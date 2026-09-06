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उच्च हिमालय तक वनाग्नि के प्रभावों पर होगा शोध, नुकसान और समाधान दोनों पर होगा मंथन

देहरादून: जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्रों में बदलते मौसम का असर अब केवल ग्लेशियरों और हिमपात तक सीमित नहीं रह गया है. मानसून के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं जहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, वहीं गर्मियों में बढ़ता तापमान और वनाग्नि की घटनाएं भी चिंता का नया कारण बनती जा रही हैं. यही वजह है कि अब उत्तराखंड वन विभाग ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आग के प्रभावों को समझने के लिए बाकायदा शोध कराने का फैसला किया है.

दरअसल उत्तराखंड की पहचान उसके घने जंगलों के साथ-साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों और बुग्यालों से भी है. ये क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं. लेकिन बदलते मौसम के बीच जिस तरह तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और जंगलों में आग की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है, उसने इन संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है.पिछले साल वनाग्नि के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं, जिनमें आग फूलों की घाटी के आसपास के जंगलों तक पहुंच गई थी.

फूलों की घाटी और इसके आसपास का क्षेत्र अपनी जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए जाना जाता है. ऐसे में आग का उच्च हिमालयी क्षेत्रों की तरफ बढ़ना वन विभाग के लिए गंभीर संकेत माना गया. इसके बाद यह सवाल भी उठने लगा कि अगर आने वाले वर्षों में तापमान और बढ़ता है तो क्या वनाग्नि का असर उन क्षेत्रों तक भी पहुंच सकता है, जिन्हें अब तक आग की घटनाओं के लिहाज से अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता रहा है.