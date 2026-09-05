कौन हैं सुखदेव भगत, जिन्हें बनाया गया छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी, जानिए आलाकमान ने क्यों जताया भरोसा ?
कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए. छत्तीसगढ़ को नया इंचार्ज मिला है. जबकि सचिन पायलट पंजाब भेजे गए हैं. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 5, 2026 at 11:00 PM IST
रायपुर/ दुर्ग: कांग्रेस ने इलेक्शन मोड के तहत संगठन स्तर पर कई बदलाव किए हैं. झारखंड के लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है. प्रदेश के मौजूदा प्रभारी सचिन पायलट को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी पद से हटाकर अब असम का प्रभारी बनाया गया है.
भूपेश बघेल की पंजाब से छुट्टी
पंजाब में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच कांग्रेस हाईकमान का यह फैसला सामने आया है. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट के नेताओं ने भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे. चन्नी गुट का आरोप था कि पंजाब की जमीनी स्थिति की सही जानकारी पार्टी हाईकमान तक नहीं पहुंचाई गई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की दोबारा ताजपोशी को लेकर भी चन्नी गुट नाराज बताया जा रहा था.
झारखंड के सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी
कांग्रेस के इस फेरबदल के बाद अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सुखदेव भगत के पास होगी. सुखदेव भगत झारखंड के लोहरदगा से कांग्रेस सांसद हैं. उनका जन्म 22 अक्टूबर 1960 को लोहरदगा में हुआ. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की है. राजनीति में आने से पहले वे राज्य प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे.
वर्ष 2005 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए. सुखदेव भगत झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.साल 2019 में वे भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन जनवरी 2022 में कांग्रेस में वापसी की. 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज कर पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया.
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने की चुनौती
अब छत्तीसगढ़ में उनके सामने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने और आगामी चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने की चुनौती होगी. नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि सुखदेव भगत जल्द ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति और आगामी चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे.