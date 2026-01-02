बलौदाबाजार पुलिस महकमे में सर्जरी, 11 थाना प्रभारियों समेत 14 का तबादला, नए साल में नई जिम्मेदारी
बलौदाबाजार पुलिस महकमें में बड़ी सर्जरी की गई है. 11 थाना प्रभारियों समेत 14 का तबादला आदेश एसपी भावना गुप्ता ने जारी किया है.
बलौदाबाजार : नए साल की शुरुआत के साथ ही बलौदाबाजार जिले के पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी हुई है. एसपी भावना गुप्ता ने जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत जिले के 11 थाना प्रभारियों सहित कुल 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई भी शामिल हैं. अचानक हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिले में हाल के महीनों में अपराध, यातायात, सट्टा और अवैध गतिविधियों को लेकर पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ा है.जारी आदेश के अनुसार जिले में थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी इस प्रकार सौंपी गई है.
- निरीक्षक रितेश मिश्रा को थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार का नया प्रभारी बनाया गया.शहर की कानून-व्यवस्था और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसिंग की अहम जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी.
- निरीक्षक धीरेन्द्रनाथ दुबे को थाना हथबंद की कमान सौंपी गई है. ग्रामीण और संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते यहां सक्रिय पुलिसिंग की चुनौती रहेगी.
- निरीक्षक लखेश केंवट को थाना सिमगा का प्रभारी बनाया गया है.सिमगा क्षेत्र में अपराध और यातायात दोनों मोर्चों पर कड़ी निगरानी की जरूरत रहती है.
- निरीक्षक अमित पाटले को थाना भाटापारा शहर की जिम्मेदारी दी गई है. यह जिला का सबसे व्यस्त और संवेदनशील थाना क्षेत्र माना जाता है.
- निरीक्षक हेमंत पटेल को थाना ग्रामीण भाटापारा का प्रभारी बनाया गया है, जहां गांवों में कानून-व्यवस्था और सामाजिक विवादों को संभालना बड़ी चुनौती है.
- निरीक्षक शशांक सिंह को थाना सुहेला सौंपा गया है. यह क्षेत्र पहले भी कई मामलों को लेकर चर्चा में रहा है.
- निरीक्षक परिवेश तिवारी को थाना पलारी की जिम्मेदारी दी गई है.
- निरीक्षक प्रमोद सिंह को थाना लवन की कमान दी गई है.
- निरीक्षक अजय झा को थाना कसडोल का प्रभारी बनाया गया है.
- निरीक्षक प्रवीण मिंज को थाना गिधौरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
- इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर और दो एएसआई के भी तबादले किए गए हैं, जिन्हें थाना और दूसरी शाखाओं में नई जिम्मेदारी मिली है.
प्रशासनिक कसावट पर फोकस
एसपी भावना गुप्ता के इस फैसले को जिले में पुलिसिंग को लेकर एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. साफ है कि अब थानों के कामकाज, अपराध नियंत्रण और जनता की शिकायतों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नए प्रभारियों को जल्द ही अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करने, बीट सिस्टम मजबूत करने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अवैध सट्टा, शराब, मादक पदार्थ और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर विशेष अभियान चलाने की भी तैयारी है.
नए साल में नई रणनीति
यह तबादला सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है.एसपी भावना गुप्ता जिले में पुलिसिंग को ज्यादा सक्रिय, जवाबदेह और क्षेत्र आधारित बनाना चाहती हैं. ऐसे थानों में नए प्रभारी भेजे गए हैं, जहां कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण या जनसुनवाई को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं. पुलिस महकमे में यह भी चर्चा है कि नए थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण, अवैध कारोबार पर सख्ती, लंबित मामलों के निराकरण और जनता से संवाद को प्राथमिकता दें.
