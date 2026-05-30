विश्व के इंटरनेशनल जनरल को BHU की इस मेडिकल लाइब्रेरी में फ्री पढ़ सकेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स, जानिए खासियत
तमाम तरह के ट्रीटमेंट की महंगी किताबें भी मौजूद, ऑनलाइन पेड इंटरनेशनल जनरल्स भी फ्री.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 12:33 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर के पास ही एक रीडिंग रूम तैयार किया गया है. यह रीडिंग रूम किसी सरकारी पैसे से नहीं बल्कि CSR फंड से रेडी हुआ है. सबसे बड़ी बात ये है कि इस रीडिंग रूम में न सिर्फ किताबें बल्कि, डिजिटल बुक नॉलेज इनफॉरमेशन भी उपलब्ध है. पहले ही जूनियर डॉक्टर्स यहां आकर सारी किताबों की कैटलॉग कीओस्क मशीन पर ले सकते हैं, जो कि डिजिटल तरीके से सारी किताबें और उसकी एक शॉर्ट लिस्टिंग आपको बता देता है. इसके अलावा यहां बैठने पढ़ने की भी एक बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है.
मेडिकल कॉलेजेस में भले ही लाइब्रेरी की व्यवस्था रहती हो, लेकिन इंटरनेशनल जनरल्स को छात्रों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश जनरल पेड होते हैं. जिनको देखना और पढ़ना बहुत से छात्रों के लिए संभव ही नहीं होता. ऐसे में आईएमएस बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर के लिए इंटरनेशनल जनरल्स को पढ़ने की सुविधा शुरू की जा रही है. इतना ही नहीं ऑपरेशन थिएटर के बीच एक ऐसे स्टैंडर्ड रीडिंग रूम को भी तैयार किया गया है जो यहां रेजिडेंट डॉक्टर को उनकी नॉलेज को डेवलप करने में मदद कर रहा है.
इस बारे में ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज डॉ. सौरभ सिंह का कहना है कि नॉलेज के साथ चीजों को समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है. इसलिए यहां पर ऑर्थो, न्यूरो, हार्ट सहित तमाम तरह के ट्रीटमेंट की महंगी किताबें भी मौजूद हैं, जो एक आम स्टूडेंट मार्केट से नहीं ले सकता. खाली समय में स्टूडेंट इधर-उधर ना रहे, गलत दिशा में ना भटके और फ्री होने पर वह अपने वक्त का इस्तेमाल सही जगह करें. इसलिए यह रीडिंग रूम तैयार किया गया है. कोई भी दिक्कत होने पर या कहीं भी कोई चीज ना समझ आने पर यह रीडिंग रूम उन रेजिडेंट डॉक्टर्स की मदद करता है.
इतना ही नहीं विश्व भर के 100 से ज्यादा जनरल्स को भी इस रीडिंग रूम में ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि रेजिडेंट डॉक्टर विश्व के इंटरनेशनल जनरल्स के जरिए यह जान सके कि मॉडर्न मेडिसिन में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या लेटेस्ट तरीके चल रहे हैं, इन तरीकों से किस बीमारी को ट्रीटमेंट करने में मदद मिलेगी. सारी जानकारी के साथ इन जनरल उसको भी धीरे-धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि यहां पर आकर छात्र इसका लाभ ले सके.
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस रीडिंग रूम को 'न्यूक्लियस' नाम दिया गया है. यहां पर डिजिटल और फिजिकली दोनों तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर के लिए काम करते हुए पढ़ने की व्यवस्था उपलब्ध है. यहां आने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि पहले हमारे पास यह चीज उपलब्ध नहीं थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से इन चीजों के होने का सबसे बड़ा फायदा यह मिल रहा है कि अगर हम ऑपरेशन थिएटर में लंबे ऑपरेशन के बीच बिजी रहते हैं, तो हमें यहां आकर पढ़ने और रिलैक्स होने का मौका मिलता है.
खाली समय इधर-उधर रहने की जगह ऑपरेशन थिएटर के पास ही संचालित हो रही इस रीडिंग रूम में आकर जानकारी भी लेते हैं, सिर्फ जानकारी और पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अगर हमें कहीं कोई इलाज में दिक्कत होती है, तो उसे संदर्भित किताबें यहां मौजूद हैं जो बड़ी महंगी है, उनकी किताबों को जाकर बाहर ले पाना एक आम परिवार के बच्चे के लिए संभव नहीं है, लेकिन इन किताबों को यहां फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए उपलब्ध कराया गया है, ताकि हम इसको पढ़ें और जानकारी अपडेट करते रहे इंटरनैशनल जनरल्स की सुविधा भी यहां उपलब्ध होने जा रही है ,जो निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगी. क्योंकि पेड जनरल्स को पैसे देकर पढ़ना बहुत मुश्किल है. इसके लिए ज्यादा फीस देनी पड़ती है यहां अगर यह पेड जनरल उपलब्ध हो रहे हैं निश्चित तौर पर विश्व में मेडिकल साइंस में हो रहे तमाम रिसर्च और बदलावों की जानकारी हमें यहां बैठकर अपडेट के साथ मिलती रहेगी, जो इलाज और मरीजों के अपडेट ट्रीटमेंट में बहुत सार्थक साबित होगी.
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