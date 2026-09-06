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उच्च हिमालय तक वनाग्नि के प्रभावों पर होगा शोध, नुकसान और समाधान दोनों पर होगा मंथन

जंगलों में आग की बढ़ती घटना और उच्च हिमालय तक पूर्व के मामलों को देखते हुए इस पर शोध कराने का निर्णय लिया गया है.

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उत्तराखंड जंगल आग (फाइल फोटो) (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2026 at 7:42 AM IST

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देहरादून: जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्रों में बदलते मौसम का असर अब केवल ग्लेशियरों और हिमपात तक सीमित नहीं रह गया है. मानसून के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं जहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, वहीं गर्मियों में बढ़ता तापमान और वनाग्नि की घटनाएं भी चिंता का नया कारण बनती जा रही हैं. यही वजह है कि अब उत्तराखंड वन विभाग ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आग के प्रभावों को समझने के लिए बाकायदा शोध कराने का फैसला किया है.

दरअसल उत्तराखंड की पहचान उसके घने जंगलों के साथ-साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों और बुग्यालों से भी है. ये क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं. लेकिन बदलते मौसम के बीच जिस तरह तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और जंगलों में आग की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है, उसने इन संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है.पिछले साल वनाग्नि के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं, जिनमें आग फूलों की घाटी के आसपास के जंगलों तक पहुंच गई थी.

फूलों की घाटी और इसके आसपास का क्षेत्र अपनी जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए जाना जाता है. ऐसे में आग का उच्च हिमालयी क्षेत्रों की तरफ बढ़ना वन विभाग के लिए गंभीर संकेत माना गया. इसके बाद यह सवाल भी उठने लगा कि अगर आने वाले वर्षों में तापमान और बढ़ता है तो क्या वनाग्नि का असर उन क्षेत्रों तक भी पहुंच सकता है, जिन्हें अब तक आग की घटनाओं के लिहाज से अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता रहा है.

वन विभाग अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वनाग्नि के प्रभावों को लेकर विस्तृत रिसर्च कराने जा रहा है. इस अध्ययन में सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश होगी कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में आग की घटनाएं किन-किन स्थानों तक रिकॉर्ड की गई हैं. जंगलों में लगी आग का भौगोलिक विस्तार कितना रहा है और किन परिस्थितियों में आग उच्च हिमालयी क्षेत्रों की तरफ बढ़ी, इसका भी अध्ययन किया जाएगा.
-सुशांत पटनायक, सीसीएफ वनाग्नि-

शोध में यह भी देखा जाएगा कि वनाग्नि का हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है. आग की वजह से वनस्पतियों, जैव विविधता और संवेदनशील हिमालयी प्रजातियों पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा. इसके साथ ही बुग्यालों पर वनाग्नि के संभावित खतरे को भी अध्ययन का अहम हिस्सा बनाया जाएगा. दरअसल बुग्याल बेहद नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हैं. गर्मियों में यहां सूखी घास और वनस्पतियां आग के लिए ईंधन का काम कर सकती हैं. ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी और लंबे समय तक बारिश न होने की स्थिति भविष्य में बुग्यालों के लिए खतरा बढ़ा सकती है.

हालांकि इन क्षेत्रों में आग का वास्तविक खतरा कितना है और इसका असर किस स्तर तक हो सकता है, इसे वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए समझना जरूरी माना जा रहा है. वन विभाग के इस शोध का एक अहम उद्देश्य भविष्य में आग के संभावित हॉटस्पॉट को चिन्हित करना भी होगा. अगर यह पता चलता है कि कुछ उच्च हिमालयी क्षेत्र वनाग्नि के लिहाज से अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, तो वहां पहले से निगरानी और रोकथाम की व्यवस्था विकसित की जा सकती है.

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