आईआईटी जोधपुर में अंतरिक्ष में उड़ान की दिशा में हो रहे शोध, भविष्य में मिलेगा बड़ा फायदा

हवा से सीधे ऑक्सीजन लेगा इंजन: आईआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग एवं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च डिवीजन में सह-आचार्य डॉ अरुण कुमार के मार्गदर्शन में, शॉक वेव्स और हाई-स्पीड फ्लो (SWAHS) लैब में शोध किया जा रहा है. इनमें सबसे अहम है हाइपरसोनिक प्रणोदन तकनीक पर काम. सामान्य रॉकेट भारी ऑक्सीजन टैंक लेकर चलते हैं, लेकिन डॉ कुमार की टीम ऐसे स्क्रैमजेट इंजन बना रही है जो हवा से सीधे ऑक्सीजन लेकर उड़ान भरेंगे. इससे रॉकेट हल्के, किफायती और ज्यादा गति से उड़ सकेंगे. इसके अलावा यहां पर धमाकों का प्रभाव करने के लिए भी विशेष पदार्थ निर्माण पर कार्य चल रहा है.

जोधपुर: आईआईटी जोधपुर में एयरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड (ARDB) और DRDO के सहयोग से अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट को हल्का करने, दोबारा इस्तेमाल करने की दिशा में बड़ा शोध कार्य हो रहा है. यह शोध भारत के प्रतिष्ठित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए भी फायदेमंद होगा. जोधपुर के वैज्ञानिक ऐसी खोजों पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में हवाई यात्रा, अंतरिक्ष की उड़ानें, सुरक्षा और जीवनशैली को बदल देगी.

समुद्रीजल के शुद्धिकरण में सफलता: आईआईटी में स्थायी जल और शीतलन समाधानों की तत्काल आवश्यकता पर शोध कार्य चल रहा है. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) और ARG द्वारा वित्त पोषित यह नवाचार, विशेष रूप से भारत के जल-संकटग्रस्त और ऊर्जा-कमी वाले क्षेत्रों में के लिए हो रहा है. इसके लिए सौर ऊर्जा आधारित संयुक्त समुद्री जल शुद्धिकरण और शीतलन प्रणाली विकसित की गई है. इसमें एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो एक ही समय में शुद्ध पेयजल और शीतलन एक साथ उपलब्ध कराएगी. प्रयोगशाला स्तर पर इसका सफल ट्रॉयल हो चुका है. अब छोटे पैमाने का प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है. यह तकनीक खासकर उन इलाकों के लिए उपयोगी है, जहां पानी और बिजली की कमी रहती है.

धमाकों से बचाने के लिए विशेष पदार्थ: आईआईटी लैब रॉकेट को सुरक्षित ढंग से वापस लाने पर भी शोध कर रही है. यह तकनीक दुनिया में स्पेसएक्स जैसी कंपनियों ने दिखाई है. भारत में इसे अपनाने से अंतरिक्ष की उड़ानें सस्ती होंगी और देश की अंतरिक्ष क्षमता मजबूत होगी. इसके अलावा, धमाकों से पैदा होने वाली शॉक वेव्स से बचाव के लिए भी तकनीक विकसित हो रही है. डॉ कुमार और उनकी टीम ऐसे विशेष सुरक्षात्मक पदार्थ और ढांचे बना रहे हैं जो धमाकों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दें. यह तकनीक सेना के साथ-साथ आम नागरिक सुरक्षा के लिए भी उपयोगी होगी. डॉ अरुण कुमार ने बताया कि हमारा शोध भविष्य की कल्पनाएं भर नहीं, बल्कि ठोस समाधान है. चाहे हाइपरसोनिक उड़ान हो, पानी और शीतलन की समस्या हो, अंतरिक्ष यात्रा को किफायती बनाना हो या नागरिकों को धमाकों से सुरक्षित रखना. यह भारत को तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जाएगा और विकसित भारत के सपने को साकार करेगा.