चाय की क्वालिटी पर बवाल: डॉक्टर ने कैंटीन संचालक से की बदतमीजी, वीडियो आने के बाद सस्पेंड
जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की कैंटीन में डॉ. वैभव सियाग द्वारा कैंटीन संचालक से गाली-गलौज का वीडियो सामने आया था.
Published : February 12, 2026 at 12:11 PM IST
जोधपुर: जिले के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल परिसर की कैंटीन में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के आक्रामक व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है. डॉ. वैभव सियाग, जो कमला नेहरू चेस्ट अस्पताल में अस्थाई संविदा पर जूनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि वीडियो में दिख रहा व्यवहार किसी भी डॉक्टर या संस्थान के लिए अस्वीकार्य है. वीडियो सामने आने के तुरंत बाद घटना की जांच की गई, जिसमें पुष्टि हुई कि डॉ. वैभव सियाग ही इसमें शामिल हैं. इसके साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और एक जांच कमेटी का गठन किया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है.
झगड़े का कारण: घटना लगभग 2 दिन पुरानी बताई जा रही है. वीडियो में डॉ. वैभव सियाग कैंटीन संचालक से चाय की क्वालिटी को लेकर बहस करते दिख रहे हैं. इस दौरान वे आक्रामक होकर चिल्लाते हैं, गाली-गलौज करते हैं और 'औकात' जैसी बातें कहते नजर आते हैं. एक अन्य वीडियो में वे पुलिस के प्रति भी अपशब्द कहते दिख रहे हैं.
एसएन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत पिछले साल बड़ी संख्या में जूनियर रेजिडेंट्स संविदा पर नियुक्त किए गए थे. इनके व्यवहार और आचरण को लेकर पहले से शिकायतें आती रही हैं. डॉ. वैभव सियाग के इस वायरल वीडियो ने ऐसी शिकायतों की पुष्टि कर दी है, जिसके चलते प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.