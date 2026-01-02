ETV Bharat / state

बलौदाबाजार पुलिस महकमे में सर्जरी, 11 थाना प्रभारियों समेत 14 का तबादला, नए साल में नई जिम्मेदारी

बलौदाबाजार : नए साल की शुरुआत के साथ ही बलौदाबाजार जिले के पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी हुई है. एसपी भावना गुप्ता ने जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत जिले के 11 थाना प्रभारियों सहित कुल 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई भी शामिल हैं. अचानक हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिले में हाल के महीनों में अपराध, यातायात, सट्टा और अवैध गतिविधियों को लेकर पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ा है.जारी आदेश के अनुसार जिले में थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी इस प्रकार सौंपी गई है.



