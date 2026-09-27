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AIIMS जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, Director हटाए गए, जम्मू एम्स निदेशक को दिया कार्यभार

रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: एम्स जोधपुर में 5 दिनों से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त हो गई है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को खुद आंदोलनकारी डॉक्टर व स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे और घोषणा की कि उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं. जोधपुर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी को हटा दिया गया है. उनकी जगह जम्मू एम्स के निदेशक डा संजीव सिन्हा को जोधपुर एम्स का कार्यभार दिया गया है. शेखावत ने डॉक्टर्स से कहा कि उनकी बाकी सभी मांगों को भी पूरा किया जाएगा. एम्स की प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन करने के लिए 4 प्रोफेसर्स की एक कमेटी बनाई गई है, जो सभी विषय देखेगी. मांगों को भी टाइमलाइन से एग्जीक्यूशन किया जाएगा.