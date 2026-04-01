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राजस्थान की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल : 65 IAS अधिकारियों के तबादले, 25 जिलों के कलेक्टर भी बदले

जयपुर कलेक्टर रहे जितेंद्र सोनी अब मुख्यमंत्री के सचिव होंगे.

राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर
राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 6:50 AM IST

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जयपुर : राज्य की भजनलाल सरकार ने देर रात नौकरशाही में एक बार फिर राजस्थान की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इन तबादलों में 25 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं तो वहीं जोधपुर का संभागीय आयुक्त भी बदल गया है. वहीं, मुख्यमंत्री के सचिव, विशिष्ट सचिव और संयुक्त सचिव भी बदले गए हैं. जयपुर कलेक्टर रहे जितेंद्र कुमार सोनी को अब मुख्यमंत्री का सचिव लगाया गया है. उन्हें सचिव के साथ ही सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव की भी जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं, मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव रहे संदेश नायक अब जयपुर के कलेक्टर होंगे. इसके अलावा तबादला सूची में चार आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री का ओएसडी लगाया गया है. तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने देर रात तबादलों की सूची जारी की है. इसके अलावा उत्सव कौशल और अमित शर्मा मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं. वहीं, चर्चित आईएएस टीना डाबी को बाड़मेर से हटाकर अब टोंक का कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

पढ़ें. ​राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 25 IAS और 9 IPS अफसरों के तबादले, जयपुर को मिला नया संभागीय आयुक्त

मंत्री-विधायकों की डिमांड पर बदले कलेक्टर : राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तबादला सूची में 25 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. मंत्रियों और सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की डिमांड पर ही जिलों में कलेक्टर बदले गए हैं. लंबे समय से मंत्री और विधायक अपनी सरकार पर कलेक्टरों के तबादले करने की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे थे, लेकिन विधानसभा सत्र के चलते तबादला नहीं हो पाए थे. अब राज्य सरकार ने तबादले किए हैं.

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

  1. डॉ. जोगाराम : सचिव,आयुक्त पंचायती राज विभाग, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
  2. राजन विशाल : निदेशक, जल जीवन मिशन जयपुर
  3. जितेंद्र कुमार सोनी : सचिव- मुख्यमंत्री, और सूचना जनसंपर्क विभाग
  4. कन्हैया लाल स्वामी : संभागीय, आयुक्त जोधपुर
  5. नकाते शिवप्रसाद मदन : प्रबंध निदेशक, राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज
  6. शिवांगी स्वर्णकार्ग : विशिष्ट सचिव, वित्त विभाग सीईओ पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी
  7. ओमप्रकाश कसेरा : आयुक्त, नगर निगम, जयपुर
  8. नमित मेहता : आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
  9. नम्रता वर्षणी : विशिष्ट सचिव, खान और पेट्रोलियम विभाग
  10. अरविंद पोसवाल : आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल
  11. डॉ. रश्मि शर्मा : निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, विशिष्ट सचिव सांख्यिकी विभाग
  12. लक्ष्मी नारायण मंत्री : आयुक्त, उदयपुर और देवस्थान विभाग
  13. कल्पना अग्रवाल : विशिष्ट सचिव, जल ग्रहण विकास भू संरक्षण विभाग
  14. सुरेश ओला : प्रबंध निदेशक (रीको) आयुक्त दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
  15. प्रियंका गोस्वामी : आजीविका परियोजनाएं और स्वयं सहायता समूह जयपुर
  16. अल्पा चौधरी : भू प्रबंधन आयुक्त और पदेन निदेशक बंदोबस्त
  17. बाबूलाल गोयल : आयुक्त,चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
  18. नीलाभ सक्सेना : आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
  19. ललित कुमार : निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
  20. उत्सव कौशल : संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री
  21. गौरव सैनी : सचिव,जयपुर विकास प्राधिकरण
  22. श्वेता चौहान : आयुक्त, उद्यान की राजस्थान जयपुर
  23. राहुल जैन : आयुक्त, नगर निगम जोधपुर
  24. महेंद्र खडगावत : संयुक्त सचिव, श्रम और कारखाना बॉयलर निरीक्षण विभाग
  25. नरेश कुमार गोयल : आयुक्त, कृषि और पंचायती राज विभाग जयपुर
  26. जयदेव सी एस : सचिव, मानवाधिकार आयोग
  27. रिया डाबी : ओएसडी, मुख्यमंत्री
  28. शैलजा पांडे : सीईओ (माडा) बीकानेर
  29. रजत यादव : ओएसडी, मुख्यमंत्री, जयपुर
  30. अक्षत सिंह : ओएसडी, मुख्यमंत्री
  31. गरिमा नरूला : ओएसडी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर

इन्हें लगाया कलेक्टर

  1. संदेश नायक : जिला कलेक्टर, जयपुर
  2. अनुपमा जोरवाल : जिला कलेक्टर, जैसलमेर
  3. आलोक रंजन : जिला कलेक्टर, जोधपुर
  4. गौरव अग्रवाल : जिला कलेक्टर, उदयपुर
  5. चिन्मय गोपाल : जिला कलेक्टर, बाड़मेर
  6. शुभम चौधरी : जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़
  7. आशीष मोदी : जिला कलेक्टर, सीकर
  8. अंकित कुमार सिंह : जिला कलेक्टर, फलोदी
  9. बालमुकुंद असावा : जिला कलेक्टर, बारां
  10. निशांत जैन : जिला कलेक्टर, बीकानेर
  11. टीना डाबी : जिला कलेक्टर, टोंक
  12. रविंद्र गोस्वामी : जिला कलेक्टर, पाली
  13. रोहिताश सिंह तोमर : जिला कलेक्टर, सिरोही
  14. हरफूल सिंह यादव : जिला कलेक्टर, बूंदी
  15. अवधेश मीणा : जिला कलेक्टर, डीडवाना कुचामन
  16. देवेंद्र कुमार : जिला कलेक्टर, नागौर
  17. अक्षय गोदारा : जिला कलेक्टर, करौली
  18. सौम्या झा : जिला कलेक्टर, दौसा
  19. अतुल प्रकाश : जिला कलेक्टर, खैरथल तिजारा
  20. देशल दान : जिला कलेक्टर, डूंगरपुर
  21. मोहम्मद जुनेद पी पी : जिला कलेक्टर, सलूंबर
  22. मयंक मनीष : जिला कलेक्टर, डीग
  23. अपर्णा गुप्ता : जिला कलेक्टर, कोटपूतली बहरोड
  24. अमित यादव : जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर
  25. डॉ. मंजू : जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

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