ETV Bharat / state

हिमाचल में नगर निकायों के चेयरपर्सन पदों पर आरक्षण लागू, अधिसूचना जारी

नगर निकायों के चेयरपर्सन पदों पर आरक्षण लागू ( FILE )

शिमला: हिमाचल सरकार ने नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए चेयरपर्सन पदों पर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 12 तथा नगर पालिका चुनाव नियम, 2015 के नियम 12 के तहत जारी की गई है. जिसके तहत नगरपालिकाओं में चेयरपर्सन पदों के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया गया है. ये शहरी निकाय SC महिला व SC के लिए आरक्षित जिला में नगर पंचायत दौलतपुर SC महिला, जिला चंबा के तहत म्युनिसिपल काउंसिल SC महिला, जिला कुल्लू नगर पंचायत बंजार SC महिला, जिला बिलासपुर म्युनिसिपल काउंसिल SC महिला, जिला मंडी म्युनिसिपल काउंसिल सुंदरनगर SC महिला, जिला ऊना महंतपुर म्युनिसिपल काउंसिल महंतपुर SC, जिला कांगड़ा म्युनिसिपल काउंसिल नगरोटा बगवां SC, जिला बिलासपुर म्युनिसिपल काउंसिल घुमारवीं SC, जिला शिमला म्युनिसिपल काउंसिल रोहड़ू SC, जिला शिमला नगर पंचायत चिरगांव SC के चेयरपर्सन पद के लिए आरक्षित है. नगर निकायों के चेयरपर्सन पदों पर आरक्षण लागू (Notification) नगर निकायों के चेयरपर्सन पदों पर आरक्षण लागू (Notification)