हिमाचल पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, 15 IPS सहित 60 से अधिक HPPS बदले, 4 आईपीएस को एडिशनल चार्ज

शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया है. राज्य सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से बुधवार को जारी आदेश में 15 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर की गई है. चार आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इसके अलावा एचपी कैडर के 55 अफसर बदले हैं. साथ ही कुछ HPPS अफसरों की पोस्टिंग के आदेश भी जारी किए गए हैं.

हिमाचल पुलिस विभाग में भारी फेरबदल (Order Copy)

1996 बैच के IPS एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवाएं शिमला लगाया है. वह पहले भी इस पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे.

2004 बैच के IPS एवं पुलिस महानिरीक्षक आर्म्ड पुलिस एवं प्रशिक्षण शिमला प्रेम कुमार ठाकुर को पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शिमला लगाया गया है. 2008 बैच के IPS एवं प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, डरोह कांगड़ा डॉ. डीके चौधरी को उप पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम धर्मशाला, उप पुलिस महानिरीक्षक जेल शिमला अनुपम शर्मा को उप पुलिस महानिरीक्षक क्राइम सीआईडी शिमला लगाया है.

उप पुलिस महानिरीक्षक लॉ एंड ऑर्डर शिमला रंजन चौहान को उप पुलिस महानिरीक्षक लीव रिजर्व राज्य मानवाधिकार आयोग शिमला, एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन को एसपी शिमला अनिवार्य प्रतीक्षा अधिकारी पुलिस मुख्यालय शिमला, सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय शिमला मानव वर्मा को पुलिस अधीक्षक अनिवार्य प्रतीक्षा अधिकारी पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया गया है.

एसपी चंबा अभिषेक यादव को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय शिमला, पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन को एसपी लगाया गया है. एसपी किन्नौर अभिषेक एस. को एसपी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया है.

ASP लीव रिजर्व मंडी सचिन हिरेमठ को एसपी विजिलेंस मंडी जोन, उपमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बद्दी अभिषेक को को ASP शिमला, ASP लीव रिजर्व कांगड़ा अदिति सिंह को SP विजिलेंस धर्मशाला, उपमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) करसोग गौरवजीत सिंह को उपमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) नादौन हमीरपुर और उपमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) परवाणू मेहर पंवार को ASP शिमला लगाया गया है.