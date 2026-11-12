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जोधपुर: उम्मेद अस्पताल के पीजी हॉस्टल में महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

अस्पतला में मौजूद पुलिस और डॉक्टर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग की प्रथम वर्ष की रेजिडेंट डॉ. निक्की चौधरी ने गुरुवार शाम उम्मेद अस्पताल स्थित अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना का पता चलते ही साथी डॉक्टर्स उन्हें लेकर एमडीएम अस्पताल की इमरजेंसी में गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा एमडीएम पहुंचे और परिजनों को सूचित किया गया. फिलहाल शव को एमडीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ही रखा गया है.