ETV Bharat / state

राजस्थान में फिर दौड़ी 'तबादला एक्सप्रेस': 64 IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किस अफसर को कहां मिली जिम्मेदारी

जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस बेड़े में भी कई पुलिस उपायुक्त (DCP) में बदलाव किया गया है. इसके साथ ही जोधपुर कमिश्नरेट में भी डीसीपी पश्चिम बदले गए हैं. वहीं जिन जिलों में एसपी बदले हैं, उनमें झुंझुनू, बाड़मेर, जयपुर ग्रामीण, पाली, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, करौली, सलूंबर, सिरोही, बूंदी, बांसवाड़ा सहित अन्य शामिल है. इसके अलावा भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक पद पर लगाए गए आईपीएस बृजेश ज्योति उपाध्याय को खैरथल-तिजारा एसपी पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.

जयपुर : राजस्थान में पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में 22 से अधिक जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बदले गए हैं, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय, खुफिया तंत्र, आतंकवाद निरोधक दस्ता और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तबादलों के आदेश राजस्थान गवर्नमेंट के कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए. कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है. इस आदेश में पुलिस अधीक्षक स्तर से लेकर उपमहानिरीक्षक पद के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.

इस बड़े फेरबदल में कई युवा अधिकारियों को पहली बार जिले की कमान सौंपी गई है, वहीं आरपीएस से आईपीएस में पदोन्नत हुए कुछ अधिकारियों को भी पहली बार एसपी के रूप में नियुक्ति मिली है. इसके अलावा कई अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारियों के साथ महत्वपूर्ण जिलों और संस्थानों में तैनात किया गया है. राज्य सरकार द्वारा किए गए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

राजस्थान के पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

कई जिलों में बदले पुलिस अधीक्षक : सरकार के आदेश के अनुसार कई जिलों में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं. नरेंद्र सिंह मीणा को हनुमानगढ़ जिले का नया एसपी बनाया गया है, जबकि नरेंद्र सिंह को बाड़मेर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. नागौर के एसपी मृदुल कच्छवाहा को बीकानेर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उनकी जगह रोशन मीणा को नागौर का एसपी बनाया गया है. ज्ञानचंद यादव को चूरू जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, वहीं सुधीर जोशी को झुंझुनूं जिले का नया एसपी बनाया गया है. मोनिका सेन को पाली जिले की कमान दी गई है, जबकि पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को सिरोही जिले का एसपी नियुक्त किया गया है. इसी तरह डॉ. अमृता दुहन को उदयपुर, ज्येष्ठा मैत्रेयी को बांसवाड़ा और विशनाराम को सलूंबर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. इसके अलावा हेमंत कलाल को राजसमंद, कांबले शरण गोपीनाथ को डीग, बृजेश ज्योति उपाध्याय को भिवाड़ी, पीयूष दीक्षित को करौली और सतनाम सिंह को फलोदी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसे भी पढ़ें: शरत कविराज ने संभाला जोधपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार, 17 साल पहले तीन दिन रहे थे एसपी

जोधपुर और सीमावर्ती बीकानेर में भी बड़े बदलाव : जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. जोधपुर वेस्ट में कमल शेखावत को डीसीपी नियुक्त किया गया है, जबकि जोधपुर ईस्ट में मनीष चौधरी को डीसीपी बनाया गया है. वहीं पीडी नित्या को जोधपुर ग्रामीण जिले की नई पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. राज्य के सीमावर्ती जिलों में भी नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. जहां मृदुल के छाव बीकानेर के एसपी होंगे, वहीं हनुमानगढ़, जो पंजाब और हरियाणा से सटा महत्वपूर्ण जिला है, वहां नरेंद्र सिंह मीणा को एसपी नियुक्त किया गया है. जबकि श्रीगंगानगर जिले में राजीव शंकर को पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. यह जिला पाकिस्तान सीमा से सटा होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है.

पुलिस मुख्यालय और विशेष इकाइयों में भी बदलाव : राज्य सरकार ने जिलों के साथ-साथ पुलिस मुख्यालय और रणनीतिक इकाइयों में भी कई वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती की है. अजय सिंह को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रथम) जयपुर पुलिस आयुक्तालय में नियुक्त किया गया है. इसी तरह योगेश यादव को उप महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) जयपुर में तैनात किया गया है. अनिल कुमार को उप महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस मुख्यालय जयपुर तथा मनीष अग्रवाल को उप महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलिजेंस जयपुर में पदस्थापित किया गया है. इसके अलावा विकास शर्मा को उप महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय जयपुर में नई जिम्मेदारी दी गई है. वहीं आदर्श सिद्धू को आईजी बटालियन जयपुर, अमितोज सिंह को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जयपुर और शांतनु कुमार सिंह को साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय में नियुक्त किया गया है.

इसे भी पढ़ें: प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक रैंक के 64 अधिकारियों के तबादले, लिस्ट जारी

महिला आईपीएस अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी : इस फेरबदल में महिला आईपीएस अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी गई है. राशि डोगरा डूडी को उप महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (अपराध शाखा) जयपुर में नियुक्त किया गया है. यह शाखा राज्य के जटिल और संवेदनशील मामलों की जांच करने वाली प्रमुख इकाई है. वहीं ममता गुप्ता को उप महानिरीक्षक पुलिस (सुरक्षा) जयपुर बनाया गया है, जो वीआईपी सुरक्षा और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा अहम पद है. इसके अलावा कविता राणा को पुलिस अधीक्षक सतर्कता जयपुर नियुक्त किया गया है.