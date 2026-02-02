ETV Bharat / state

69000 शिक्षक भर्ती मामला; डिप्टी सीएम के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का हंगामा, सरकार के रवैये से गरीब अभ्यर्थी हताश

लखनऊ: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर सोमवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज़ अभ्यर्थी "केशव चाचा न्याय करो" के नारे लगाते हुए उपमुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सभी प्रदर्शनकारियों को बसों मे भर कर इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया.

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने जानबूझकर लटकाया, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सरकार के पास पर्याप्त समय था. वह लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले का पालन कर सभी के साथ न्याय कर सकती थी, लेकिन नही किया.

धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी. परिणाम आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ और उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया. लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियमों के अनुसार नियुक्ति देने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने इस पर भी अमल नहीं किया.



पटेल ने कहा कि इससे पहले भी कई बार केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया गया है. उस समय उपमुख्यमंत्री ने त्वरित न्याय का आश्वासन दिया था और अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने उस आश्वासन को गंभीरता से नहीं लिया. जिससे पिछड़े, दलित, गरीब अभ्यर्थी सरकार और अधिकारियों के रवैये से बेहद हताश और परेशान हैं. जो काम कुछ दिनों में हो सकता था, उसे जानबूझकर महीनों तक लटका कर रखा गया “त्वरित न्याय” की बात केवल बयान बनकर रह गई है.



इस आंदोलन में विक्रम यादव, अमित मौर्या, अनिल, धनंजय, अनिल कुमार, मो. इरशाद, राहुल मौर्या, उमाकांत मौर्या, शिव मौर्या, अर्चना मौर्या, कल्पना, शशि पटेल सहित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल रहे.