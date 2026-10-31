यूपी में 15 सीनियर IAS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, कई को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी
मुख्य सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 4:50 PM IST
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 15 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभागों और कार्यभार में बदलाव किया है. इस प्रशासनिक फेरबदल में मुख्य सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को उनके मौजूदा अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया गया है.
इस फेरबदल में प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, वित्त, संस्थागत वित्त, बाह्य सहायतित परियोजनाओं और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियों में प्रमुख रूप से बदलाव किया गया है. इसके अलावा यूपीईआईडीए, राज्य सतर्कता आयोग और प्रशासनिक सुधार से जुड़े दायित्वों में भी बदलाव किया गया है.
वहीं, जल निगम ग्रामीण और पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशकों की जिम्मेदारियों की अदला-बदली की गई है. झांसी मंडल को नया मंडलायुक्त मिला है. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा जनजाति विकास विभाग में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है. प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न विभागों और संस्थाओं के कामकाज को नई जिम्मेदारियों के अनुरूप व्यवस्थित करना है.
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1- शशि प्रकाश गोयल
वर्तमान तैनाती: मुख्य सचिव
नई जिम्मेदारी: अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त प्रभार
2- अनुराग श्रीवास्तव
वर्तमान तैनाती: अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति; अपर मुख्य सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल; मिशन निदेशक, ग्रामीण पेयजल मिशन तथा परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश.
नई जिम्मेदारी: कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात करते हुए अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, अपर मुख्य सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, मिशन निदेशक, ग्रामीण पेयजल मिशन तथा परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन का अतिरिक्त प्रभार.
3- आलोक कुमार-2
वर्तमान तैनाती: अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा अपर मुख्य सचिव, एनआरआई.
नई जिम्मेदारी: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के पद पर तैनात. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, अपर मुख्य सचिव, एनआरआई तथा अध्यक्ष, पिकप का अतिरिक्त प्रभार.
4- एम. देव राज
वर्तमान तैनाती: प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक तथा महानिदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी.
नई जिम्मेदारी: अध्यक्ष, राज्य सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण-1 का अतिरिक्त प्रभार.
5- डॉ. एमकेएस सुंदरम
वर्तमान तैनाती: प्रमुख सचिव, कृषि; प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्रमुख सचिव, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन.
नई जिम्मेदारी: प्रमुख सचिव, समन्वय तथा परियोजना निदेशक, यूपीईआईडीए का अतिरिक्त प्रभार.
6- आलोक कुमार-3
वर्तमान तैनाती: प्रमुख सचिव, नियोजन; प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन; प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स; नोडल अधिकारी, वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तथा नोडल अधिकारी, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान.
नई जिम्मेदारी: प्रमुख सचिव, वित्त; प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त तथा प्रमुख सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना का अतिरिक्त प्रभार.
7- अजय चौहान
वर्तमान तैनाती: प्रमुख सचिव, लोक निर्माण तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीईआईडीए.
नई जिम्मेदारी: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीईआईडीए का अतिरिक्त प्रभार.
8- पंधारी यादव
वर्तमान तैनाती: प्रमुख सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.
नई जिम्मेदारी: प्रमुख सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना के प्रभार से अवमुक्त.
9- योगेश कुमार
वर्तमान तैनाती: प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण).
नई जिम्मेदारी: प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ.
10- अमित कुमार सिंह
वर्तमान तैनाती: प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ.
नई जिम्मेदारी: प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण).
11- कृष्ण कुमार
वर्तमान तैनाती: सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन; मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेशन क्षेत्र विकास प्राधिकरण.
नई जिम्मेदारी: मंडलायुक्त, झांसी मंडल.
12- चन्द्र शेखर
वर्तमान तैनाती: विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा विशेष सचिव, परती भूमि विकास.
नई जिम्मेदारी: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेशन क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार.
13- भूपेंद्र एस. चौधरी
वर्तमान तैनाती: सचिव, प्रशासनिक सुधार.
नई जिम्मेदारी: सचिव, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग.
14- देवेंद्र सिंह कुशवाहा
वर्तमान तैनाती: प्रतीक्षारत.
नई जिम्मेदारी: विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार.
15- प्रवीण मिश्रा
वर्तमान तैनाती: विशेष सचिव, समाज कल्याण तथा सचिव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग.
नई जिम्मेदारी: प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा निदेशक, जनजाति विकास का अतिरिक्त प्रभार.
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