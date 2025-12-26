ETV Bharat / state

IGMC मे डॉक्टर-मरीज के बीच हुई मारपीट की दोबारा होगी जांच, आज प्रदेश के इन अस्पतालों में OPD रही बंद

शिमला: आईजीएमसी में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई झड़प के बाद डॉक्टर की टर्मिनेशन का मामला तूल पकड़ रहा है. आईजीएमसी की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (आरडीए) इसके विरोध में आज सामूहिक अवकाश पर चली गई है. हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन (एचएमओ) भी इनके समर्थन में आ गई है. इसी मामले में आईजीएमसी के एक डॉक्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, आईजीएमसी से रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल आज सुबह ही मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास ओक ओवर पहुंचा, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर डॉक्टर राघव का टर्मिनेशन वापस लेने की मांग उठाई. साथ ही उन्होंने घटना के दिन अस्पताल के अंदर की गई तोड़फोड़ और डॉक्टर को डराने धमकाने वालों पर कार्रवाई करने और डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. IGMC मे डॉक्टर-मरीज के बीच हुई मारपीट की दोबारा होगी जांच (ETV Bharat) अगली रणनीति पर होगी चर्चा रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल शर्मा ने कहा कि 'मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद कहा कि सीएम ने मामले की दोबारा से जांच का आश्वासन दिया है. आज सभी डॉक्टर एक दिन के अवकाश पर हैं और अब शाम को जनरल हाउस बुलाया जाएगा, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी.' मरीजों को झेलनी पड़ रही परेशानी दूसरी तरफ आईजीएमसी में डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर जाने से आज ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिले. केवल आपातकालीन सेवाएं ही चल रही हैं. इससे पूरे प्रदेश में आज स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है. मरीजों को इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है. आईजीएमसी मे 450 रेजिडेंट डॉ हैं. ये सभी डॉक्टर अलग अलग ओपीडी, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर मे अपनी सेवाएं देते हैं. आईजीएमसी मे सबसे पहले रेजिडेंट डॉ. ही मरीज की जांच करते हैं, उसके बाद प्रोफेसर उनका इलाज करते हैं. आईजीएमसी मे प्रतिदिन 3000 के लगभग मरीज इलाज के लिए आते हैं. ऐसे मे अब मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है. सरकार का फैसला नहीं मंजूर