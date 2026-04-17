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हिमाचल में 12 जिलों में चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर, जानिए कौन से जिले हुए महिला रिजर्व?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए सभी जिलों में पंचायत मेंबर से जिला परिषद सदस्य तक का आरक्षण रोस्टर 7 अप्रैल को जारी हो गया है. इसके बाद जिला परिषद चेयरमैन को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है. प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले जिला परिषद चेयरमैन पदों के लिए जारी हुए आरक्षण (रोस्टर) जारी हो गया है. पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण होने के कारण प्रदेश के 12 जिलों में से छह जिलों में चेयरमैन की कुर्सी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, जिससे स्थानीय राजनीति में महिला नेतृत्व का दायरा और मजबूत होने की उम्मीद है. वहीं आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद अब प्रदेश में नए सियासी समीकरण बन गए हैं.

ये है 12 जिलों में चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर

हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए जिला परिषद चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है. जिसमें सिरमौर जिला अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व हुआ है. इसी तरह से सोलन जिला अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है. वहीं, मंडी जिला अनुसूचित जाति, किन्नौर अनुसूचित जनजाति, लाहौल स्पीति अनुसूचित जनजाति महिला, कांगड़ा ओबीसी महिला, हमीरपुर महिला सामान्य वर्ग, चंबा महिला सामान्य वर्ग, शिमला ओपन, कुल्लू ओपन, ऊना ओपन व बिलासपुर जिला में जिला परिषद चेयरमैन का पद ओपन रहेगा.