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नूंह नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में फूटा डॉक्टरों का गुस्सा, किया अनिश्चितकालीन कैजुअल लीव का ऐलान, बोले- "बिजली-पानी दो, तभी देंगे सेवाएं"

बिजली-पानी संकट पर फूटा डॉक्टरों का गुस्सा ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के नल्हड़ शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजली और पानी की लगातार बनी हुई समस्या को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आया. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने निदेशक कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में निदेशक को अनिश्चितकालीन कैजुअल लीव का नोटिस सौंप दिया. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. "चार दिनों से हालात और ज्यादा खराब": विरोध कर रहे आरडीए अध्यक्ष डॉ. अभिनव जोशी ने कहा कि, "मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लंबे समय से बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है. पिछले चार दिनों से हालात और अधिक गंभीर हो गए हैं, जिससे डॉक्टरों, कर्मचारियों और मरीजों को पर्याप्त पानी तथा निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है. डॉक्टरों को संक्रमण के जोखिम वाले माहौल में लगातार काम करना पड़ता है, इसलिए स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है." नूंह में बिजली-पानी संकट पर फूटा डॉक्टरों का गुस्सा (ETV Bharat) "संक्रमण नियंत्रण भी हो रहा प्रभावित": डॉ. अभिनव जोशी ने आगे कहा कि, "डॉक्टरों का रोजाना विभिन्न जैविक द्रवों और संक्रमण संबंधी परिस्थितियों से सामना होता है. पानी की कमी के कारण कई डॉक्टर स्नान तक नहीं कर पा रहे हैं और हाथों की समुचित सफाई बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है. यह केवल डॉक्टरों के स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा का भी गंभीर विषय है. पर्याप्त पानी और बिजली के बिना सुरक्षित चिकित्सा सेवाएं देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है."