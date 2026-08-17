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नगरीय निकाय चुनाव 2026: हाड़ौती में निकाली लॉटरी, देखें वार्डवार आरक्षण

कोटा में लॉटरी निकालती बालिका ( ETV Bharat Kota )

कोटा: हाड़ौती क्षेत्र के नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण तय करने की लॉटरी सोमवार को यहां निकाली गई. इसमें कोटा नगर निगम के साथ रामगंज मंडी, सांगोद, इटावा और सुकेत नगरपालिका का आरक्षण तय किया गया. इसके अलावा बारां, बूंदी व झालावाड़ जिले के नगरीय निकायों में आरक्षण भी तय किया गया. कोटा जिले की लॉटरी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया व एडीएम सिटी विनोद कुमार मल्होत्रा ने निकाली. विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे. कोटा नगर निगम में 100 वार्ड हैं, जहां महिलाओं के लिए रिजर्व 34 वार्ड हैं. कोटा मेयर पद की लॉटरी 13 अगस्त को हो चुकी. मेयर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित रखा है. नए परिसीमन के तहत कोटा में अब एक नगर निगम रहेगा और आरक्षण का नया रोस्टर रोटेशन व्यवस्था के आधार पर लागू होगा. पढ़ें:नगरीय निकाय लॉटरीः जोधपुर संभाग में 41 मेंं से 23 निकाय अनारक्षित, 8 में ओबीसी, 10 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित



कोटा नगर निगम में 100 वार्ड में यह रहेगा रिजर्वेशन, मेयर ओबीसी महिला

कैटेगरी एवं वार्ड नम्बर जनरल (38): 6, 7, 9, 12, 13, 15, 19, 22, 27, 28, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 78, 81, 85, 86, 92, 99 व 100

जनरल महिला (19): 2, 10, 16, 39, 43, 47, 59, 61, 67, 73, 77, 82, 83, 87, 88, 90, 93, 94 व 97

ओबीसी (13) : 14, 17, 21, 25, 44, 58, 63, 76, 79, 80, 89, 91 व 98

ओबीसी महिला (7): 26, 37, 57, 60, 64, 71 व 84

एससी (12): 5, 20, 23, 29, 31, 38, 41, 42, 52, 62, 66 व 95

एससी महिला (6): 8, 11, 30, 32, 36 व 96

एसटी (3): 1, 4 व 24

एसटी महिला (2) : 3 व 18



रामगंज मंडी नगरपालिका कैटेगरी एवं वार्ड नम्बर जनरल (15): 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

जनरल महिला (7): 7, 8, 13, 28, 37, 39, 40

ओबीसी (5): 11, 12, 16, 22, 30

ओबीसी महिला (3): 26, 35, 38

एससी (5): 18, 24, 31, 33, 34

एससी महिला (2): 29, 32

एसटी (2): 20, 36

एसटी महिला (1): 5 सांगोद नगरपालिका कैटेगरी एवं वार्ड नम्बर जनरल (15): 1, 2, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34

जनरल महिला (6): 11, 18, 22, 29, 31, 33

ओबीसी (5): 7, 10, 15, 21, 27

ओबीसी महिला (2): 12, 28

एससी (3): 19, 20, 35

एससी महिला (2): 3, 4

एसटी (1): 8

एसटी महिला (1): 9 इटावा नगरपालिका कैटेगरी एवं वार्ड नम्बर जनरल (12): 1, 4, 5, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 29, 31, 32

जनरल महिला (6): 10, 12, 13, 23, 24, 25

ओबीसी (4): 6, 8, 22, 35

ओबीसी महिला (1): 3

एससी (6): 7, 9, 11, 17, 21, 30

एससी महिला (3): 2, 16, 28

एसटी (2): 27, 33

एसटी महिला (1): 34 सुल्तानपुर नगरपालिका कैटेगरी एवं वार्ड नम्बर जनरल (9): 1, 2, 3, 4, 16, 18, 19, 21, 24

जनरल महिला (4): 6, 11, 15, 23

ओबीसी (3): 7, 12, 13

ओबीसी महिला (2): 9, 14

एससी (4):5, 8, 17, 22

एससी महिला (2):20, 25

एसटी (1): 10 सुकेत नगरपालिका कैटेगरी एवं वार्ड नम्बर जनरल (10): 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 18, 24

जनरल महिला (4): 8, 11, 17, 21

ओबीसी (3): 5, 13, 15

ओबीसी महिला (2): 9, 19

एससी (3): 14, 20, 25

एससी महिला (2): 1, 22

एसटी (1): 23 पढ़ें: प्रदेश के 309 नगरीय निकाय प्रमुखों की निकली लॉटरी, 4 नगर निगम में मेयर पद अनारक्षित, 6 में महिला महापौर होगी नगर परिषद झालावाड़ नगर परिषद झालावाड़ में 45 वार्ड हैं. यहां अध्यक्ष पद की जानकारी अभी जारी नहीं हुई है. लॉटरी के बाद महिला आरक्षित वार्डों का निर्धारण किया गया है. कैटेगरी एवं वार्ड संख्या जनरल (18) 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 22, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 45

जनरल महिला (8) 9, 10, 16, 19, 25, 28, 35, 40

ओबीसी (6) 4, 12, 14, 17, 26, 33

ओबीसी महिला (3) 1, 8, 21

एससी (5) 20, 27, 32, 41, 43

एससी महिला (3) 2, 38, 42

एसटी (1) 23

एसटी महिला (1) 24 नगर पालिका झालरापाटन नगर पालिका झालरापाटन में 35 वार्ड हैं. यहां अध्यक्ष पद की जानकारी अभी जारी नहीं हुई है. लॉटरी के बाद महिला आरक्षित वार्डों का निर्धारण किया गया है. कैटेगरी एवं वार्ड संख्या