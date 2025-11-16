ETV Bharat / state

नौकरशाही में फिर फेरबदल, 22 RAS अधिकारियों के तबादले, 13 प्रमोटी RAS को भी मिली फील्ड पोस्टिंग

जयपुर : राज्य सरकार ने शनिवार देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों के तबादले किए हैं. हालांकि, इनमें प्रमोटी आरएएस भी शामिल हैं, जो तहसीलदार से आरएएस अधिकारी बने हैं. इसके अलावा एपीओ चल रहे चार आरएएस अधिकारियों को भी फील्ड पोस्टिंग दी गई है. कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं.

तबादला सूची के मुताबिक वरिष्ठ आरएएस अधिकारी चंचल वर्मा को जोधपुर विकास प्राधिकरण में सचिव लगाया गया है तो एपीओ चल रहे संदीप शर्मा को उपायुक्त निशक्तजन जयपुर के पद पर लगाया गया है. इसके अलावा तहसीलदार से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में प्रमोट हुए कई अफसरों को सहायक कलेक्टर और कई अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं. इसके अलावा एपीओ चल रहे अशोक कुमार त्यागी, अंशुल अमेरिया और बंशीधर योगी को भी फील्ड पोस्टिंग दी गई है.