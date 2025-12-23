ETV Bharat / state

IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने ‘आयला’ नाम का AI एजेंट बनाया; जानिए किन-किन क्षेत्रों में होगा उपयोग

आईआईटी दिल्ली का यह नवाचार न केवल भारतीय विज्ञान के लिए, बल्कि वैश्विक शोध जगत के लिए भी एक नई दिशा तय कर सकता है.

IIT दिल्ली का ‘आयला’ लैब में करेगा प्रयोग
IIT दिल्ली का ‘आयला’ लैब में करेगा प्रयोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 23, 2025 at 4:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ‘आयला’ (AILA-Artificial Intelligence Laboratory Assistant) नाम का एआई एजेंट बनाया है. आयला को एक लेबोरेटरी को-पायलट के रूप में डिजाइन किया गया है, जो न केवल वैज्ञानिकों के निर्देश समझता है, बल्कि वास्तविक दुनिया में प्रयोग कर उन्हें पूरा करके डेटा एकत्र करता है, उसका विश्लेषण करता है और अंतिम परिणाम प्रस्तुत करता है.

सिविल इंजीनियरिंग और यार्डी स्कूल ऑफ AI, IIT दिल्ली के प्रो. एनएम अनूप कृष्णन ने बताया कि आमतौर पर चैटजीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल्स केवल टेक्स्ट इनपुट पर आधारित जवाब देते हैं. लेकिन आयला इससे आगे है. इसमें वैज्ञानिक अंग्रेज़ी भाषा में निर्देश देते हैं और आयला उन निर्देशों के आधार पर प्रयोगशाला उपकरणों से जुड़कर प्रयोग करता है. इस समय इसे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी (AFM) के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया है, जो इसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का हिस्सा है.

IIT दिल्ली का ‘आयला’ लैब में करेगा प्रयोग, शोधकर्ताओं ने क्या कहा ? (ETV BHARAT)

आयला बनाने का विचार कैसे आया

प्रो. अनूप कृष्णन ने बताया कि भारत सहित कई देशों में उन्नत प्रयोगशाला सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी है. इसी समस्या के समाधान के रूप में आयला की परिकल्पना की गई. इसका उद्देश्य न केवल प्रयोगों को स्वचालित बनाना है, बल्कि मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और अपस्किल करना भी है, ताकि वैज्ञानिक जटिल और रचनात्मक शोध पर अधिक ध्यान दे सकें.

किन क्षेत्रों में होगा उपयोग

अनूप कृष्णन ने बताया कि फिलहाल आयला को मटेरियल साइंस के प्रयोगों के लिए विकसित किया गया है, लेकिन इसके उपयोग की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं. ऊर्जा, चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है. आयला की मदद से किसी सामान की मजबूती, फ्रैक्चर, टिकाऊपन और अन्य भौतिक गुणों का विश्लेषण किया जा सकता है.

IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने ‘आयला’ नाम का AI एजेंट बनाया
IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने ‘आयला’ नाम का AI एजेंट बनाया (ETV Bharat)

कितने भरोसेमंद हैं इसके परिणाम

प्रो. एन. एम. अनूप कृष्णन ने बताया कि 100 प्रयोगों के आधार पर आयला का मूल्यांकन किया है. नतीजों के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत प्रयोग सफल हुए, जबकि करीब 20 प्रतिशत असफल हुए. उन्होंने बताया कि हालांकि, खास बात यह है कि आयला असफल प्रयोगों के कारणों को भी स्पष्ट रूप से बताता है. उन्होंने बताया कि जब इंसान प्रयोग करते हैं, तब भी गलती की संभावना रहती है, इसलिए यह सफलता बेहद जरूरी मानी जा रही है. प्रयोग वास्तविक दुनिया में किए जाते हैं, इसलिए उनके परिणामों पर भरोसा किया जा सकता है.

‘विश्व का पहला’ एआई एजेंट

प्रो. एन. एम. अनूप कृष्णन ने बताया कि वैश्विक स्तर पर मेटा, गूगल जैसी कंपनियों ने कई उन्नत लैंग्वेज मॉडल विकसित किए हैं, लेकिन वह मुख्य रूप से सूचना खोज और टेक्स्ट आधारित उत्तरों तक सीमित हैं. आयला को पहली बार सीधे रियल-वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी से जोड़ा गया है, जिससे यह सरल भाषा में निर्देश लेकर प्रयोग कर सकता है. इसी कारण, इसे दुनिया के शुरुआती और विशिष्ट एआई प्रयोगशाला एजेंट्स में गिना जा रहा है.

IIT दिल्ली का 'AILA' सीधे लैब में करेगा एक्सपेरिमेंट
IIT दिल्ली का 'AILA' सीधे लैब में करेगा एक्सपेरिमेंट (ETV Bharat)

समाज और उद्योग पर प्रभाव

प्रो. कृष्णन ने बताया कि भविष्य में आयला का सबसे बड़ा असर छोटे उद्योगों, एमएसएमई और सीमित संसाधनों वाली प्रयोगशालाओं पर पड़ सकता है. कम लागत में उन्नत आर एंड डी सुविधाएं उपलब्ध कराकर यह वैज्ञानिक अनुसंधान को डेमोक्रेटाइज कर सकता है. उन्होंने बताया कि 24/7 काम करने की क्षमता के कारण आयला इंसानों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक उत्पादक साबित हो सकता है, जिससे शोध की गति कई गुना तेज हो जाएगी.

ये भी पढ़ें:

  1. IIT दिल्ली लाया पीएच.डी. छात्रों के लिए ‘ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन STEMM’ कार्यशाला, जानिए कैसे करें आवेदन?
  2. आज बारिश है या धूप? कैसे अनुमान लगाते हैं मौसम वैज्ञानिक? IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने पेश किया मॉडल

TAGGED:

IIT DELHI
IIT DELHI RESEARCHERS
AI LAB ASSISTANT
AILA KEY FEATURES AND CAPABILITIES
IIT DELHI AILA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.