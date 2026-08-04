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सीएम काफिले के दौरान झुलसी रेशु गुप्ता का एलान, वीआईपी मूवमेंट के खिलाफ शुरू करेंगी आंदोलन

रेशु गुप्ता ने वीडियो जारी कर आंदोलन ऐलान किया ( Photo Courtesy- Social Media )