर आईपीएस रीष्मा रमेशन तैनात थी. दोनों मूल रूप से केरल के रहने वाली थी.

नए डीसी का स्वागत करते पूर्व डीसी समीर एस (ETV BHARAT)

झारखंड सरकार ने शुक्रवार की रात दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया था. तबादला के बाद नए डीसी और एसपी ने अपना-अपना पद संभाल लिया है. डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी पलामू में अपना प्रशिक्षण भी पूरा चुके हैं. पदभार ग्रहण करने के बाद डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि सभी के सहयोग से पलामू का विकास होगा. वे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और आम लोगों के समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे.