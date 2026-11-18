धमतरी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 14 पुलिसकर्मियों का तबादला
धमतरी पुलिस विभाग में ट्रांसफर के बाद थाना, चौकी और साइबर सेल में जिम्मेदारी बदली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 7:04 AM IST
धमतरी: जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने के लिए पुलिस विभाग में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और साइबर पुलिस थाना में पदस्थ 14 पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया है. इस फेरबदल में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं. कई पुलिसकर्मियों को नई जगह जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं कुछ को साइबर थाने से मैदानी थानों में भेजा गया है.
कई पुलिसकर्मियों को नई जगह जिम्मेदारी
जारी आदेश के मुताबिक, उप निरीक्षक अजय सिंह को कुरूद थाना से करेलीबड़ी चौकी प्रभारी बनाया गया है. वहीं करेलीबड़ी चौकी प्रभारी रहे सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम बंजारे को सिटी कोतवाली धमतरी भेजा गया है. सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र साहू को सिटी कोतवाली से पुलिस नियंत्रण कक्ष धमतरी और उत्तम निषाद को अर्जुनी थाना से कुरूद थाना स्थानांतरित किया गया है. इसी तरह प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश मरकाम और आरक्षक बृजेश वैष्णव को रक्षित केंद्र से सिटी कोतवाली में पदस्थ किया गया है. साइबर पुलिस थाना में पदस्थ आरक्षक युवराज ठाकुर को नगरी थाना, आनंद कटकवार को कुरूद थाना, विकास द्विवेदी को सिहावा थाना और दीपक साहू को सिटी कोतवाली भेजा गया है.
वहीं सिटी कोतवाली में पदस्थ आरक्षक संजय पति और मुकेश मिश्रा को साइबर पुलिस थाना की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा कुलदीप सिंह राजपूत को रक्षित केंद्र से साइबर पुलिस थाना तथा पितांबर सिंह राजपूत को सिटी कोतवाली से साइबर पुलिस थाना स्थानांतरित किया गया है.
पुलिसिंग में बेहतर तालमेल बनाने की कवायद
पुलिस विभाग में किए गए इस फेरबदल को प्रशासनिक जरूरतों और कामकाज में बेहतर तालमेल स्थापित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है. थानों और चौकियों में कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में भी कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. नई पदस्थापना से पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है.
पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने स्थानांतरित सभी अधिकारी-कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं.