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अलका गुर्जर बोलीं- वसुंधरा का हम सब सम्मान करते हैं, उनकी हर बात महत्वपूर्ण होती है

भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री ने रविवार को नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नारी सिर्फ विकास की लाभार्थी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सारथी बन चुकी है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की आधी आबादी को वो अधिकार दिलाया जो दशकों से लंबित था. उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण और इसमें एससी-एसटी महिलाओं को भी समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है. उन्होंने कहा कि जब तक बेटियां राजनीतिक निर्णयों की सूत्रधार नहीं बनेंगी, तब तक विकास की यह गाथा अधूरी रहेगी. महिलाएं ही वो धुरी हैं, जिनके नेतृत्व में एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत का निर्माण होगा.

भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि वसुंदरा भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और संगठन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है. उनके अनुसार, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी वसुंधरा राजे की बातों का सम्मान करते हैं. पार्टी एकमुखी है और वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता हैं. उनकी हर बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है. वसुंधरा को लेकर मदन राठौड़ के बयान पर अलका गुर्जर ने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर वही (मदन राठोड़) बेहतर जवाब दे सकते हैं. वहीं, कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि उन्हें जमीनी हकीकत को समझते हुए ही बात करनी चाहिए.

अलका गुर्जर ने कहा कि वसुंधरा राजे का सफाई में दिया गया व्यक्तव्य सही है कि वफादारों को ही नियुक्तियां मिलनी चाहिए. वहीं, अलका गुर्जर ने राजे के साजिश वाले बयान पर कहा कि हमारी पार्टी एक है और वह हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. हम सब उनका सम्मान करते हैं. उनकी हर बात महत्वपूर्ण है. वसुंधरा को आप सारे कार्यक्रमों में देखते हैं.

टोंक: भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के पहले दिए गए बयान 'मेरी ही सुनवाई नहीं होती' और बाद में दी गई सफाई में 'साजिश का आरोप' जैसे बयानों ने भाजपा की आंतरिक सियासत में उफान ला दिया है कि क्या वाकई वसुंधरा राजे किसी साजिश का शिकार हैं या फिर राजे का दर्द उनके बयानों में छलक ही जाता है. ऐसे में टोंक आईं भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर ने रविवार को राजे के बयान का बचाव किया.

जहां एक ओर 2014 से पहले महिलाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता था और उन्हें सिर्फ सुनना पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद महिलाएं खुलकर अपनी बात रखने लगीं. महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शौचालय निर्माण जैसे जरूरी फैसलों में हिस्सा लेने लगी हैं और यह बदलाव आया है मोदी जी के महिला सशक्तिकरण अभियान के कारण.

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उन्होंने कहा कि आधी आबादी को लंबे समय तक पूरा सम्मान नहीं मिला. आजादी के बाद की सरकारों ने उनकी भागीदारी को भी नजरअंदाज किया. अब मोदी सरकार ने उन्हें सशक्त बनाया है. हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए उन्हें बराबर का अधिकार दिया है.

गुर्जर ने कहा कि अब महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि देश चलाने में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगी. कानून और नीतियां बनाने में बराबर की भागीदार होंगी. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ, महिलाएं देश के विकास की दिशा और दशा तय करने में सशक्त भागीदारी निभाएंगी. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हर भारतीय महिला के आत्मसम्मान और नीति-निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी का प्रमाण है. जब संसद में महिलाओं की संख्या 74 से बढ़कर 273 होगी, तब देश के हर बड़े फैसले- चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा हो या विदेश नीति, उसमें हमारी माताओं और बहनों की राय सीधे तौर पर शामिल होगी.

जसकौर मीणा बोलीं- राजनीतिक मंच से हटकर सामाजिक जागरूकता से जोड़ने की कोशिश : वहीं, करौली में मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि नारी शक्ति बंदन अभियान का आगाज हुआ. पूर्व सांसद जसकौर मीणा ने प्रेसवार्ता कर इस अभियान की जानकारी दी. उन्होंने कहां कि महिला आरक्षण से पहले भाजपा की यह बड़ी पहल है. अभियान की खास बात यह है कि इस अभियान के तहत कोई भी राजनीतिक प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा. इस अभियान को राजनीतिक मंच से हटकर सामाजिक जागरूकता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो मातृशक्ति को सम्मान देती है.

सारिका चौधरी का भजनलाल सरकार पर जुबानी हमला : वहीं, झालरापाटन में मीडिया से बात करते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी प्रदेश की भजनलाल सपरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने महिला अत्याचार, बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला. चौधरी ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के हालात चिंताजनक हैं. यहां आए दिन अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार मैं बैठे नुमाइंदे मुक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं.