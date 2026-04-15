अमेठी: आरक्षण से राजनीति में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी, अपर्णा यादव
महिला आरक्षण विधेयक बिल को लटकाने वाले विपक्षी नेता भी आज महिला बिल का विरोध कर रहे है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:13 PM IST
अमेठी: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है. श्रीमती यादव ने मीडिया से बात करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा, कहा, महिला आरक्षण विधेयक काफी दिनों से लंबित था, हमारी सरकार उसे पेश करने जा रही है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
अपर्णा यादव ने कहा कि दशकों से महिला आरक्षण विधेयक बिल को लटकाने वाले विपक्षी पार्टी के नेता आज भी महिला बिल का विरोध कर रहे है, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक देश की आधी आबादी का सम्मान है, उन्होंने बिल का बखान करते हुए कहा, 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा.
अपर्णा यादव के अनुसार, जब महिलाएं संसद में आयेंगी तो योजनाएं भी उनके अनुकूल बनेंगे. लोक सभा सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को अच्छा निर्णय बताया, उन्होंने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं कि उन्होंने हम महिलाओं के बारे में बड़ा सोचकर यह बिल पेश कर रहे हैं. नारी शक्ति की विकास के लिए आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा.
अमेठी के गौरीगंज तहसील सभागार में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल होने महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अमेठी पहुंची थी, कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा भाजपा नेता और महिलाएं शामिल हुईं, इस दौरान अधिकारियों ने जिले में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी.
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