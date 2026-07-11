नूंह नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में फूटा डॉक्टरों का गुस्सा, किया अनिश्चितकालीन कैजुअल लीव का ऐलान, बोले- "बिजली-पानी दो, तभी देंगे सेवाएं"
नूंह जिले के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में बिजली-पानी संकट से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन कैजुअल लीव का नोटिस सौंपा.
Published : July 11, 2026 at 3:24 PM IST
नूंह: जिले के नल्हड़ शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजली और पानी की लगातार बनी हुई समस्या को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आया. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने निदेशक कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में निदेशक को अनिश्चितकालीन कैजुअल लीव का नोटिस सौंप दिया. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.
"चार दिनों से हालात और ज्यादा खराब": विरोध कर रहे आरडीए अध्यक्ष डॉ. अभिनव जोशी ने कहा कि, "मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लंबे समय से बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है. पिछले चार दिनों से हालात और अधिक गंभीर हो गए हैं, जिससे डॉक्टरों, कर्मचारियों और मरीजों को पर्याप्त पानी तथा निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है. डॉक्टरों को संक्रमण के जोखिम वाले माहौल में लगातार काम करना पड़ता है, इसलिए स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है."
"संक्रमण नियंत्रण भी हो रहा प्रभावित": डॉ. अभिनव जोशी ने आगे कहा कि, "डॉक्टरों का रोजाना विभिन्न जैविक द्रवों और संक्रमण संबंधी परिस्थितियों से सामना होता है. पानी की कमी के कारण कई डॉक्टर स्नान तक नहीं कर पा रहे हैं और हाथों की समुचित सफाई बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है. यह केवल डॉक्टरों के स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा का भी गंभीर विषय है. पर्याप्त पानी और बिजली के बिना सुरक्षित चिकित्सा सेवाएं देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है."
"ऑपरेशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर": वहीं, आरडीए उपाध्यक्ष डॉ. हितेश बब्बर ने कहा कि, "बिजली और पानी की लगातार कमी का असर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है. कई बार इमरजेंसी और नियमित ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है. ऑपरेशन थिएटर सहित सभी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए निर्बाध बिजली और पर्याप्त पानी अनिवार्य है."
"दो वर्षों से उठा रहे हैं मुद्दा": इस बारे में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि, "यह समस्या नई नहीं है. संगठन पिछले करीब दो वर्षों से लगातार ज्ञापन, बैठकें और विभिन्न माध्यमों से प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा है. इसके बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ."
समाधान तक जारी रहेगा आंदोलन: डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि वे मरीजों की सेवा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, लेकिन न्यूनतम कार्यस्थलीय सुविधाओं के अभाव में काम करना कठिन होता जा रहा है. आरडीए ने प्रशासन से बिजली और पानी की समस्या का तत्काल समाधान करने तथा डॉक्टरों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक अनिश्चितकालीन कैजुअल लीव और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
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