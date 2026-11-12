जोधपुर: उम्मेद अस्पताल के पीजी हॉस्टल में महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी
उम्मेद अस्पताल हॉस्टल में रेजिडेंट डॉ. निक्की चौधरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
Published : November 12, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:01 PM IST
जोधपुर: डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग की प्रथम वर्ष की रेजिडेंट डॉ. निक्की चौधरी ने गुरुवार शाम उम्मेद अस्पताल स्थित अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना का पता चलते ही साथी डॉक्टर्स उन्हें लेकर एमडीएम अस्पताल की इमरजेंसी में गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा एमडीएम पहुंचे और परिजनों को सूचित किया गया. फिलहाल शव को एमडीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ही रखा गया है.
पीजी हॉस्टल के रूम में मृत मिलीं: इस घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज के डॉक्टर्स में शोक की लहर दौड़ गई और सभी ट्रॉमा सेंटर में एकत्र हो गए. डॉ. निक्की की बहन जयपुर के एसएमएस अस्पताल के गायनी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर हैं. उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मोहन मकवाना ने बताया कि अस्पताल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर निक्की (26) पीजी हॉस्टल के रूम नंबर 312 में रहती थीं. शाम करीब पांच बजे हॉस्टल से उनके आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद साथी डॉक्टर्स उन्हें लेकर एमडीएम अस्पताल गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. जानकारी मिलने पर खांडा फलसा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची.
एम्स में भी डॉक्टर ने किया था सुसाइड: एएसआई गोविंद राम ने बताया कि रूम नंबर 312 में निक्की चौधरी अचेत अवस्था में थीं और उनके साथी उन्हें एमडीएम लेकर गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इस वर्ष सितंबर माह में एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर राजनरेश ने काम के दबाव के चलते ऑपरेशन थिएटर परिसर में ही सुसाइड कर लिया था. इसके बाद एम्स में काम का समय निर्धारित करने को लेकर आंदोलन हुआ था, जिसके बाद एम्स के निदेशक को इस्तीफा देना पड़ा था.
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