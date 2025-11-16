ETV Bharat / state

नौकरशाही में फिर फेरबदल, 22 RAS अधिकारियों के तबादले, 13 प्रमोटी RAS को भी मिली फील्ड पोस्टिंग

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में फिर से तबादले किए गए हैं.

शासन सचिवालय, जयपुर
शासन सचिवालय, जयपुर (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
जयपुर : राज्य सरकार ने शनिवार देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों के तबादले किए हैं. हालांकि, इनमें प्रमोटी आरएएस भी शामिल हैं, जो तहसीलदार से आरएएस अधिकारी बने हैं. इसके अलावा एपीओ चल रहे चार आरएएस अधिकारियों को भी फील्ड पोस्टिंग दी गई है. कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं.

तबादला सूची के मुताबिक वरिष्ठ आरएएस अधिकारी चंचल वर्मा को जोधपुर विकास प्राधिकरण में सचिव लगाया गया है तो एपीओ चल रहे संदीप शर्मा को उपायुक्त निशक्तजन जयपुर के पद पर लगाया गया है. इसके अलावा तहसीलदार से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में प्रमोट हुए कई अफसरों को सहायक कलेक्टर और कई अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं. इसके अलावा एपीओ चल रहे अशोक कुमार त्यागी, अंशुल अमेरिया और बंशीधर योगी को भी फील्ड पोस्टिंग दी गई है.

22 RAS अधिकारियों के तबादले
22 RAS अधिकारियों के तबादले (फोटो ईटीवी भारत)
22 RAS अधिकारियों के तबादले
22 RAS अधिकारियों के तबादले (फोटो ईटीवी भारत)

इन प्रमुख अधिकारियों के तबादले

  1. चंचल वर्मा- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
  2. संदीप कुमार- उपायुक्त, निशक्तजन आयोग, जयपुर
  3. पूजा सक्सेना- एडीएम, भीनमाल, जालौर
  4. अशोक कुमार त्यागी- संयुक्त निदेशक, एचसीएम रीपा, जयपुर
  5. अंशुल अमेरिया- भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़
  6. सुरेश कुमार हरसोलिया- उपखंड अधिकारी, उच्चैन, भरतपुर
  7. मुकेश चंद्र मीणा- सहायक आयुक्त, उपनिवेशन मोहनगढ़, जैसलमेर
  8. बंशीधर योगी- सहायक निदेशक, लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार विभाग, धौलपुर
  9. धारा- सहायक कलेक्टर, लक्ष्मणगढ़, अलवर

तहसीलदार से आरएएस बने इन अधिकारियों को मिली फील्ड पोस्टिंग

  1. सत्य प्रकाश खत्री- भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, जैसलमेर
  2. लालाराम यादव- सहायक कलेक्टर, कठूमर, अलवर
  3. मुकेश कुमार अग्रवाल- सहायक कलेक्टर, सांभर
  4. दीपक सांखला- सहायक कलक्टर, जहाजपुर
  5. आशीष शर्मा -सहायक कलक्टर, शाहपुरा, जयपुर
  6. शिवन्या गुप्ता- उपायुक्त, भरतपुर विकास प्राधिकरण
  7. गंभीर सिंह- सहायक कलेक्टर, किशनगढ़ बास
  8. भागीरथ सिंह- एसडीएम, सुहागपुरा प्रतापगढ़
  9. मदाराम- भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, बालोतरा
  10. खुशबू शर्मा- संपदा प्रबंधक, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर
  11. प्रांजल कंवर -प्रोटोकॉल अधिकारी,सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर
  12. प्रीति चौहान- विशेष अधिकारी, फार्मर्स रजिस्ट्री राजस्व विभाग, जयपुर
  13. मोनिका यादव- सहायक कलेक्टर, दौसा

TAGGED:

RAS OFFICERS TRANSFER
RAS अधिकारियों के तबादले
RAS TRANSFER LIST
RAJASTHAN BUREAUCRACY

