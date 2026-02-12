ETV Bharat / state

चाय की क्वालिटी पर बवाल: डॉक्टर ने कैंटीन संचालक से की बदतमीजी, वीडियो आने के बाद सस्पेंड

जोधपुर: जिले के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल परिसर की कैंटीन में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के आक्रामक व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है. डॉ. वैभव सियाग, जो कमला नेहरू चेस्ट अस्पताल में अस्थाई संविदा पर जूनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि वीडियो में दिख रहा व्यवहार किसी भी डॉक्टर या संस्थान के लिए अस्वीकार्य है. वीडियो सामने आने के तुरंत बाद घटना की जांच की गई, जिसमें पुष्टि हुई कि डॉ. वैभव सियाग ही इसमें शामिल हैं. इसके साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और एक जांच कमेटी का गठन किया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा (ETV Bharat Jodhpur)