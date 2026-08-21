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28 महीने बाद विदेश से लौटा पति, चार दिन बाद रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई पत्नी, 2 हफ्ते बाद भी नहीं लगा सुराग

6 अगस्त को मेरी बहन अपने ससुराल से लापता हो गई थी. बहन के लापता होने की जानकारी भी उसके ससुरालवालों ने हमें समय से नहीं दी थी. शाम के समय मेरे चाचा को कॉल आती है कि क्या रेशमा मोटना (मायके) आ रखी है, तो हमने कहा कि नहीं यहां तो नहीं आई है. फिर मेरे पापा रेशमा के ससुराल वालों को कॉल करते हैं और वह कॉल नहीं उठाते हैं. बार-बार कॉल की गई, लेकिन किसी ने नहीं उठाया. कई बार कॉल करने के बाद रेशम का पति नवीन कॉल उठाता है और गांव की ही एक महिला जो उनकी रिश्तेदार है, फोन दे देता है. वह मेरे पापा से 2 मिनट बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की नहीं मिल रही. यह सुनकर पापा ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूं और फोन काट दिया. -विकास सिंह रावत, रेशमा बिष्ट का भाई-

मायके पक्ष ने जताई हत्या की आशंका: रेशमा के मायके पक्ष ने हत्या की आशंका व्यक्त की है. उनका कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए. हालांकि, पुलिस ने अभी तक हत्या की पुष्टि नहीं की है. रेशमा के भाई का कहना है कि

ग्रामीण महिलाओं ने भी चलाया सर्च अभियान : रेशमा की तलाश में ग्रामीण भी लगातार पुलिस का सहयोग कर रहे हैं. ग्रामीण महिलाओं की तीन से चार अलग-अलग टोलियां बनाकर जंगलों, नदी किनारे और आसपास के संभावित स्थानों पर दिनभर खोजबीन की गई. कई घंटे तक तलाश के बावजूद देर शाम तक भी रेशमा का कोई पता नहीं चल सका.

पुलिस और SDRF ने संभाला मोर्चा: गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जणगी गांव और आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान शुरू किया. सात अगस्त से पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से जलकुर नदी और टिहरी झील के आसपास खोजबीन कर रही हैं. संभावित स्थानों के साथ-साथ नदी किनारे भी सघन सर्चिंग की जा रही है. ड्रोन के माध्यम से भी संभावित क्षेत्र में सघन अभियान चलाया जा रहा है.

नदी किनारे मिले चप्पल, चुनरी और दरांती : रेशमा की तलाश के दौरान सात अगस्त को जणगी गांव से करीब एक किलोमीटर दूर जलकुर नदी के किनारे महिला की एक चप्पल, चुनरी और दरांती बरामद हुई. सामान नदी किनारे मिलने के बाद महिला के नदी में गिरने या अन्य किसी तरह की अनहोनी का आशंका जताई गई है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

खाना खाने के बाद घर से निकली, फिर नहीं लौटी: रेशमा के पति नवीन बिष्ट ने सात अगस्त को लंबगांव थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार 6 अगस्त की दोपहर खाना खाने के बाद रेशमा घर से कहीं चली गई थीं. देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू की, लेकिन उनका पता नहीं चला.

4 साल पहले हुई थी शादी: प्रतापनगर के मोटणा गांव की रेशमा की करीब चार साल पहले जणगी गांव निवासी नवीन बिष्ट से बड़े धूमधाम से शादी हुई थी. दोनों का ढाई साल का बेटा भी है. बताया जा रहा है की नवीन विदेश में नौकरी करते हैं और करीब 28 महीने बाद घर लौटे थे. नवीन के घर लौटने के महज चार दिन बाद 6 अगस्त को रेशमा अचानक लापता हो गईं.

टिहरी गढ़वाल : करीब 14 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हुई टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर क्षेत्र की रहने वाली रेशमा बिष्ट का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है. रेशमा बिष्ट जणगी गांव की रहने वाली थी, जो 6 अगस्त को घर से अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है. पुलिस लगातार रेश्मा की तलाश में जुटी हुई है. वहीं रेशमा के मायके वालों ने उसकी ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है.

भाई ने ससुरालियों की थ्योरी पर उठाए सवाल: भाई विकास सिंह रावत का कहना है कि 6 अगस्त को काफी बारिश हो रही थी. ऐसे में वो यहां कैसे आ सकती है. विकास सिंह रावत के अनुसार रेशमा बिष्ट के ससुरालवालों ने बताया कि वह पहले घास लेने गई, उसके बाद घर आई और खाना खाया और फिर आराम किया. ऐसे में आप सोच सकते है कि घर में काम करने के बाद खाना पीना खाकर आराम करके और अपने ढाई साल के बच्चे को छोड़कर वो कैसे सुसाइड करने जा सकती है.

