हिमाचल में 12 जिलों में चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर, जानिए कौन से जिले हुए महिला रिजर्व?
हिमाचल प्रदेश में सभी जिला परिषद चेयरमैन के पद को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी किया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 7:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए सभी जिलों में पंचायत मेंबर से जिला परिषद सदस्य तक का आरक्षण रोस्टर 7 अप्रैल को जारी हो गया है. इसके बाद जिला परिषद चेयरमैन को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है. प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले जिला परिषद चेयरमैन पदों के लिए जारी हुए आरक्षण (रोस्टर) जारी हो गया है. पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण होने के कारण प्रदेश के 12 जिलों में से छह जिलों में चेयरमैन की कुर्सी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, जिससे स्थानीय राजनीति में महिला नेतृत्व का दायरा और मजबूत होने की उम्मीद है. वहीं आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद अब प्रदेश में नए सियासी समीकरण बन गए हैं.
ये है 12 जिलों में चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर
हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए जिला परिषद चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है. जिसमें सिरमौर जिला अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व हुआ है. इसी तरह से सोलन जिला अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है. वहीं, मंडी जिला अनुसूचित जाति, किन्नौर अनुसूचित जनजाति, लाहौल स्पीति अनुसूचित जनजाति महिला, कांगड़ा ओबीसी महिला, हमीरपुर महिला सामान्य वर्ग, चंबा महिला सामान्य वर्ग, शिमला ओपन, कुल्लू ओपन, ऊना ओपन व बिलासपुर जिला में जिला परिषद चेयरमैन का पद ओपन रहेगा.
जिलों में सात अप्रैल को जारी हुआ था रोस्टर
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई है. 7 अप्रैल को पंचायत वार्ड सदस्य, पंचायत प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी किया गया था, जिसमें महिलाओं को तय 50 फीसदी आरक्षण से अधिक करीब 55 फीसदी आरक्षण मिलने से सशक्त भागीदारी का रास्ता खुला है.
वहीं, अब जिला परिषद चेयरमैन पदों के लिए भी आरक्षण रोस्टर जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया का अंतिम खाका सामने आ गया है. इस कदम से न केवल चुनावी तैयारियों को गति मिली है, बल्कि प्रदेशभर में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रतिनिधित्व की स्थिति भी साफ हो गई है.
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