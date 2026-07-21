धमतरी पुलिस विभाग में प्रशासनिक सर्जरी, 8 निरीक्षकों के तबादले, नई एसपी भावना पांडेय का एक्शन
धमतरी पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है. एसपी ने निरीक्षकों का तबादला किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 5:19 PM IST
धमतरी: जिले की नई एसपी भावना पांडेय ने पदभार संभालने के साथ ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. एक साथ 8 निरीक्षकों की पोस्टिंग की गई है. इस तबादले का मुख्य उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है. जिससे जनता को धमतरी पुलिस बेहतर पुलिसिंग दे सके.
जानिए किन पुलिसकर्मियों को कौन सा थाना मिला ?
जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक शरद ताम्रकार को रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी अर्जुनी, अरुण साहू को नगरी से भखारा, उमेश पाटिल को रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी सिहावा भेजा गया है. इसी तरह समीर तिवारी को रक्षित केंद्र से चौकी प्रभारी बिरेझर, सन्नी दुबे को रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी रुद्री, तापेश्वर नेताम को भखारा से थाना प्रभारी नगरी, मधुनाथ ध्रुव को रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी बोराई भेजा गया है. चन्द्रकांत साहू को अर्जुनी से थाना प्रभारी साइबर सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
ट्रांसफर से धमतरी पुलिस में आएगी कसावट
इस फेरबदल की सबसे खास बात यह है कि जिन थाना और चौकी क्षेत्रों में अब तक सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी प्रभारी थे, वहां अब निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. माना जा रहा है कि इससे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस नेतृत्व मजबूत होगा, अपराध नियंत्रण और विवेचना की गुणवत्ता में सुधार आएगा. इसके अलावा जनशिकायतों का तुरंत समाधान हो सकेगा.
एसपी भावना पांडेय ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नियमित पेट्रोलिंग, अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई, लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण और आम जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की बात एसपी ने कही है.