राजस्थान में फिर आई ट्रांसफर की जंबो लिस्ट, 178 RAS अफसरों हुए तबादलें, यहां देखें लिस्ट
RAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है.17 एडीएम और चार विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार भी बदले गए.
Published : June 20, 2026 at 7:12 AM IST
जयपुर : प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर नौकरशाही में बड़ा फेर बदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं. शुक्रवार देर रात जारी हुई तबादला सूची को लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं. तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री कार्यालय में मंथन चल रहा था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद तबादले की सूची जारी की गई है.
वही तबादला सूची को लेकर प्रशासनिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं हैं. तबादला सूची में 17 एडीएम,74 एसडीम भी बदले गए हैं .इसके अलावा चार विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार बदले गए हैं तो वहीं तीन आरएएस अधिकारियों के पूर्व में किए गए तबादलों को निरस्त किया गया है. वहीं तीन आरएएस अधिकारियों को विभागों का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
इसे भी पढ़ें: राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 19 जून से 5 जुलाई तक हटी तबादलों से रोक, जानिए किन कार्मिकों को मिलेगी प्राथमिकता
वहीं एसडीएम और एडीएम के तबादलों में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की जमकर चली है. विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में एसडीएम के तबादले कराए हैं. तबादलों में जयपुर विकास प्राधिकरण में भी कई आरएएस अधिकारी लगाए गए हैं. मुकेश कुमार शर्मा को राज्य सूचना आयोग में सचिव के पद पर लगाया गया है. यह पद लंबे समय से रिक्त चल रहा था. गौरव चतुर्वेदी को बीज निगम में प्रबंध निदेशक, अरविंद सारस्वत को संयुक्त सचिव पीएचईडी, सीमा कुमार को संयुक्त सचिव मुख्य सचिव कार्यालय. विभु कौशिक को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का विशिष्ट सहायक लगाया गया है. उनके तबादले को लेकर चिकित्सा मंत्री लंबे समय से प्रयास कर रहे थे. इसके अलावा अरविंद कुमार जाखड़ को लॉ डिपार्टमेंट में उपसचिव लगाया गया है. हरफूल पंकज को उपसचिव कार्मिक विभाग, चंदन दुबे को उपसचिव राज्यपाल, घनश्याम शर्मा को जिला आबकारी अधिकारी जयपुर. चंपालाल को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम के पद पर लगाया गया है.
इसे भी पढ़ें: राजस्थान में 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले, 66 एसडीएम बदले गए
इन विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार बदले : वहीं जिन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बदले गए हैं उनमें अनुराग भार्गव को रजिस्ट्रार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, मुरलीधर प्रतिहार को रजिस्ट्रार कोटा विश्वविद्यालय, राजू लाल गुर्जर को रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, हेमराज परिहार को रजिस्ट्रार मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के पद पर लगाया गया है.