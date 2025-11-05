हिमाचल पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, 15 IPS सहित 60 से अधिक HPPS बदले, 4 आईपीएस को एडिशनल चार्ज
सुखविंदर सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया.
Published : November 5, 2025 at 7:21 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 8:04 PM IST
शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया है. राज्य सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से बुधवार को जारी आदेश में 15 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर की गई है. चार आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इसके अलावा एचपी कैडर के 55 अफसर बदले हैं. साथ ही कुछ HPPS अफसरों की पोस्टिंग के आदेश भी जारी किए गए हैं.
हिमाचल सरकार ने आज (बुधवार को) पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया. सरकार ने 15-IPS की ट्रांसफर, चार IPS को एडिशनल चार्ज और 61 हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस (HPPS) अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए है. इसे लेकर कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं.
1996 बैच के IPS एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवाएं शिमला लगाया है. वह पहले भी इस पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे.
2004 बैच के IPS एवं पुलिस महानिरीक्षक आर्म्ड पुलिस एवं प्रशिक्षण शिमला प्रेम कुमार ठाकुर को पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शिमला लगाया गया है. 2008 बैच के IPS एवं प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, डरोह कांगड़ा डॉ. डीके चौधरी को उप पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम धर्मशाला, उप पुलिस महानिरीक्षक जेल शिमला अनुपम शर्मा को उप पुलिस महानिरीक्षक क्राइम सीआईडी शिमला लगाया है.
उप पुलिस महानिरीक्षक लॉ एंड ऑर्डर शिमला रंजन चौहान को उप पुलिस महानिरीक्षक लीव रिजर्व राज्य मानवाधिकार आयोग शिमला, एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन को एसपी शिमला अनिवार्य प्रतीक्षा अधिकारी पुलिस मुख्यालय शिमला, सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय शिमला मानव वर्मा को पुलिस अधीक्षक अनिवार्य प्रतीक्षा अधिकारी पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया गया है.
एसपी चंबा अभिषेक यादव को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय शिमला, पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन को एसपी लगाया गया है. एसपी किन्नौर अभिषेक एस. को एसपी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया है.
ASP लीव रिजर्व मंडी सचिन हिरेमठ को एसपी विजिलेंस मंडी जोन, उपमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बद्दी अभिषेक को को ASP शिमला, ASP लीव रिजर्व कांगड़ा अदिति सिंह को SP विजिलेंस धर्मशाला, उपमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) करसोग गौरवजीत सिंह को उपमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) नादौन हमीरपुर और उपमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) परवाणू मेहर पंवार को ASP शिमला लगाया गया है.
इन चार IPS को एडिशनल चार्ज
राज्य सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में चार सीनियर आईपीएस अधिकारियों को एडिशनल चार्ज सौंपा है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID ज्ञानेश्वर सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्पेशल टास्क फोर्स शिमला का एडिशनल चार्ज दिया गया है. ज्ञानेश्वर सिंह वर्तमान में राज्य की खुफिया एजेंसी CID के प्रमुख हैं. अब वे स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की भी जिम्मेदारी संभालेंगे. यह बल विशेष रूप से संवेदनशील अपराधों, नशा तस्करी और संगठित अपराधों पर कार्रवाई करता है.
पुलिस महानिरीक्षक विजिलेंस ब्यूरो शिमला बिमल गुप्ता को पुलिस महानिरीक्षक (आर्म्ड पुलिस एवं प्रशिक्षण) शिमला का एडिशनल चार्ज दिया गया. बिमल गुप्ता अब राज्य की सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण इकाई की भी जिम्मेदारी देखेंगे.
उप पुलिस महानिरीक्षक ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे शिमला गुरदेव चंद शर्मा को उप पुलिस महानिरीक्षक लॉ एंड ऑर्डर शिमला का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया. गुरदेव चंद शर्मा को अब राज्य की कानून-व्यवस्था का भी दायित्व दिया गया है. यह भूमिका पूरे प्रदेश में पुलिस बल की तैनाती, आपात स्थिति में समन्वय और भीड़ नियंत्रण जैसे मामलों से जुड़ी होती है. उप पुलिस महानिरीक्षक (नॉर्दर्न रेंज), धर्मशाला सौम्या संबशिवन को प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह कांगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
7 HPPS अधिकारियों के तबादले किए
राज्य सरकार ने HPS अधिकारी एवं कमांडेंट होमगार्ड्स 6वीं बटालियन मंडी भूपिंदर सिंह को SP पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज डरोह कांगड़ा तबादला किया गया है. कमांडेंट, होमगार्ड्स 9वीं बटालियन धर्मशाला मदन लाल को SP कुल्लू, SP विजिलेंस ब्यूरो धर्मशाला जोन बलबीर सिंह को SP हमीरपुर, SP लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला सुशील कुमार को SP किन्नौर, कमांडेंट होमगार्ड्स चंबा विनोद कुमार को बद्दी का रेगुलर SP, SP लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला विजय कुमार को SP चंबा, SP विजिलेंस ब्यूरो मंडी जोन कुलभूषण वर्मा को SP नूरपूर लगाया है.