विकास सिंह रावत का आरोप है कि शादी के बाद से ही रेशमा की सास और ननद उसे परेशान कर रही थी. ये सारी बाते मां से ही उसे बताई है. विकास रावत का कहना है कि पुलिस ने सात अगस्त से रेशमा का वहां पर ढूंढना शुरू किया, जहां पर दरांती, चुन्नी और एक चप्पल मिली है, जबकि वह चप्पल उसकी नहीं है और दरांती घास काटने की बजाय लकड़ी काटने वाली है. चुन्नी या समान कोई भी वहां पर ला करके रख सकता है.

मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि पुलिस वहां पर किस बेस पर सर्च कर रही है. 6 अगस्त को जब यह लोग वहां पर ढूंढने गए थे तो वहां पर कोई सामान नहीं था, लेकिन जब यह सात अगस्त को सुबह वहां ढूंढ़ने जाते हैं, तो वहां पर सामान पड़ा हुआ मिला, जिस जगह पर सामान पड़ा था, वहां पर जाने लायक रास्ता तक नहीं है. क्योंकि वहां रास्ते भर बड़ी-बड़ी झाड़ियां और जंगल हो रखा है.

-विकास सिंह रावत, रेशमा बिष्ट का भाई-

विकास सिंह रावत का कहना है कि पुलिस क्या कर रही है, क्या सर्च कर रही है, क्या तहकीकात कर रही है, क्या उनको कुछ सबूत मिला हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है. सीओ साहब के पास भी गए तो उन्होंने कहा कि जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक आगे की कार्रवाई कैसे की जाएगी.

विकास सिंह रावत के अनुसार उन्होंने पुलिस से पूछा है कि किसी आधार ये कह रहे है कि रेशमा ने सुसाइड ही किया है. उसकी हत्या भी तो हो सकती है. एक बार हत्या के एंगल से भी जांच की जाए, अगर रेशमा को आत्महत्या ही करनी होती तो वह अपने पति का 28 महीने तक इंतजार क्यों करती? रेशम के भाई ने जिला मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई है कि मामले की तेजी से जांच की जाए.

ढाई साल का मासूम बच्चा मां के इंतजार में: रेशमा के ससुर का कहना है कि जब ये बात हुई तो वो घर पर नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली तो वो घर वापस आ गया.

ये बात सुनके मैं तो खुद ही सदमे में हूं कि ये क्या हो गया, रही बात आरोप की तो आरोप लगाने वाले लोगों का कुछ कह नहीं सकते. नुकसान तो हमारा हुआ है. परिवार तो मेरा टूटा है. मामले की तह तक खोजबीन होनी चाहिए. भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर रेशमा सही सलामत है, जिंदा है तो घर आ जाए. जैसे भी हो बस घर वापस आ जाए. ढाई साल का मासूम अपनी मा का इंतजार कर रहा है.

-रेशमा के ससुर-

पुलिस का बयान: इस मामले में जब टिहरी पुलिस के सीओ चंद्रमोहन सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नवीन बिष्ट नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी रेशामा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. रेशमा की बरामदगी के लिए लोकल पुलिस जंगलों में सर्च अभियान कर रही है. साथ ही झील के आसपास एसडीआरएफ की टीम भी सर्च अभियान कर रही है. इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी सर्च किया जा रहा है. बावजूद इसके अभी तक महिला की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है. फिलहाल रेशमा की तलाश में उनकी टीम जुटी हुई है. लेकिन अभी तक रेशमा बिष्ट का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पुलिस द्वारा सभी संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही है.

महिला के संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी अथवा सुराग प्राप्त होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने महिला की तलाश को गंभीरता से लेते हुए सर्चिंग अभियान जारी रखा है. महिला की तलाश और मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है.

-चंद्रमोहन सिंह, सीओ, टिहरी पुलिस-

14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रेशमा बिष्ट का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. एक तरफ पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं, तो दूसरी तरफ परिजन और ग्रामीण भी अपने स्तर पर तलाश में जुटे हैं. वहीं मायके पक्ष की ओर से हत्या की आशंका जताए जाने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि रेशमा की बरामदगी और जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रेशमा से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें.

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