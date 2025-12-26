ETV Bharat / state

IGMC मे डॉक्टर-मरीज के बीच हुई मारपीट की दोबारा होगी जांच, आज प्रदेश के इन अस्पतालों में OPD रही बंद

आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मिला. इस दौरान सीएम से मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करने की मांग की गई.

IGMC मे डॉक्टर-मरीज के बीच हुई मारपीट की दोबारा होगी जांच
IGMC मे डॉक्टर-मरीज के बीच हुई मारपीट की दोबारा होगी जांच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 1:54 PM IST

शिमला: आईजीएमसी में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई झड़प के बाद डॉक्टर की टर्मिनेशन का मामला तूल पकड़ रहा है. आईजीएमसी की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (आरडीए) इसके विरोध में आज सामूहिक अवकाश पर चली गई है. हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन (एचएमओ) भी इनके समर्थन में आ गई है. इसी मामले में आईजीएमसी के एक डॉक्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है.

वहीं, आईजीएमसी से रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल आज सुबह ही मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास ओक ओवर पहुंचा, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर डॉक्टर राघव का टर्मिनेशन वापस लेने की मांग उठाई. साथ ही उन्होंने घटना के दिन अस्पताल के अंदर की गई तोड़फोड़ और डॉक्टर को डराने धमकाने वालों पर कार्रवाई करने और डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

IGMC मे डॉक्टर-मरीज के बीच हुई मारपीट की दोबारा होगी जांच (ETV Bharat)

अगली रणनीति पर होगी चर्चा

रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल शर्मा ने कहा कि 'मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद कहा कि सीएम ने मामले की दोबारा से जांच का आश्वासन दिया है. आज सभी डॉक्टर एक दिन के अवकाश पर हैं और अब शाम को जनरल हाउस बुलाया जाएगा, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी.'

मरीजों को झेलनी पड़ रही परेशानी

दूसरी तरफ आईजीएमसी में डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर जाने से आज ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिले. केवल आपातकालीन सेवाएं ही चल रही हैं. इससे पूरे प्रदेश में आज स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है. मरीजों को इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है. आईजीएमसी मे 450 रेजिडेंट डॉ हैं. ये सभी डॉक्टर अलग अलग ओपीडी, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर मे अपनी सेवाएं देते हैं. आईजीएमसी मे सबसे पहले रेजिडेंट डॉ. ही मरीज की जांच करते हैं, उसके बाद प्रोफेसर उनका इलाज करते हैं. आईजीएमसी मे प्रतिदिन 3000 के लगभग मरीज इलाज के लिए आते हैं. ऐसे मे अब मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

सरकार का फैसला नहीं मंजूर

स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स (सैमडकोट) भी डॉ. राघव निरूला को टर्मिनेट करने से नाराज है. एसोसिएशन के महासचिव डॉ. पियूष कपिला ने कहा 'सरकार का फैसला एक्सेप्टेबल नहीं है. एक दिन के भीतर ही जांच और कार्रवाई कर दी गई. ये नहीं पूछा कि झगड़ा स्टार्ट कहां से हुआ. पूरे वीडियो उपलब्ध नहीं है.'

जिला अस्पतालों में भी मरीज हुए परेशान

आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ-साथ प्रदेश के जिला अस्पतालों में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं. शिमला के डीडीयू में भी ओपीडी सेवाएं मरीजों को नहीं मिली. यहां सिर्फ इमरजेंसी में ही मरीजों का इलाज चल रहा है. धर्मशाला, सोलन में भी ओपीडी सेवाएं बंद रहीं, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. दूर दराज से आए मरीज ओपीडी के बाहर खड़े रहे,

कुल्लू में भी डॉक्टरों की हड़ताल

कुल्लू के डॉक्टर्स भी पक्ष में उतर आए हैं. क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टर हड़ताल पर रहे. अस्पताल में डॉक्टरों ने ओपीडी में सेवाएं नहीं दी. चिकित्सकों ने शुक्रवार को अस्पताल परिसर में गेट मीटिंग की और और प्रदेश सरकार से आईजीएमसी के डॉक्टर राघव के सस्पेंड और टर्मिनेट के फैसले को रद्द कर सेवाएं बहाल करने की मांग की है.

हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन जिला कुल्लू के प्रेस सचिव डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य ने कहा कि 'आईजीएमसी शिमला में मरीज और डॉक्टर के बीच जो प्रकरण हुआ है, उसके बीच में एक पहलू दिखाया गया है. मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का मांग है कि डॉक्टर का सस्पेंशन और टर्मिनेशन वापस लिया जाए. इस मामले में पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए पूरे प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर क्षमता से अधिक कार्यभार के चलते मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं.'

पांवटा साहिब में बाजार बंद

इसके साथ ही पांवटा साहिब में दोपहर तक बाजार बंद रखा गया है. डॉक्टर के समर्थन में बाल्मीकि चौक से मुख्य बाजार होकर गीता भवन तक मार्च निकाला गया और सरकार के फैसला गलत ठहराया गया. इसके साथ ही एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेज दिया गया है। जिसमें डॉक्टर को फिर से बहाल करने की मांग रखी गई है।

