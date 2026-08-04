सीएम काफिले के दौरान झुलसी रेशु गुप्ता का एलान, वीआईपी मूवमेंट के खिलाफ शुरू करेंगी आंदोलन
सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा, अपना दर्द भूली, लेकिन किसी और को नहीं सहना पड़े इसके लिए आंदोलन करेंगी.
Published : August 4, 2026 at 8:10 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री के काफिले के लिए सड़क खाली करवाते समय मोमोज के ठेले के गर्म पानी से झुलसी रेशु गुप्ता ने अब वीआईपी मूवमेंट के दौरान रास्ता खाली करवाने के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का एलान किया है. उसने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह अपना दर्द भूल चुकी है. लेकिन किसी और को दर्द नहीं सहना पड़े. इसलिए वह आवाज बुलंद कर रही है. उसने एलान किया है कि वीआईपी मूवमेंट के खिलाफ वह आंदोलन शुरू करेगी. आमजन से भी साथ जुड़ने का आह्वान किया है. शुरुआत में कुछ लोग उनकी इस मुहिम से जुड़ते दिख रहे हैं. कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनका यह वीडियो शेयर किया है.
जिसकी लापरवाही, उस पुलिसकर्मी को मिले सजा: सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस वीडियो में रेशु ने कहा कि ठीक 45 दिन पहले मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान एक पुलिसकर्मी की लापरवाही से उस पर खौलता हुआ पानी गिर गया था. जिससे उसका आधा शरीर झुलस गया था. वह उस समय से सभी जगह पर न्याय की गुहार लगा रही है. जिस पुलिसकर्मी की लापरवाही से उसकी यह हालत हुई है. उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले. ताकि किसी और के साथ ऐसी घटना नहीं हो.
जयपुर की रेशु गुप्ता को न्याय दो। आरोप है कि VIP मूवमेंट के दौरान पुलिस की जल्दबाज़ी में वह खौलते पानी से झुलस गईं। किसी VIP का काफिला किसी गरीब की जान से बड़ा नहीं। Justice for Reshu Gupta. End VIP Culture. pic.twitter.com/RHVzsaPGES— rekha sharma (@rekhasharm58176) August 4, 2026
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बारिश में लोगों को पुलिस ने भगाया: उसने आगे कहा कि वह वीआईपी मूवमेंट के भी खिलाफ है. वीआईपी मूवमेंट को भी बंद किया जाए. इसके चलते कभी बच्चों की परीक्षा छूट जाती है. किसी की एम्बुलेंस में जान चली जाती है. किसी के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं. जो उसके साथ हुआ. उसने कहा, तीन दिन पहले कुछ लोग बारिश से बचने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे. पुलिस ने उन्हें डंडे मारकर वहां से भगाया. वह सिर्फ इसलिए की उधर से वीआईएपी मूवमेंट होना था.
पीएम-सीएम सिर्फ बातें करते है.
उसने कहा, वह अब अपना दुःख-दर्द भूल चुकी है, अब सिर्फ न्याय मिलने का इंतजार है. उस पुलिसकर्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और वीआईपी मूवमेंट का कल्चर बंद होना चाहिए. वह आगे कहती है कि प्रधानमंत्री ने भी कई बार यह बात बोली है कि काफिलों को छोटा किया जाए और वीआईपी मूवमेंट को कम किया जाए. मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वे रेड लाइट पर रुकेंगे और उनके साथ कोई काफिला नहीं चलेगा. हालांकि, यह सिर्फ कहने भर की बातें हैं. इन बातों का पालन नहीं हो रहा है.
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आंदोलन की जगह, समय और तारीख नहीं बताई: उसने जनता से इस आंदोलन में साथ देने का आह्वान किया और कहा कि वह वीआईपी मूवमेंट की व्यवस्था खत्म होने तक लड़ती रहेगी. हालांकि, अभी उसने आंदोलन शुरू करने की तारीख, समय और जगह का खुलासा नहीं किया है. उसने कहा कि वह अब किसी और को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती. जैसे वह खुद तड़पी है. वह बिना पिता की लड़की है जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए काम कर रही थी और वीआईपी मूवमेंट के दौरान उसका सबकुछ छिन गया.
यह है पूरा मामला: रेशु गुप्ता जयपुर में जगतपुरा इलाके की महल रोड पर मोमोज का ठेला लगाती थी. करीब 45 दिन पहले सीएम का काफिला गुजरने से पहले सड़क खाली करवाते समय गर्म पानी गिरने से वह झुलस गई थी. यह मामला काफी सुर्खियों में रहा. कांग्रेस नेताओं ने भी उस समय रेशु से मुलाकात की थी. पुलिस ने एक जवान को लाइन हाजिर किया और रेशु के इलाज का खर्च उठाने की घोषणा की. उसे नगर निगम ने डेयरी बूथ अलॉट करने का भी एलान किया था.
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