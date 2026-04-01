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राजस्थान की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल : 65 IAS अधिकारियों के तबादले, 25 जिलों के कलेक्टर भी बदले

जयपुर : राज्य की भजनलाल सरकार ने देर रात नौकरशाही में एक बार फिर राजस्थान की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इन तबादलों में 25 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं तो वहीं जोधपुर का संभागीय आयुक्त भी बदल गया है. वहीं, मुख्यमंत्री के सचिव, विशिष्ट सचिव और संयुक्त सचिव भी बदले गए हैं. जयपुर कलेक्टर रहे जितेंद्र कुमार सोनी को अब मुख्यमंत्री का सचिव लगाया गया है. उन्हें सचिव के साथ ही सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव की भी जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं, मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव रहे संदेश नायक अब जयपुर के कलेक्टर होंगे. इसके अलावा तबादला सूची में चार आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री का ओएसडी लगाया गया है. तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने देर रात तबादलों की सूची जारी की है. इसके अलावा उत्सव कौशल और अमित शर्मा मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं. वहीं, चर्चित आईएएस टीना डाबी को बाड़मेर से हटाकर अब टोंक का कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

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